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The Lion King يقترب من مليار ونصف دولار عالميا

تحرير:أميرة شرف ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
Lion King
Lion King
احتل فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" المركز الثالث في البوكس أوفيس للأسبوع الحالي محققا 12 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وبإجمالي إيرادات وصلت إلى مليار و435 مليون دولار أمريكي حول العالم. بينما تصدر فيلم good boys البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي، ومن خلفه يأتي فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي.
"The Lion King" بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة مع "الأسد الملك" المأخوذ عن
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إلتون جون يدافع عن الأمير هاري وزوجته

دافع المغني البريطاني الشهير إلتون جون عن الأمير هاري وزوجته ميجان وقال إنهما زوجان متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام. وتطرق جون لصداقته مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري في عدة تغريدات على "تويتر"، وناشد وسائل الإعلام التوقف عن حملة "الاغتيال المعنوي المستمرة" يوميا تقريبا لتشويه صورتهما. وكان جون يرد على انتقادات في بريطانيا تتعلق بعطلات الزوجين دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أشهر في إسبانيا وجنوب وفرنسا حيث أقاموا في منزل جون في نيس.
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«خيال مآتة» أقل من مليون جنيه لأول مرة منذ طرحه

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«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
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Lion King يتصدر سينما أمريكا.. ويقترب من المليار

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" بصدارة إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني محققا 75.5 مليون دولار. وبلغت إيراداته 962.6 مليون دولار عالميًا، جمع منها الفيلم 350.7 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، وفقا لـ"Box office Mojo". الفيلم بطولة أصوات "دونالد جلوفر، سيث روجان، جيمس إيرل جونز، بيلي إيشنر، جون أوليفر بيونسيه"، وسيناريو وحوار جيف ناثانسون، وإخراج جان فافريو، وهو ثاني أفلام "ديزني" التي تعيد إنتاجها، إذ سبقه فيلم "علاء الدين"، وقد حقق نجاحا كبيرا، ما دفع الشركة إلى تكرار التجربة.
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The Lion King.. الحب والخير ينتصران لواقعية عالم ديزني

تربعت أفلام ديزنى على قمة شباك الإيرادات مقارنة بالأفلام الأخرى لموسم 2019، وحتى الآن ما زالت المنافسة على أشدها، ولكن توجد بعض المؤشرات التى لا ينبغى أن نغفل عنها، فمنذ فترة ليست قصيرة احتل Avengers: Endgame المركز الأول محققًا إيرادات تبلغ 357 مليون دولار فى الافتتاح، وبعد نجاح ساحق جاء The Lion King فى المركز الثانى كأحسن افتتاح بعد نظيره محققًا ما يزيد على 185 مليون دولار فى أمريكا الشمالية، منتزعًا المركز الثانى من "Incredibles 2" الذى أطلق فى العام الماضى بـ182.7 مليون دولار.
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