The Lion King يقترب من مليار ونصف دولار عالميا

تحرير:أميرة شرف ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

Lion King

احتل فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" المركز الثالث في البوكس أوفيس للأسبوع الحالي محققا 12 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وبإجمالي إيرادات وصلت إلى مليار و435 مليون دولار أمريكي حول العالم. بينما تصدر فيلم good boys البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي، ومن خلفه يأتي فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي.

"The Lion King" بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع "الأسد الملك" المأخوذ عن

"The Lion King" بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع "الأسد الملك" المأخوذ عن القصة الشهيرة للأسد سيمبا الذي يهرب من المملكة بعد وفاة والده، بعدما أقنعه عمّه الشرير "سكار" بأنه تسبب في وفاته، لكنه بعد ذلك يعود ليتحداه من أجل تخليص الحيوانات من شره، وقد أنتج بنسخته "الأنيميشن" عام 1994.



وأقيم قبل نحو شهر، عرض خاص للفيلم في مصر، تزامنا مع انطلاقة سينما I MAX، وكان هناك عرض راقص قدمه مجموعة من الشباب بأزياء تتماشى مع سكان غابات السافانا الإفريقية، التي تدور فيها أحداث الفيلم.