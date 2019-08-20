السباق مستمر.. جرانتا تخفض أسعارها وBYD تتحدى

مضت شهور كثيرة على تطبيق اتفاقية «زيرو جمارك»، والتي شهد السوق المحلية بعدها حالة من الصراع بين وكلاء السيارات والمنضمين إلى حملة «خليها تصدي» ومن وقتها والتخفيضات مستمرة
أعلنت غالبية شركات ووكلاء السيارات تخفيضات سعرية جديدة على سياراتها خلال الأشهر الأخيرة على موديل 2019 في السوق المحلية، كما طرحت موديلات العام الجديد 2020، واتضحت الصورة الحالية للأسعار، رغم حملات المقاطعة الموجودة، وفي مقدمتها «خليها تصدي».
واستقبل الراغبون في شراء سيارات جديدة شهر أغسطس بمزيد من الحيرة، بسبب حالة الارتباك التي انتابت السوق، وتوالت سلسلة التخفيضات السعرية على عدد كبير من السيارات بالسوق المحلية، أملا من الشركات في زيادة مبيعاتها ومحاصرة الركود الضارب بقوة منذ مطلع العام الحالي، عقب إلغاء الجمارك على السيارات أوروبية المنشأ.
وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر،
وتراجعت مبيعات السيارات المجمعة محليا بنسبة 23 % لتصل إلى 18 ألفًا و894 وحدة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة ببيع 24 ألفًا و463 مركبة خلال الفترة نفسها من العام السابق؛ وفقًا للإحصاءات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، رغم سعي الحكومة إلى توطين صناعة السيارات فى مصر، عبر جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمليارات الدولارات في قطاع السيارات خلال العامين المقبلين.
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أرخص سيارة في مصر
أجرت الشركة الروسية «لادا» في مصر تخفيض سعر سيارتها «جرانتا» المجمعة محليا في مصر، للمرة الخامسة على التوالي منذ بادية العام، وجاء بقيمة 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي التخفيضات التي حصلت عليها خلال 2019 إلى 20.000 جنيه، وعقب التخفيض الجديد أصبح سعرها 143.000 جنيه بدلا من 148.000 جنيه، بعدما كان سعرها 163 ألف جنيه في بداية العام الحالي، لتحافظ على لقبها كأرخص سيارة سيدان في مصر.
ورغم سعرها المنخفض والمنافس بشكل كبير، فإن جرانتا تعتمد على محرك سعته 1600 سي سي، مكون من 4 أسطوانات، قادر على إنتاج قوة 87 حصانا عند 5100 د.د وعزم 140 نيوتن.متر عند 3800 د.د. مرتبط بناقل حركة يدوي من 5 سرعات، ويصل معدل استهلاكها 5,8 لتر خارج المدن و9 لترات داخل المدن لكل 100 كيلو متر داخل وخارج المدينة.
وتأتي بفئة تجهيز واحدة بالتجهيزات التالية، وسادة هوائية واحدة لقائد السيارة، مع نظام فرامل مضادة للانغلاق، وتعزيز كهربائي لعجلة القيادة، مكيف هواء يدوي الضبط، زجاج كهربائي أمامي، إغلاق أبواب مركزي بواسطة المفتاح، راديو، مشغل أسطوانات مدمجة، منافذ الـAUX،USB، وSD، ومقاعد مكسوة بالجلد.
يذكر أن وكيل الشركة الروسية في مصر أعلن عن قرب إطلاق نسخة من لادا جرانتا بناقل حركة أوتوماتيكي مجمعة محليا.
بي واي دي تشعل المنافسة
حازت السيارة الصينية بي واي دي F3 على ثقة كثير من المصريين، وأعلن وكيل السيارة في مصر تخفيض سعر سيارتها المجمعة محليا والأكثر مبيعا موديل 2020 بقيمة 6,000 جنيه، استجابة لشدة المنافسة بين السيارات المجمعة محليا التي تنتمي إليها، والتخفيضات السعرية للادا جرانتا، بالإضافة إلى تحريك السوق المسيطر عليه حملات المقاطعة الشعبية.
وأصبح سعر السيارة الشعبية 173.000 جنيه بدلا من 179,000، وهو أقل سعر رسمي تصل إليه السيارة خلال عام 2019 على الإطلاق والذي بدأ بـ189,000 جنيه.
وتأتي السيارة بفئة تجهيز واحدة، وتعتمد على محرك 1500 سي سي بقوة 109 أحصنة، وناقل يدوي من 5 سرعات وتضم جميع الكماليات الأساسية، وتضم 2 وسادة هوائية أمامية، نظامي الكبح ABS وEBD، ومضاد سرقة إلكتروني للمحرك من أجل الأمان والسلامة، وبخلاف ذلك تجهز السيارة بعجلات سبائكية مقاس 15 بوصة، إمكانية الضبط اليدوي لمستوى ارتفاع الكشافات، مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية، مرايا جانبية كهربائية التحكم بالزاوية، مقاعد مكسوة بالجلد، ونظام صوتي «راديو، منفذ كارت ذاكرة، ومنفذ يو أس بي».