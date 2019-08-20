الوزير والملا يبحثان مد خط سكة حديد "الأقصر/الغردقة"

تحرير:صديق العيسوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م

الفريق كامل الوزير وزير النقل

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول. ناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية.

وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات. وأكد وزير النقل على ضرورة أن يشتمل المشروع مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60كم تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر