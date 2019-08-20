الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٥٦ م

ناقلة نفط

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.

وبدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" في التحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها بعد احتجاز دام لأكثر من شهر، في طريقها إلى اليونان. إفراج سلطات جبل طارق عن الناقلة الإيرانية بعد تعهد الأخيرة لسلطات الإقليم البريطاني بعدم توجهها إلى أحد الموانئ السورية، أثار غضب الولايات المتحدة، التي سارعت إلى التهديد