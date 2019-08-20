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الوزير والملا يبحثان مد خط سكة حديد "الأقصر/الغردقة"

تحرير:صديق العيسوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٠ م
الفريق كامل الوزير وزير النقل
الفريق كامل الوزير وزير النقل
عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول. ناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية.
وقال الفريق كامل الوزير وزير النقل إن إعادة إحياء وتطوير هذا الخط سيخدم  مشروع المثلث الذهبى ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمساهمة في نقل خام الفوسفات. وأكد وزير النقل على ضرورة أن يشتمل المشروع مد الخط من سفاجا إلى الغردقة بطول 60كم تقريبا وذلك لتشغيل قطارات للركاب وخدمة السياحة بين الأقصر
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.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
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أول تحرك رسمي من «الأعلى للإعلام» على رشوة الأمين العام

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع، مضيفا أنه سيتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وأن يستحسن أن يكون في المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل. وكشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على سليم بتهمة تقاضي رشوة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

ضد قرار الرئيس..البرلمان يثورعلى رسوم قوائم الانتظار

أثار قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات التى تجري للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، جدلا واسعا فى الشارع المصري، والذى صدر لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، الأمر الذى دفع بعض النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مما يطرح تساؤلا: هل أخطأت الحكومة بفرض «رسوم» على قوائم الانتظار؟
محمد-سعفان

100 وظيفة في السعودية بـ10 آلاف جنيه.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية، حتى بعد غد الخميس، موضحة أن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
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قطار (2)

«النقل» تحذر: القطارات لن تقف في هذه المحطات

طالبت وزارة النقل، ممثلةً في هيئة السكك الحديدية، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة المرفق، موضحة أنه مملوك لكل المواطنين ويخدم ملايين الركاب. جاء ذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي، ما يعرّض الركاب وسائقي القطارات للخطر. وحذرت في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، من عدم وقوف القطار في المحطات التي يتم رشق القطار فيها بالحجارة، مناشدة المواطنين التعاون معها لإيقاف هذه الظاهرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

الوزير: ربط الحوافز بالإنتاج ولا سماح بأي تقصير

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن ندب الربان طارق شاهين للعمل رئيسا لهيئة الميناء جاء لضخ دماء جديدة في أحد أهم الموانئ المصرية خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتعظيم الاستفادة من النقل البحري في دعم الاقتصاد القومي. وأكد ضرورة ربط الحوافز بالإنتاج وأن تكون الترقيات وفقا للضوابط والقانون، وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل خاصة مع الانطلاقة الكبيرة لقطاع النقل البحري، وذلك خلال زيارته لمحافظة الإسكندرية لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية.
سيارة-تعمل-بالغاز-الطبيعي

وزير البترول: تحويل 50 ألف سيارة للغاز الطبيعي سنويا

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه جار حاليا تنفيذ خطة عمل متكاملة للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وتحفيز المواطنين على تحويل سياراتهم إلى نظام الوقود المزدوج (غاز طبيعي– بنزين)، من خلال تسهيلات وتيسيرات في السداد، مشيرا إلى أن خطة وزارة البترول تستهدف تحويل 50 ألف سيارة سنويا بزيادة على العام الماضي، والذي شهد تحويل 33 ألف سيارة. وأوضح الملا أن الدولة تستهدف من خلال تلك الإجراءات التيسير على المواطنين، وإتاحة أنواع مختلفة من الوقود أمام المستهلك في السوق المحلي، خاصة الغاز الطبيعي.
وزير-النقل-كامل-الوزير-يتفقد-مشروعات-الميناء-والطرق-بالاسكندرية (1)

وزير النقل يتفقد مشروعات الميناء والطرق بالإسكندرية

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عددا من المشروعات الهامة فى محافظة الإسكندرية بدأها من داخل الميناء، كما تفقد محور الدخيلة الذي يربط ميناء الدخيلة بالطريق الدولي الساحلي وجار تسليمه عقب الانتهاء من أعمال الكهرباء. وقال "الوزير" إن هذا المحور يسهم في حل الاختناقات المرورية ونقل حركة المرور من وإلى الميناء والمنطقة الصناعية التي تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حالياً، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن تصل إلى 5 آلاف شاحنة خلال 3 سنوات إلى الطريق السريع -الطريق الدولي الساحلي- مباشرةً دون المرور بالمناطق السكنية التي لا تستوعب حركة النقل الثقيل.
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