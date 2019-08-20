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ضد قرار الرئيس..البرلمان يثورعلى رسوم قوائم الانتظار

الصحة تعلن تحصيل 3 % من سعر عمليات قوائم الانتظار المجانية.. «صحة النواب»: يجب التحقيق فى الأمر ومحاسبة المسئولين.. شاكر: قرار طبيعي فى ظل حالة التخبط بوزارة الصحة
تحرير:أمين طه ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
أثار قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات التى تجري للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، جدلا واسعا فى الشارع المصري، والذى صدر لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، الأمر الذى دفع بعض النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مما يطرح تساؤلا: هل أخطأت الحكومة بفرض «رسوم» على قوائم الانتظار؟
7500 جنيه لعمليات زرع الكبد  وبحسب القرار الذي أرسلته الوزارة خلال اليومين الماضيين إلى المستشفيات المشاركة في منظومة القضاء على قوائم الانتظار، والذى نص القرار على أن تشمل قيمة الرسوم التى تحصل من المرضى وهى كالآتى:  -عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه، والقسطرة العلاجية 450 جنيها،
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.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

أول تحرك رسمي من «الأعلى للإعلام» على رشوة الأمين العام

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع، مضيفا أنه سيتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وأن يستحسن أن يكون في المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل. وكشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على سليم بتهمة تقاضي رشوة.
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

الوزير والملا يبحثان مد خط سكة حديد "الأقصر/الغردقة"

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول. ناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية.
محمد-سعفان

100 وظيفة في السعودية بـ10 آلاف جنيه.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية، حتى بعد غد الخميس، موضحة أن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
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الحج

الصحة: عيادات البعثة الطبية للحج استقبلت 12065 مصريا

قالت وزارة الصحة والسكان إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الأربعاء، 12065 حالة مرضية، حيث تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم، من بينها 9448 حالة مرضية بمكة المكرمة، و2617 حالة في المدينة المنورة. وأشارت الوزارة إلى دخول 29 حالة للمستشفيات السعودية، بينما غادرت 7 حالات بعد تمام شفائها، وما زالت هناك 22 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن، مؤكدا أن وزيرة الصحة والسكان تتابع أعمال البعثة يوميا للتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
قهوة

«المقاهي».. المتهم الجديد في زيادة نسبة الطلاق بمصر

«تسبب الطلاق وتهلك ميزانية الأسرة».. في سابقة هى الأولى من نوعها على المجتمع طال انتظارها، أصدر اللواء حمدي عثمان، محافظ الإسماعيلية، قرارًا بإغلاق جميع المقاهى ومحلات «السايبر» فى تمام الساعة الواحدة بعد منتصف الليل خلال فصل الصيف، وفى تمام الساعة الثانية عشرة مساءً خلال فصل الشتاء، على أن يتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف، والتى تصل عقوبتها إلى حد الغلق الإدارى، ويأتى هذا القرار بعد مطالبة كبيرة من قبل أعضاء البرلمان والمسئولين بضرورة غلق المقاهي ليلا.
مدينة-فرنسية-تغلق حمامات-السباحة

طلب إحاطة ضد حمامات السباحة غير المرخصة:تزهق الأرواح

شن النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، هجوما حادا على حمامات السباحة "غير المرخصة" في القرى والنجوع، متهما إياها والقائمين عليها بأنها السبب الرئيسي في إزهاق الأرواح. وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول ضرورة الاهتمام بحمامات السباحة بمراكز الشباب والأندية في المحافظات، للتصدي لظاهرة السباحة في الترع، بالإضافة إلى وضع حد لحمامات السباحة غير المرخصة التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
الحج

نائب: «بوابات الحج» تحمي الدولة والمواطن والشركات

أكد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن البوابات الإلكترونية لحجز الحج والعمرة تساهم في توفير المعلومات الصحيحة والموثوقة للحجاج والمعتمرين وتتيح العروض المختلفة من شركات السياحة المعتمدة، بما يتيح قدرا أكبر من الانتقائية أمام المواطن، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات أمامه بالاعتماد على الميكنة. وأثنى "زين الدين" على الدولة المصرية إنشاء بوابة الحج المصرية والبوابة الإلكترونية للعمرة، واللتان تهدفان إلى توفير أفضل الخدمات للحجاج والمعتمرين.
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