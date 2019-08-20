السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، والتي شهد السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة

تحرير:كريم ربيع ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

لادا جرانتا

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.

وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر،