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اليونان تعلق على رسو الناقلة «جريس 1» في موانئها

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
ميناء بحري
ميناء بحري
علَق وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الثلاثاء، على التصريحات المتداولة بشأن مطالبة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي غادرت قبل يومين جبل طارق، الرسو في أي ميناء يوناني، إذ قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مضيفا: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية"، دون توضيح ما إذا كان هناك اتصالات رسمية، وفق ما نقلت "فرانس برس".
تصريحات بلاكيوتاكيس جاءت ردا على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصص في تعقب حركة السفن "مارين ترافيك"، تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 يوليو، أبحرت الأحد، وتتواجد الثلاثاء، على بعد نحو 100 كيلومتر من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية. ووفقا للموقع الفرنسي،
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الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
ناقلة-نفط (1)

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.
سطو-مسلح

مسلح يحتجز رهائن أعلى جسر في البرازيل

أقدم مسلح على احتجاز 18 رهينة على جسر في البرازيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حسبما كشفت تقارير صحفية برازايلية، اليوم الثلاثاء، إذ قال راديو "باند نيوز"، إن "مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".. والحادث الذي تشهده أكبر دولة في كل من أمريكا الجنوبية واللاتينية، ليس وليد اللحظة، فقد سبقه عدة حوادث آخرها هجوم مسلح، استهدف المصلين المسيحيين أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس بالبرازيل، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ساو باولو، وقتل 5 أشخاص، ثم انتحر المهاجم قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
صاروخ-ايراني

أول رد روسي على تجربة واشنطن الصاروخية

اعتبرت روسيا، اليوم الثلاثاء، أن خطوة الولايات المتحدة بإجراء اختبارات على صاروخ جوال متوسط المدى، تؤدي إلى تصعيد التوترات العسكرية. ويأتي التصعيد الأمريكي بعد نحو 3 أسابيع من إعلان الولايات المتحدة انسحابها من معاهدة الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى الموقّعة مع موسكو بزعم عدم التزام الأخيرة بالمعاهدة الأمر الذي نفاه الكرملين، وصرح سيرجي ريابكوف نائب وزير الخارجية الروسي، بأن "الأمر يدعو للأسف.. من الواضح أن الولايات المتحدة سلكت مسار تصعيد التوترات العسكرية"، بحسب وكالة "تاس".
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ناقلة-نفط (1)

الحرس الثوري الإيراني يهدد أمريكا بسبب «جريس 1»

أكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الثلاثاء، أن بلاده سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا"، وقال إسماعيل كوثري القائد في الحرس الثوري، إن "إيران سترد بحزم على أي تحرك أمريكي ضد ناقلة النفط الإيرانية "أدريان دريا" (جريس 1). وأضاف كوثري أن أمريكا تدرك أن تعرضها لناقلة النفط سيعود عليها بالضرر، مشيرا إلى أن "أدريان دريا" تطوي مسيرها في البحر الأبيض المتوسط وستقوم بتنفيذ المهمة الموكلة إليها. وأعلنت إيران، في وقت سابق، استعدادها لإرسال قوات عسكرية لمرافقة ناقلة النفط "جريس 1" المفرج عنها من سلطات جبل طارق.
ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
جريس 1

أمريكا تصدر أمر ضبط واحتجاز لناقلة النفط «جريس 1»

أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية، السبت، مذكرة لضبط واحتجاز ناقلة النفط الإيرانية «غريس 1»، التي كانت محتجزة لدى سلطات جبل طارق في البحر المتوسط. وبدأت الناقلة الإيرانية بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها، الجمعة، بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قد قال في وقت سابق إن «السفينة الإيرانية بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة».
ناقلة النفط الإيرانية جريس 1

بعد احتجاز شهر.. الناقلة الإيرانية تغادر جبل طارق

بدأت ناقلة النفط الإيرانية "جريس 1" بالتحرك عقب إفراج سلطات جبل طارق عنها الجمعة بعد احتجاز دام لأكثر من شهر. وذكرت تقارير صحفية أن شهود عيان تابعوا الناقلة الإيرانية وهي تتحرك الجمعة وتصاعد الدخان من مدخنتها بعد يوم من قرار الإفراج عنها. كان رئيس وزراء حكومة جبل طارق فابيان ريكاردو قال في وقت سابق الجمعة إن "السفينة الإيرانية (جريس 1) بإمكانها المغادرة عندما تكون مستعدة بداية من اليوم الجمعة".
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