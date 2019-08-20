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السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، والتي شهد السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
تحرير:كريم ربيع ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
لادا جرانتا
لادا جرانتا
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر،
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THE ICONIC BEETLE

أهمها الخنفساء.. أفضل سيارات فولكس فاجن في التاريخ

لا شك أن الشركات الألمانية المصنعة للسيارات قد اشتهرت بتقديمها الموديلات ذات القدرات الفنية عالية الجودة، وهو الأمر الذي يجعلها دومًا أيقونة هذه الصناعة الرائجة منذ تاريخ طويل في الأسواق العالمية، ولذلك فإن بعض الشركات الألمانية، وعلى رأسها فولكس فاجن، استطاعت تقديم مجموعة رائعة من الموديلات التي استطاعت تصنيع تاريخ كبير للشركة الألمانية الضخمة، والتي قدمت العشرات من السيارات التي حققت انتشارًا وشعبية واسعة في العديد من الأسواق العالمية المختلفة.
لفا روميو جوليتا

تخفيضات جديدة.. ألفاروميو تخفض جوليتا ومد عرض جلوري

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
LAMBORGHINI COUNTACH

بعضها لا يزال موجودًا.. سيارات السبعينيات الأفضل

تظل عمليات التطوير التي ترصدها الشركات العالمية المصنعة للسيارات للموديلات الجديدة من أهم السمات التي تميز الصناعة بشكل عام، لا سيما في ظل التقنيات المتطورة التي تراهن عليها الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات على مستوى الأسواق العالمية المختلفة. وعلى الرغم من التطوير في صناعة السيارات، فإن بعض الموديلات التي أنتجت في فترات مختلفة مثل السبعينيات، استطاعت أن تظل أيقونة لتلك الصناعة الحيوية لفترات طويلة، للحد الذي جعلها مستخدمة حتى بعد مرور ما يزيد على 50 عامًا.
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لفا روميو جوليتا

تخفيضات جديدة.. ألفاروميو تخفض جوليتا ومد عرض جلوري

أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي». واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
زوتي-زد 300 (2)

بعد تخفيضات أغسطس.. أرخص 10 سيارات في مصر

تغيّرت أسعار عدد كبير من سيارات الركوب خلال شهر أغسطس، بعد أن أعلن عدد من شركات السيارات في السوق المحلية تخفيضات سعرية جديدة، مع خروج سيارات ودخول أخرى، مقابل شركات أخرى رفعت أسعارها؛ الأمر الذي تسبب في تغيّر خريطة الأسعار. ونرصد في التقرير التالي السيارات العشر الأرخص في السوق المحلية، وهي «زوتي Z100، سوزوكي ألتو، لادا جرانتا، زوتي Z300، شيري أريزو 5، جلوري 350، بي واي دي F3، شانجي M50، بروتون ساجا، ورينو لوجان» من حيث المواصفات والأسعار لكل واحدة منها على حدة.
مواصفات-هيونداي-اكسنت-2020

ارتباك بسوق السيارات.. شركات ترفع الأسعار وأخرى تخفض

أعلن وكيل السيارة الكورية الجنوبية «هيونداي» في مصر، رفع أسعار عدد من سياراتها وتخفيض أخرى موديل 2019 و2020 في السوق المحلية، بقيمة تخفيضات وصلت إلى 32 ألف جنيه، كما رفعت الشركة الصينية «جيلي» سعر سيارتها «إمجراند اكس 7» بقيمة 4 آلاف جنيه، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء.
الفا-روميو-جوليا

بركات خليها تصدي| ألفاروميو تخفض أسعارها 200000 جنيه

أعلن وكيل السيارة الإيطالية الفاخرة «ألفاروميو» في مصر، تخفيض أسعار عدد من سياراتها موديل 2019 في السوق المحلية، في صورة عروض خاصة تخطت قيمة التخفيض حاجز الـ200 ألف جنيه، وهم «ستلفيو، جوليا، وجوليتا»، وأجبرت حملات المقاطعة الشعبية، وعلى رأسها حملة «خليها تصدي- زيرو جمارك 2019- Let It Rust 2019»، التي زاد عدد أعضائها على مليون وثمانمئة ألف عضو، وكلاء وتجار السيارات على تخفيض أسعار سياراتهم أكثر من مرة، خاصة خلال الأسابيع القليلة الماضية، بسبب الركود الضارب بشدة في السوق، واقتراب العام من الانتهاء. وكشفت تقارير «أميك» تراجع المبيعات بشدة.
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