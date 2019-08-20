هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

الأم استجابت لإلحاح ابنتها بزيارة أخوالها واتفقت معها على سفرها دون علم والدها ليجن جنون الأخير ويطعن زوجته فى قلبها غضبًا من مغادرة نجلته للمنزل منذ 10 أيام

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٥ م

جثة- أرشيفية

إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.

دفعت ربة منزل مقيمة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية رفقة زوجها وأطفالها، حياتها ثمنًا لموافقتها على تمكين نجلتها من زيارة أخوالها فى محافظة الشرقية، إذ تبتهج الفتاة كل عام بإجازة لجديها وأخوالها فى إجازة العام الدراسي، وجل ما يحزنها ويرعبها كذلك كل عام هو رفض والدها لهذه الزيارة التى تعتبر المتنفس الوحيد

دفعت ربة منزل مقيمة بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية رفقة زوجها وأطفالها، حياتها ثمنًا لموافقتها على تمكين نجلتها من زيارة أخوالها فى محافظة الشرقية، إذ تبتهج الفتاة كل عام بإجازة لجديها وأخوالها فى إجازة العام الدراسي، وجل ما يحزنها ويرعبها كذلك كل عام هو رفض والدها لهذه الزيارة التى تعتبر المتنفس الوحيد لها للاستمتاع بالإجازة، لما يقدمه لها أخوالها من هدايا وخروجات للتنزه، علاوة على الاستمتاع بالجو الريفي، وفوق كل هذا مرافقة جديها والتنعم برفقة أخوالها وأبنائهم وجلسات السمر التى يعقدونها فى منزل العائلة يوميًا.



ففى مدينة الخصوص كانت الفتاة «هدير.ع» 19 سنة طالبة بالصف الثاني الثانوي، ليس فى قاموسها إلا المدرسة والدروس ومساعدة أمها فى أعمال المنزل، وتحمل ضغط والدها فى عنفه اللفظي والبدني معها ومع والدتها وأشقائها، وليس مألوفًا لدى الأب تمكين أبنائه من التنزه، أو حتى إمهالهم فرصة للاستمتاع بمشاهدة فيلم على التلفاز أو استخدام الإنترنت، إذ بمجرد دخوله المنزل تتحول الأجواء إلى حالة طوارئ ورهبة من الأب عنيف السلوك.





ولم لا يتوافر الرعب من الأب إذ أنه "قتال قتلا" سبق وتشاجر مع أحد الأشخاص وقتله، ودخل السجن بسبب ذلك، لكنه خرج واستقر لسنوات وسط أسرته التى لم تسلم من عنفه وغلظته داخل المنزل، بينما الفتاة «ه.ع» تحصي أيام الإجازة المعدودة، وتحلم كل ليلة بالسفرية العائلية التى ترفه عنها ولو أيام معدودة، وبالطبع تلح على والدتها عشرات المرات للسفر لزيارة أخوالها، لكن الأم مغلوبة على أمرها، ولا تستطيع السفر بسبب المشكلات التى يفتعلها زوجها مع أشقائها، وسبب كثير من تلك الخلافات هو قسوته معها وتعديه عليها بالضرب، وهو مالم يقبله أشقاؤها أخوال الفتاة.



وبين الأم والابنة استمرت الحيرة والرجاء، حتى التمست الابنة تمكينها من السفر بمفردها، على أن تتصل بأخوالها لانتظارها فور وصولها فى السيارة الأجرة إلى الشرقية، ولأن الأب مشغول عن أبنائه دائمًا اعتقدتا أن زيارة الحفيدة ستمر بسلام دون أن يعكر الأب صفوها، لكن الزيارة تجاوزت الأسبوع وامتدت إلى 10 أيام، طوالها لم ير الاب ابنته مطلقًا، بما لفت انتباهه للسؤال عنها، وهنا صارحته زوجته بأنها جعلتها تسافر لزيارة جديها.



جن جنون الأب وتعدى بالضرب على زوجته، وأخذ يستفسر منها عن موعد سفر ابنته على وجه التحديد، واستشاط غضبًا وزاد تعديه على زوجته حدة، حينما علم أنها سافرت منذ 10 أيام، دون علمه، وسط تعمد من زوجته إخفاء الأمر عنه، وأمسك الزوج بسكين طعن بها زوجته طعنة نافذة بالصدر، ونظرًا لقوته البدنية فاخترقت الطعنة قلب الزوجة لترديها قتيلة فى الحال.



ولما تأكد الزوج «ع س م» 45 سنة ويعمل سائقا، سلم نفسه للشرطة وأقر بأنه قتل زوجته فى مشاجرة بينهما، بسبب سماحها لنجلتهما البالغة من العمر 19 سنة بترك المنزل والسفر لزيارة أخوالها دون إذنه، وبالفحص الجنائي للمتهم تبين أنه سبق اتهامه في قضية «قتل»، واعترف بقتل زوجته المدعوة «م ا ا» سن 36 ربة منزل بمنطقة الخصوص، حيث قام بالتعدي عليها بالضرب بسلاح أبيض «سكين» بطعنه نافذة بالصدر حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، إثر خلافات بينهما.



