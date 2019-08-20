تعرف على العقوبة التى تنتظر أمين الأعلى للإعلام

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها والقصد من ذلك إحكام أدلة الاتهام
يُعد أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، آخر المتهمين الذين أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض عليهم بتهمة تلقى رشوى تتعلق بمهام عملهم، وعادة ما يكون المتهمون بالرشوة من أصحاب الوظائف العمومية، أصحاب المكانة والنفوذ الإداري بحكم مهام وظائفهم، وبالرغم من تكرار وقائع الضبط والإعلان عن ضربات قاصمة من أجهزة الدولة للفساد والفاسدين، إلا أن الوقائع تتوالى، وعلى اختلاف قيمة الرشوة إلا أن جميع المتهمين يحكمهم قانون واحد، ونرصد فى السطور التالية نصوص القانون المتحكمة فى عقاب المرتشين.
طبيعة الرشوة
نشر الكاتب والإعلامي مصطفى بكري على موقع التدوينات القصيرة، تفاصيل القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال فى تدوينته: "إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية، ورجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاطه
طبيعة الرشوة
نشر الكاتب والإعلامي مصطفى بكري على موقع التدوينات القصيرة، تفاصيل القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال فى تدوينته: "إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية، ورجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاطه وعلى دارية بالقضية، وكان يخضع للرقابة منذ فترة طويلة دون أن يشعر، حتى ألقي القبض عليه".
يعنى إيه رشوة؟
تعرف المادة 103 من قانون العقوبات جريمة الرشوة بأنها: اتجار الموظف العام أو استغلاله لوظيفته نظير التربح منها، وذلك بطلب عطية نظير القيام بعمل من مهام وظيفته أو الامتناع عن عمل من واجبات الوظيفة، ويخضع فى عمله لنظام اللوائح الداخلية التنظيمية للقطاع العام، وتقاضى أجر من أموال الدولة أو شخص إدارى عام، ولا يشترط فى الموظف أن يؤدى وظيفته بصفة دائمة.
أركان جريمة الرشوة
تعتبر الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائي لدى المرتشي ويتوافر هذا القصد باتجاه إرادة الجانى إلى طلب الرشوة أو قبولها عالما بأنها مقابل الاتجار بوظيفته، وبالتالى فإن القصد يتطلب توافر عنصرين هما الإرادة والعلم.
العقوبة
نصت المادة 103 من قانون العوبات أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به، ويمكن للقاضى أن يخفض العقوبة إلى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات وينص فى هذه الحالة على تخفيف عقوبة السجن المؤبد إلى عقوبة السجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 110 من قانون العقوبات أنه حال ثبوت جريمة الرشوة فإنه يتعين الحكم فى جميع الأحوال بمصادرة ما يدفعه الراشي أو الوسيط على سبيل الرشوة.
إعفاء الراشي والوسيط
نصت المادة 107 مكرر أن يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، وذلك لإحكام أدلة الاتهام على المرتشي الذى يشغل وظيفة عامة.
المصلحة فى تجريم الرشوة
أوضح محمود رجب أستاذ القانون الجنائي، أن الغرض من تجريم الرشوة هو حماية المصلحة العامة، متمثلة فى حسن سير الوظيفة العامة، إذ إن الرشوة تدفع الموظف العام إلى الامتناع عن القيام بعمله مادام أنه لم يحصل على الفائدة التي قدّرها لكي يقوم بواجبه، أو أن يقوم الموظف بمخالفة واجبات وظيفته طمعا في مغنم معين يجنيه من صاحب الحاجة مقدم الرشوة، وعادة ما تضم جريمة الرشوة 3 أشخاص أولهم الموظف العام، والراشي صاحب المصلحة، وكذلك الوسيط الذى يحصل على ربح ومنفعة من التوسط فى الرشوة.
لا رشوة بلا فائدة
أشار أستاذ القانون إلى أن إخلال الموظف العام بواجبات وظيفته لصالح شخص آخر فإن فعلته هنا تعد جريمة إدارية وليست جنائية بالقيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عن هذا العمل أو مخالفة واجبات وظيفته، وهذا الإخلال يمكن أن يعرضه للمساءلة التأديبية دون المساءلة الجنائية، أما الفيصل فى جريمة الرشوة فهو حصول الموظف العام على فائدة أو منفعة جراء استعمال وظيفته، وبالتالي فإنه لا رشوة بلا اتفاق على فائدة، ذلك لأن المشرع يقصد من تجريمه العقاب على اتجار الموظف بأعمال وظيفته وليس مجرد الإخلال بواجبات هذه الوظيفة.