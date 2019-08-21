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التوتر والقلق.. التعرق يخبرك عن مشكلاتك الصحية

بعد يوم طويل من العمل، لا شك إنك ستشعر بضغط وتوتر شديد، يصاحبه تعرق غزير، ولكن هل سألت نفسك لم يحدث ذلك، هل يستجيب الجسم لتوترك فيظهر في صورة قطرات من الماء؟.
تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
مشكلات صحية متعلقة بالعرق
مشكلات صحية متعلقة بالعرق
تتميز هذه الشهور من كل عام بارتفاع كبير في درجة الحرارة، ولكن لا داعي للقلق أو الخوف فإنه فصل الصيف الذي يجلب معه بعض المشكلات الصحيبة مثل ضغط الدم المنخفض، ومن جانب المشكلات الجلدية، ستجد زيادة الحبوب في الوجه، مع تعرق غزير يشعرك بالتعب والضيق، ولكن هل فكرت ذات مرة إن التعرق يمكن أن يخبرك عن مشكلة صحية ما، على سبيل المثال قد يكون دليل على الشعور بالتوتر والقلق البالغ، أو فرط التعرق، وانخفاض معدلات السكر في الدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
سواء كنت تشعر بالتوتر والقلق نتيجة القيام بمقابلة شخصية "انترفيو"؛ من أجل التقدم لوظيفة، أو ممارسة التمرينات الرياضية في يوم حار ترتفع فيه نسبة الرطوبة في الجو، فسوف تتعرق بشدة، يساعد التعرق على تنظيم درجة حرارة الجسم، كما إنه يعطيك شيئًا من الترطيب، والراحة، ويقيك من ارتفاع درجة الحرارة، فهل تعلم إن
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بدائل الليمون

لا تتخلص من قشر الليمون.. يحمي من السرطان

مع ذلك، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن قشر الليمون مليء بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن قشر الليمون يتم التخلص منه عادة، إلا أن الأبحاث أظهرت أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية، فقد تدعم محتوياته من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الفم والمناعة والقلب، كما أنه قد يكون لها حتى عدة خصائص مضادة للسرطان. في المرة التالية التي تستخدم فيها هذه الفاكهة الحمضية الموجودة في كل مكان تمسك بالقشرة واستخدمها، ولا تلقها في سلة قمامتك.
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كيف تتعامل مع طفل التوحد في حالات الغضب والخوف؟

يواجه الوالدان دائما مع أطفالهما العديد من المواقف التي يحتاجون فيها إلى التعامل السليم مع الطفل حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى مثل مواقف صراخ الطفل وبكائه للحصول على شيء ما أو لضيقه من شيء، ولكن إذا كان الطفل مصابا بالتوحد فإن التعامل مع هذه المواقف بالنسبة لهم تكون أصعب بكثير ويحتاجون إلى معرفة الأساليب المناسبة لهذا الطفل في هذه المواقف أيضا، لذلك نقدم لهؤلاء الوالدين بعض المواقف التي يمرون بها مع أطفال التوحد، وكذلك الطرق المناسبة للتعامل معهم في هذه المواقف.
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5 مخاطر على صحة القلب ربما لا تكون على علم بها

يعرف معظم الأشخاص عوامل الخطر الرئيسية المتسبب في أمراض القلب و التحذيرات الكثيرة من التدخين، ارتفاع ضغط الدم، السمنة وزيادة الوزن، ومرض السكري، وارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، وقلة ممارسة الرياضة، و النظام الغذائي. لكن هل تسائلت يومًا عن وجود عوامل أخرى مهمة قد تتسبب في الإصابة بالنوبات القلبية؟؛ على سبيل المثال و ليس الحصر، تلوث الهواء، الشعور بالوحدة و الاكتئاب، قلة المساحات الخضراء، قلة النوم، الإجهاد. يعاني كل منا من واحدة من تلك العوامل، و ربما يعاني من كل العوامل التي غالبًا ما تكون مترابطة، و تؤثر على صحة القلب و الأوعية الدموية.
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طرق لشرب المياه

اجعله روتينا.. 5 طرق بسيطة لشرب الماء باستمرار

منذ عدة سنوات ويوصى الأطباء بشرب كميات كافية من المياه، من أجل الصحة العامة للجسم، خاصة وظائف الكبد والكليتين، ويقال دائمًا إن شرب كميات كافية من المياه يعادل بشرة صحية تتمتع بمعدلات عالية من النضارة والحيوية، وليس ذلك فقط، فهو يساعد أيضا في فقدان الوزن بشكل ملحوظ. ولكن قد يشعر العديد من الأشخاص بالملل عند تناول 2 لتر من المياه يوميا، فلتتخطى ذلك بسهولة، يمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة لتجعل تناول المياه روتينا يوميا عليك الالتزام به، نقلا عن "health line".
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دراسة: البكاء كالضحك يفيد الصحة وينظم النفس

عند التعرض لموقف سيئ أو الشعور بالاختناق والضيق والحيرة، نجد دموعنا تنهمر معبرة عما لم نستطع التحدث عنه، وبعد ذلك يتسلل لدينا شعور بالراحة، من هنا قام الباحثون بعمل العديد من الدراسات لتفهم ما الذي تفعله الدموع في أجسامنا، وبعد رحلة من البحث وجد أنها تنظم معدل ضربات القلب وتمنحك شعورا بالاسترخاء، كأن الحزن خرج متحدثًا في هيئة مياه منهمرة على خديك، لذا لا تشعر بالقلق حول انتفاخ العينين عند البكاء، وحاول قدر الإمكان استخدام الرياضة للتخلص من التوتر، حسبما ذكر "dailymail".
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