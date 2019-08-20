من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عشرات من قضايا الفساد والتربح والرشوة واستغلال المنصب وسرقة المال العام وشغلت الرأي العام وشملت القائمة وزراء ومسؤولين كبارا

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.

استغلال المنصب اليوم الثلاثاء ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على أحمد سليم، بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد

استغلال المنصب

اليوم الثلاثاء ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مطلعة.

وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على أحمد سليم، بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.





وشغل سليم منصب رئيس مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون، ورئيس نادى الإعلاميين، ووكيل وزارة الإعلام للتخطيط والمتابعة ورئيس جهاز الصحافة والمطبوعات الأجنبية.





هلال في المصيدة

في شهر سبتمبر 2015، ألقت الرقابة الإدارية القبض على وزير الزراعة وقتها، الدكتور صلاح هلال في ميدان التحرير، بتهمة الفساد وتلقي الرشاوى والهدايا من أجل تسهيل أعمال غير قانونية لرجال أعمال، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات بعد ذلك، وسميت قضيته بـ«رشوة وزارة الزراعة».

ويقضي "هلال" حاليا عقوبة السجن 10 سنوات عن جريمة الرشوة، وذلك تنفيذا لحكم قضائي بات بعد رفض محكمة النقض طعنه على حكم محكمة الجنايات بحبسه 10 سنوات، ليسدل الستار على قضية هزت الرأي العام لفترة طويلة.





شلبي يسقط

في 2016 وجهت الرقابة ضربة مدوية أخرى بإلقاء القبض على المستشار وائل شلبى الأمين العام لمجلس الدولة، الذي مات في محبسه في 1 يناير، لاتهامه في القضية التي هزت الرأى العام والمعروفة إعلاميا بـ«رشوة مجلس الدولة»، والمتهم فيها جمال اللبان مدير المشتريات بمجلس الدولة، الذي حكمت المحكمة بسجنه 25 عاما، لحصولهما على رشوة مالية وجنسية.

وشغلت القضية الرأي العام بسبب حجم الفساد والأموال وطبيعة الرشاوى التي حصل عليها المتهمون، منها رشاوى جنسية واستغلال المنصب في التربح.

محافظ المنوفية

في يناير قبل الماضي ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية واثنين من رجال الأعمال على خلفية الاتهام بالرشوة والفساد المالى أمس بمدينة السادات، علاوة على التحفظ على مكتب المحافظ من قبل أحد رجال الرقابة الإدارية ومنع دخول أى موظف إلى مكتبة لحين الانتهاء من التحقيقات.



وأشارت المصادر حينها إلى أنه تم القبض على محافظ المنوفية بمدينة السادات وبحوزته 2 مليون جنيه وتم القبض على اثنين من رجال أعمال متهمين بالأمر، وأن إجراءات القبض على المحافظ السابق تمت عقب بلاغ مقدم من أحد العاملين السابقين بديوان عام محافظة المنوفية، علاوة على وجود تسجيلات للعديد من المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ واثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم .

مستشار المالية

محافظ حلوان

مسؤول التخطيط

في شهر يناير 2017 ألقت الهيئة القبض على مستشار وزير المالية عقب تقاضيه رشوة مليون جنيه، من أصل 4 ملايين جنيه، من صاحب شركة مقاولات مقابل التلاعب في تقدير قيمة أرض قرية سياحية، بما كان سيهدر مبلغ 500 مليون جنيه على الخزانة العامة للدولة.ألقى القبض على الدكتور حازم القويضي، محافظ حلوان الأسبق، بعد حصوله على سيارة مرسيدس 350 قيمتها نحو مليون جنيه رشوة، مقابل تخصيص قطعة أرض مساحتها 800 م، بشارع 9 بالمعادي لشركة سيارات، بدلا من طرحها بالمزاد أثناء فترة شغله منصب المحافظ.

ألقى ضباط الرقابة القبض على مدير المشتريات بوزارة التخطيط عقب تقاضيه 1.3 مليون جنيه كرشوة من إحدى الشركات الموردة لأجهزة حواسب آلية ومعدات إلكترونية وكابلات لوزارة التخطيط، مقابل تسريب معلومات عن عروض الشركات المنافسة، وتسهيل صرف المستخلصات المالية، والتى تزيد قيمتها على 100 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات القضية عن تورط المتهمين في التربح واستغلال المنصب.





سعاد الخولي

رئيس حي الإسكندرية

في شهر أغسطس الماضى، ضبطت الرقابة الإدارية نائبة محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي و5 من رجال الأعمال، بتهمة تقاضيها عطايا مادية ومبالغ مالية منهم على سبيل الرشوة، تجاوزت مليون جنيه.

خلال شهري مارس 2019، ضبط كل من رئيس حي وسط الإسكندرية، وباحثة قانونية أخرى بديوان عام المحافظة لقيامهما بطلب وتقاضى مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل تسهيل إجراءات هدم بعض العقارات بنطاق الحي بالمخالفة.

الثروة المعدنية

كما ضبطت مدير عام المشتريات ومحاسبا بذات الإدارة في إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وذلك عقب طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت نحو مليوني جنيه. في يناير من عام 2017 كشفت الرقابة الإدارية عن تزوير رئيس شهر عقاري الخانكة بالاشتراك مع 3 من موظفي مديرية المساحة بالقليوبية، لأوراق تقدر بــ147 مليون جنيه، من خلال تلاعبهم في الدفاتر المساحية، والتزوير في إجراءات نقل ملكية قطعة أرض مملوكة لهيئة الأوقاف لأحد الأشخاص.

جريمة في المطار

كما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط قضيتي فساد في المطارات والجمارك، تمثلت الأولى في القبض على مأمور جمرك بقرية بضائع مطار القاهرة، والثانية في ضبط مدير إدارة الرأى والبحوث القانونية بجمارك بورسعيد، حاولا إهدار 12 مليون جنيه على خزينة الدولة، قيمة جمارك عن بضائع مهربة وغرامات مستحقة عنها.

فساد جماعي

في 10 يناير أعادت هيئة الرقابة الإدارية مبلغ 9 ملايين جنيه ونصف المليون لخزينة الدولة، عقب القبض على بعض المسؤولين بالإدارة المحلية بمحافظة الفيوم في قضايا فساد، حيث أسفرت التحريات عن ضلوع كل من رئيس مركز ومدينة طامية السابق، ومدير الأملاك بمجلس المدينة، ومدير التنظيم فى تسهيل الاستيلاء على أرض أملاك دولة بمدينة طامية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات وإصدار تراخيص بناء بالمخالفة.