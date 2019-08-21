التوتر والقلق.. التعرق يخبرك عن مشكلاتك الصحية
بعد يوم طويل من العمل، لا شك إنك ستشعر بضغط وتوتر شديد، يصاحبه تعرق غزير، ولكن هل سألت نفسك لم يحدث ذلك، هل يستجيب الجسم لتوترك فيظهر في صورة قطرات من الماء؟.
تحرير:إسراء سليمان
٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
مشكلات صحية متعلقة بالعرق
تتميز هذه الشهور من كل عام بارتفاع كبير في درجة الحرارة، ولكن لا داعي للقلق أو الخوف فإنه فصل الصيف الذي يجلب معه بعض المشكلات الصحيبة مثل ضغط الدم المنخفض، ومن جانب المشكلات الجلدية، ستجد زيادة الحبوب في الوجه، مع تعرق غزير يشعرك بالتعب والضيق، ولكن هل فكرت ذات مرة إن التعرق يمكن أن يخبرك عن مشكلة صحية ما، على سبيل المثال قد يكون دليل على الشعور بالتوتر والقلق البالغ، أو فرط التعرق، وانخفاض معدلات السكر في الدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
سواء كنت تشعر بالتوتر والقلق نتيجة القيام بمقابلة شخصية "انترفيو"؛ من أجل التقدم لوظيفة، أو ممارسة التمرينات الرياضية في يوم حار ترتفع فيه نسبة الرطوبة في الجو، فسوف تتعرق بشدة، يساعد التعرق على تنظيم درجة حرارة الجسم، كما إنه يعطيك شيئًا من الترطيب، والراحة، ويقيك من ارتفاع درجة الحرارة، فهل تعلم إن
سواء كنت تشعر بالتوتر والقلق نتيجة القيام بمقابلة شخصية "انترفيو"؛ من أجل التقدم لوظيفة، أو ممارسة التمرينات الرياضية في يوم حار ترتفع فيه نسبة الرطوبة في الجو، فسوف تتعرق بشدة، يساعد التعرق على تنظيم درجة حرارة الجسم، كما إنه يعطيك شيئًا من الترطيب، والراحة، ويقيك من ارتفاع درجة الحرارة، فهل تعلم إن هذه القطرات الصغيرة تخبرك الكثير عن صحتك، فالتعرق يحتوي على معلومات هامة تشير إلى أي شيء بداية من مشكلة صحية إلى عدم توازن في العناصر الغذائية، إذ ما يلي بعض من الأشياء التي يخبرك عنها التعرق:
1-التوتر والقلق
بعد يوم طويل من العمل، لا شك إنك ستشعر بضغط وتوتر شديد، يصاحبه تعرق غزير، ولكن هل سألت نفسك لم يحدث ذلك، هل يستجيب الجسم لتوترك فيظهر في صورة قطرات من الماء؟ وفقًا لـ International Hyperhidrosis Society، يوجد نوعان من الغدد المتعلقة بالتعرق، الأولى تسمى Eccrine glands تشمل عدة أجزاء من الجسم وتفرز عرق خالٍ من أي رائحة واضحة، والثانية تسمى Apocrine glands، توجد في الإبطين واالفخذ، بمعنى آخر، Apocrine glands هي المسئولة بشكل كبير عن الرائحة الكريهة، ويرجع ذلك إلى عوامل محفزة متعلقة بالتوتر والقلق، وللتخلص من ذلك عليك باتباع بعض الآليات: ممارسة التأمل والتنفس بعمق، لإدراة معدلات التوتر، وعند الاستحمام، عليك باستخدام صابون مضاد للباكتيريا؛ يساعد بشكل كبير في تقليل نمو الباكتيريا على سطج الجلد.
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2-فرط التعرق
هل تعاني من فرط التعرق بشكل كبير في منطقة الإبطين دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك؟ فالتصبب عرقًا ما هو إلا حالة مرضية تتمثل في التعرق الغزير، وغير مرتبطة على الإطلاق بالتمرينات الرياضية أو الحرارة.
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3-إنخفاض معدلات السكر في الدم
من المحتمل أن تكون معدلات السكر المنخفضة أحد أسباب التعرق، فعندما تنخفض نسبة السكر في الدم من المحتمل أن ينتج الجسم شلالات من التعرق، وذلك وفقًا لمدرسة طب جامعة ميشيغان؛ ويحدث ذلك؛ لأن عندما يتعرض الجسم لتوتر ، يفرز هرمون الأدرينالين الذي يؤدي بعد ذلك إلى تعرق شديد، وتشتمل أعراض انخفاض السكر في الدم على الصداع والغثيان وضربات القلب السريعة، وذلك وفقًا للجامعة الأمريكية لمرض السكري.
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4-قلة الترطيب
فرط التعرق يعني إن جسمك فقد كميات كبيرة من الماء، وبالتالي عند ممارسة التمرينات الرياضية لفترة كبيرة من الوقت، فأنت تفقد جزء كبير من ترطيبك، فكن على علم إن ذلك ينتج عنه شعور بالتعب والإرهاق والتعرق الشديد في محاولة لإعادة ترطيب الجسم مرة أخرى، لذا ينصح بتناول ما يقرب من 8 أكواب من الماء قبل ممارسة التمرينات الرياضية بثلاثين دقيقة، وحوالي 7 إلى 10 أكواب كل 10 أو 20 دقيقة أثناء بذل أي مجهود، ويمكنك أيضًا الحصول على نسبة كبيرة من الماء من خلال تناول الفواكه والخضراوات.
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