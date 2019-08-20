سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م
ناقلة نفط
ناقلة نفط
أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.
وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر، في طريقها إلى اليونان. إفراج سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية بعد تعهد الأخيرة لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية، أثار غضب الولايات المتحدة، التي سارعت إلى التهديد
اقرأ المزيد
ميناء-الحديدة

اليونان تعلق على رسو الناقلة «جريس 1» في موانئها

علَق وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الثلاثاء، على التصريحات المتداولة بشأن مطالبة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي غادرت قبل يومين جبل طارق، الرسو في أي ميناء يوناني، إذ قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مضيفا: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية"، دون توضيح ما إذا كان هناك اتصالات رسمية، وفق ما نقلت "فرانس برس".
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
سطو-مسلح

مسلح يحتجز رهائن أعلى جسر في البرازيل

أقدم مسلح على احتجاز 18 رهينة على جسر في البرازيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حسبما كشفت تقارير صحفية برازايلية، اليوم الثلاثاء، إذ قال راديو "باند نيوز"، إن "مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".. والحادث الذي تشهده أكبر دولة في كل من أمريكا الجنوبية واللاتينية، ليس وليد اللحظة، فقد سبقه عدة حوادث آخرها هجوم مسلح، استهدف المصلين المسيحيين أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس بالبرازيل، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ساو باولو، وقتل 5 أشخاص، ثم انتحر المهاجم قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
صاروخ-ايراني

أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".
اقرأ المزيد من الأخبار
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
صحف-اماراتية

صحف الإمارات: قصف في غزة.. والأردن تستدعي السفير

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدّر الصراع في الشرق الأوسط مانشيتات الصحف، كما تناولت انطلاق ماراثون الترشح لانتخابات المجلس الوطني في دولة الإمارات، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. نبدأ من السودان، حيث ذكرت صحيفة "الخليج" أن قوى إعلان الحرية والتغيير اعتمدت، أمس الأحد، أسماء مرشحيها لعضوية مجلس السيادة، غداة توقيع الاتفاق التاريخي على وثائق الفترة الانتقالية مع المجلس العسكري، كما اعتمدت موثقا لحماية الفترة الانتقالية والديمقراطية.
جريس 1

أمريكا تصدر أمر ضبط واحتجاز لناقلة النفط «جريس 1»

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قد قال في وقت سابق إن «السفينة الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة».
ناقلة نفط

سلطات جبل طارق تعلق على الإفراج عن سفينة إيرانية

علقت سلطات جبل طارق، اليوم الثلاثاء، على تصريحات الجانب الإيراني بشأن الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة "جريس 1". وقال المتحدث باسم حكومة جبل طارق: "نسعى إلى تخفيض التصعيد مع إيران إثر التوتر الناجم عن الاحتجاز القانوني للناقلة جريس 1". وأضاف متحدث الحكومة، أن أمر الاحتجاز الحالي للناقلة ينتهي أجله مساء السبت، دون أن يشير إلى التمديد من عدمه. كانت منظمة المواني والملاحة البحرية الإيرانية قد رجحت الإفراج في القريب العاجل عن الناقلة "جريس 1" من قبل بريطانيا، حسب وكالة فارس.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org