حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

هناك مشروعان في مياه الخليج، هما المشروع الأمريكي والمشروع الأوروبي، ويبدو أن دول أوروبا تميل لتكوين قوة أوروبية لا تخضع للقيادة الأمريكية في مياه الخليج.

تحرير:وفاء بسيوني ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٣ م

تهديدات تؤرق مياه الخليج

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.

خاصة وأن هذه الهجمات جاءت بعد فترة وجيزة من فرض العقوبات الأمريكية على صادرات طهران النفطية، ولكن طهران دائما ما تنفي تورطها في الهجمات. وبعد أن احتجزت إيران ناقلة نفط ترفع العلم البريطاني، أطلقت بريطانيا خطة لتشكيل مهمة بحرية بقيادة أوروبية لضمان أمن الملاحة عبر مضيق هرمز، وأيدت كل من فرنسا وإيطاليا