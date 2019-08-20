جريمة

من «هلال» لـ«سليم» مهمة اصطياد حيتان الرشوة والتربح

ضبطت هيئة الرقابة الإدارية عشرات من قضايا الفساد والتربح والرشوة واستغلال المنصب وسرقة المال العام وشغلت الرأي العام وشملت القائمة وزراء ومسؤولين كبارا
تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
سليم
سليم
ضربات مدوية تسددها كل يوم هيئة الرقابة الإدارية، ضد حيتان الفساد والمتربحين من أموال الشعب وكشفت القائمة الطويلة للمقبوض عليهم في تهم التربح واستغلال المنصب والرشاوى عن فضائح هؤلاء ممن استحلوا المال العام، إذ شملت وزراء ورؤساء هيئات وأصحاب مناصب عليا، لتؤكد الرقابة الإدارية أن سيفها سيطول أي فاسد مهما طال الانتظار. كان آخر تلك الضربات اليوم الثلاثاء، بعد إلقاء القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في قضية رشوة تتعلق بمهام وظيفته تجري بها التحريات منذ شهرين بحسب تأكيد رئيس المجلس الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد.
استغلال المنصب اليوم الثلاثاء ألقى رجال الرقابة الإدارية القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مطلعة.  وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على أحمد سليم، بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد
اقرأ المزيد
جثة (4)

هدير فين؟.. قصة طعنة غضب أنهت حياة ربة منزل بالخصوص

إلحاح شديد منذ أن بدأت إجازة العام الدراسي: "ماما عايزة أروح أقضي يومين عند جدي وأخوالي.. يا ماما هروح عند جدي إمتى؟.. يا ماما الإجازة هتخلص ولسة مسافرتش البلد.. يا ماما أنا اتخنقت وإحنا مبنخرجش ولا نغير جو.. حرام كده المدارس الشهر الجاي وأنا لسة مسافرتس عند جدى وأخوالي.. تعالي نروح كلنا يومين.. طب ركبيني وكلمي حد من أخوالي يستناني"، قائمة طويلة من عبارات الإلحاح طاردت بها طالبة الصف الثاني الثانوي والدتها حتى استجابت الأخيرة لطلبها، دون أن تعلما أن زيارة عائلة كهذه ستنهي حياة الأم وتسجن الأب وتهدم كيان أسرة طالبة الثانوي.
سجن (2)

المؤبد لقاتل شقيق زوجته في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار يسري عبد الرحمن محمد، وعضوية كل من المستشار أحمد عبد الغني عمران، والمستشار خالد قطب بدر الدين، وسكرتير الجنايات وليد محمد محب، بالسجن المؤبد للمدعو "ال. ع. أ" عامل دوكو لاتهامه بقتل المجني عليه "ال. م. ع" وشروعه في قتل ثلاثة آخرين. تعود الواقعة في القضية رقم 1197 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة باب شرقي إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقي ببلاغ يفيد قيام عامل دوكو بقتل شقيق زوجته والشروع في قتل 3 آخرين.
مستشفى-الجامعه-بالزقازيق

4 أشقاء يحطمون وحدة «القلب» بمستشفى الزقازيق الجامعي

أقدم أربعة أشقاء (نقاشان ونجار وبائع)، على تحطيم وحدة عناية القلب بمستشفى «الزقازيق» الجامعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء؛ إثر علمهم بوفاة نجل عمتهم، والذي كان مُحتجزًا لتلقي العلاج بالوحدة، فيما أسفر التعدي عن تحطيم جهازين لرسم القلب، وإحدى الطاولات الموودة بالوحدة، فضلًا عن إحداث حالة من الهلع بين المرضى والعاملين بالوحدة، وأخطرت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار إسلام الحديدي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
تشميع-مطعم-سوري-وشعبى-وكافيتريات-بالإسكندرية (2)

تشميع مطعم سوري غير مرخص في الإسكندرية (صور)

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، تشميع مطعم سوري شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم و الدواجن و الشاورما و تم إزالة االلافتة الخاصة بالمطعم وبالإضافة لإزالة اليافطة الخاصة لعدم وجود التراخيص اللازمة وتقرر غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بمنطقة سموحة.
اقرأ المزيد من الأخبار
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

القبض على أمين عام «الأعلى للإعلام» بتهمة الرشوة

ألقت هيئة الرقابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، القبض على أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام في واقعة رشوة تتعلق بعمله، بحسب مصادر مضطلعة. وقالت المصادر إن ضباط الرقابة ألقوا القبض على "سليم" بناء على تحريات تباشرها في واقعة رشوة منسوبة له وتم توثيقها قبل قرار القبض عليه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، قد قرر اختيار أحمد سليم لمنصب الأمين العام للمجلس، وذلك بعد موافقة هيئة المكتب.
قضية-الرشوة (1)

بعد المشدد.. ننشر قائمة ممتلكات «اللبان» في قضية «الملايين»

أسدلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار علي الهواري، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية الملايين»، والمتهم فيها جمال الدين اللبان، المدير السابق للإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة، بتحقيق كسب غير مشروع، إذ عاقبته المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة، مع إلزامه برد مبلغ 173 مليونًا و720 ألفًا، إذ أوضحت التحقيقات أن المتهم خلال الفترة من 8 نوفمبر 1997 وحتى 30 ديسمبر 2016 بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع، حقق لنفسه كسبا بزيادة طارئة فى ثروته بعد توليه الوظيفة العامة.
القبض-على-متهم

رشوة صوت وصورة|القبض على مسئول كبير بـ«تموين الفيوم»

ألقت هيئة الرقابة الإدارية بمحافظة الفيوم، ومباحث الأموال العامة، اليوم الأحد، القبض على "ع.ال.ش"، أحد المسئولين الكبار بوزارة التموين بمحافظة الفيوم، وتم وضع الكلبشات في يديه أمام جميع العاملين بالمديرية، وتم نقله إلى مقر الرقابة الإدارية بالفيوم لبدء التحقيقات. وأكد مصدر بتموين الفيوم، "رفض ذكر اسمه" في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن الرقابة الإدارية والأموال العامة كانتا تراقبان المسئول، منذ أربعة أيام وتم تصويره والتسجيل له خلال تلقيه رشوة من أحد الأشخاص لإنهاء بعض الإجراءات.
تأجيل-ثاني-جلسات-محاكمة-رئيس-مصلحة-الجمارك الأسبق-جمال-عبد-العظيم-سيد-أحمد-حسنين (2)

«كسب اللبان ورشوة حي السلام» أبرز محاكمات الأحد

تشهد ساحات المحاكم اليوم الأحد جدولا قضائيا حافلا بالقضايا المعروفة إعلاميًا، يسيطر عليها جرائم الفساد المالي، المنتظر فيها الحكم على جمال اللبان مدير التوريد السابق بمجلس الدولة، كذلك من المقرر الحكم فى قضية رشوة مديرة التنظيم بحي السلام، بخلاف قضايا استيلاء على أموال بنوك وتهرب جمركي من مطار القاهرة ودفع رشوة نظير تسهيل ذلك، كما تضم قائمة المحاكمات قضايا إرهاب منها الهجوم على كمين الواحات، وعناصر جبهة النصرة التابعين لتنظيم القاعدة الإرهابي، الذين ارتكبوا جرائم اغتيالات واستهداف رجال أمن.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org