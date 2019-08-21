التوتر والقلق.. التعرق يخبرك عن مشكلاتك الصحية

بعد يوم طويل من العمل، لا شك إنك ستشعر بضغط وتوتر شديد، يصاحبه تعرق غزير، ولكن هل سألت نفسك لم يحدث ذلك، هل يستجيب الجسم لتوترك فيظهر في صورة قطرات من الماء؟.

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م

مشكلات صحية متعلقة بالعرق

تتميز هذه الشهور من كل عام بارتفاع كبير في درجة الحرارة، ولكن لا داعي للقلق أو الخوف فإنه فصل الصيف الذي يجلب معه بعض المشكلات الصحيبة مثل ضغط الدم المنخفض، ومن جانب المشكلات الجلدية، ستجد زيادة الحبوب في الوجه، مع تعرق غزير يشعرك بالتعب والضيق، ولكن هل فكرت ذات مرة إن التعرق يمكن أن يخبرك عن مشكلة صحية ما، على سبيل المثال قد يكون دليل على الشعور بالتوتر والقلق البالغ، أو فرط التعرق، وانخفاض معدلات السكر في الدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".

سواء كنت تشعر بالتوتر والقلق نتيجة القيام بمقابلة شخصية "انترفيو"؛ من أجل التقدم لوظيفة، أو ممارسة التمرينات الرياضية في يوم حار ترتفع فيه نسبة الرطوبة في الجو، فسوف تتعرق بشدة، يساعد التعرق على تنظيم درجة حرارة الجسم، كما إنه يعطيك شيئًا من الترطيب، والراحة، ويقيك من ارتفاع درجة الحرارة، فهل تعلم إن