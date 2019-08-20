جريمة

هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

الأم استجابت لإلحاح ابنتها بزيارة أخوالها واتفقت معها على سفرها دون علم والدها ليجن جنون الأخير ويطعن زوجته فى قلبها غضبًا من مغادرة نجلته للمنزل منذ 10 أيام
تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م
جثة- أرشيفية
جثة- أرشيفية
إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.
دفعت ربة منزل مقيمة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية رفقة زوجها وأطفالها، حياتها ثمنًا لموافقتها على تمكين نجلتها من زيارة أخوالها فى محافظة الشرقية، إذ تبتهج الفتاة كل عام بإجازة لجديها وأخوالها فى إجازة العام الدراسي، وجل ما يحزنها ويرعبها كذلك كل عام هو رفض والدها لهذه الزيارة التى تعتبر المتنفس الوحيد
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الامين-الاعلي-للاعلام-احمد-سليم

من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
سجن (2)

المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد للمدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو لاتهامه بقتل المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. تعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
مستشفى-الجامعه-بالزقازيق

4 أشقاء يحطمون وحدة «القلب» بمستشفى الزقازيق الجامعي

أقدم أربعة أشقاء (نقاشان ونجار وبائع)، على تحطيم وحدة عناية القلب بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر علمهم بوفاة نجل عمتهم، والذي كان مُحتجزًا لتلقي العلاج بالوحدة، فيما أسفر التعدي عن تحطيم جهازين لرسم القلب، وإحدى الطاولات الموودة بالوحدة، فضلًا عن إحداث حالة من الهلع بين المرضى والعاملين بالوحدة، وأخطرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تشميع-مطعم-سوري-وشعبى-وكافيتريات-بالإسكندرية (2)

تشميع مطعم سوري غير مرخص في الإسكندرية (صور)

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، تشميع مطعم سوري شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم و الدواجن و الشاورما و تم إزالة االلافتة الخاصة بالمطعم وبالإضافة لإزالة اليافطة الخاصة لعدم وجود التراخيص اللازمة وتقرر غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بمنطقة سموحة.
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بلطجة-مشاجرة-سلاح-نارى-فرد-خرطوش

طلقة خرطوش تنهي صراع الميراث بين مسجل خطر وشقيقته

قُتل مسجل خطر على يد نجل شقيقته، بشبين القناطر، اليوم الأربعاء، على أثر نشوب مشاجرة بسبب الميراث، إذ أطلق عليه النار فأرداه قتيلًا. وتلقى مركز الشرطة إشارة من المستشفى العام بوصول المدعو "أسامة. ا. م- 45 عاما"، مسجل شقى خطر سرقات، وسابق اتهامه في 28 قضية سرقة بالإكراه، مصابا بطلق نارى (خرطوش) بالأذن اليمنى وجروح بالوجه ونزيف من الفم والأذن، وتم حجزه للعلاج وتوفى في أثناء محاولة إسعافه، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
شنق

انتحار فتاة لسوء معاملة أبيها وزوجته في القليوبية

لقيت فتاة تبلغ من العمر 15 عاما، مصرعها شنقا في سقف حجرتها، بمدينة قها في محافظة القليوبية، حيث أقدمت على الانتحار بسبب انفصال والدها عن والدتها، وكثرة الخلافات الأسرية بينهما وسوء معاملة زوجة والدها الثانية لها. تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام وتولت النيابة التحقيق بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات شمال القليوبية، وأمر بندب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب الوفاة، واستعجل تحريات المباحث بشأن الواقعة وظروفها وملابساتها وصرح بدفن الجثة عقب انتهاء مناظرة وتشريح الطب الشرعي لها.
فتاة-العياط

تجديد حبس فتاة العياط 15 يومًا بتهمة قتل «الأمير»

أمر قاضى المعارضات بمحكمة جنح العياط، بتجديد حبس "أميرة" المعروفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات معها بتهمة قتل سائق حاول الاعتداء عليها جنسيا -حد قولها بالتحقيقات، وأكدت محاميتها دينا المقدم، أنها ستستأنف على القرار، وتطالب من جديد بإخلاء سبيلها، مؤكدة أن موكلتها كانت فى حالة دفاع شرعي عن شرفها وقت قتلها المجني عليه، علاوة على كونها قاصرا لم تبلغ السن القانونية، ووجود محل إقامة ثابت ومعلوم لها بما يُستبعد معه محاولتها الهرب، خاصة أنها من ذهبت من تلقاء نفسها إلى الشرطة للإبلاغ عن الواقعة.
وظائف-شركة-مياه-الشرب-

ضبط 3 موظفين اختلسوا 10 ملايين جنيه بـ«مياه شبرا»

«المال الحرام مهما كثر إلى زوال»، عبارة تحققت على 3 موظفين لخزينة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، فرع شبرا الخيمة، ووقعوا فى قبضة الرقابة الإدارية وتم حبسهم على ذمة التحقيقات، حيث اكتشفت وقائع التزوير التي حققت لهؤلاء ثروة تقدر بـ10 ملايين جنيه، وكشف مصدر مسئول داخل الشركة لم يذكر اسمه، أنه وصلت معلومة لرئيس الشركة المهندس مصطفى مجاهد، بقيام 3 موظفين بفرع الشركة بشبرا، بالتلاعب في أوراق ومستندات التوريد، وعلى الفور شكل لجانا لفحص ومراجعة المستندات وكانت المفاجأة وجود تلاعب في إيصالات وإشعارات السداد للبنك بمبالغ كبيرة.
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