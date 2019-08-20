تعرف على العقوبة التى تنتظر أمين الأعلى للإعلام

يعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها والقصد من ذلك إحكام أدلة الاتهام

تحرير:سماح عوض الله ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٠٩ م

أحمد سليم

يُعد أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام، آخر المتهمين الذين أعلنت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض عليهم بتهمة تلقى رشوى تتعلق بمهام عملهم، وعادة ما يكون المتهمون بالرشوة من أصحاب الوظائف العمومية، أصحاب المكانة والنفوذ الإداري بحكم مهام وظائفهم، وبالرغم من تكرار وقائع الضبط والإعلان عن ضربات قاصمة من أجهزة الدولة للفساد والفاسدين، إلا أن الوقائع تتوالى، وعلى اختلاف قيمة الرشوة إلا أن جميع المتهمين يحكمهم قانون واحد، ونرصد فى السطور التالية نصوص القانون المتحكمة فى عقاب المرتشين.

طبيعة الرشوة نشر الكاتب والإعلامي مصطفى بكري على موقع التدوينات القصيرة، تفاصيل القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال فى تدوينته: "إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية، ورجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاطه