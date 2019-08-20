اليونان تعلق على رسو الناقلة «جريس 1» في موانئها

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م

ميناء بحري

علَق وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الثلاثاء، على التصريحات المتداولة بشأن مطالبة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي غادرت قبل يومين جبل طارق، الرسو في أي ميناء يوناني، إذ قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مضيفا: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية"، دون توضيح ما إذا كان هناك اتصالات رسمية، وفق ما نقلت "فرانس برس".

تصريحات بلاكيوتاكيس جاءت ردا على تساؤلات حول معلومات أوردها الموقع الإلكتروني المتخصص في تعقب حركة السفن "مارين ترافيك"، تفيد بأن ناقلة النفط التي احتجزتها سلطات جبل طارق في 4 يوليو، أبحرت الأحد، وتتواجد الثلاثاء، على بعد نحو 100 كيلومتر من سواحل شمال غرب مدينة وهران الجزائرية. ووفقا للموقع الفرنسي،