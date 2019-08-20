ضد قرار الرئيس..البرلمان يثورعلى رسوم قوائم الانتظار

الصحة تعلن تحصيل 3 % من سعر عمليات قوائم الانتظار المجانية.. «صحة النواب»: يجب التحقيق فى الأمر ومحاسبة المسئولين.. شاكر: قرار طبيعي فى ظل حالة التخبط بوزارة الصحة

تحرير:أمين طه ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٢٧ م

أثار قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات التى تجري للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، جدلا واسعا فى الشارع المصري، والذى صدر لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، الأمر الذى دفع بعض النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مما يطرح تساؤلا: هل أخطأت الحكومة بفرض «رسوم» على قوائم الانتظار؟

7500 جنيه لعمليات زرع الكبد وبحسب القرار الذي أرسلته الوزارة خلال اليومين الماضيين إلى المستشفيات المشاركة في منظومة القضاء على قوائم الانتظار، والذى نص القرار على أن تشمل قيمة الرسوم التى تحصل من المرضى وهى كالآتى: -عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه، والقسطرة العلاجية 450 جنيها،

7500 جنيه لعمليات زرع الكبد

وبحسب القرار الذي أرسلته الوزارة خلال اليومين الماضيين إلى المستشفيات المشاركة في منظومة القضاء على قوائم الانتظار، والذى نص القرار على أن تشمل قيمة الرسوم التى تحصل من المرضى وهى كالآتى:

-عمليات القسطرة التشخيصية يتم تحصيل 100 جنيه، والقسطرة العلاجية 450 جنيها، وعمليات القلب المفتوح 1000 جنيه، وعمليات زرع الكبد 7500 جنيه، وزرع الكلي 1300 جنيه.

-وشملت الرسوم عمليات زرع القوقعة للأذن 3500 جنيه، وجراحات الأورام والمخ والأعصاب 300 جنيه، وجراحات المفاصل 750 جنيها.



قرارات غير مدروسة

تقول النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم نسبة 3% من سعر العملية، من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، يعد ضمن القرارات غير المدروسة التى تصدر عن وزارة الصحة.

وأوضحت شاكر، فى تصريح لـ«التحرير» أن ما يحدث من إصدار قرارات وتصريحات وإعادة نفيها طبيعي ويعتبر جزءا من التخبط الذى تعيشه وزارة الصحة منذ تولي وزيرة الصحة الحالية، لافتة إلى أن هذه القرارات غير مفهومة.

يجب محاسبة المسئولين

بينما طالبت النائبة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بضرورة تشكيل لجنة فورية للتحقيق في هذا الأمر، خاصة أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار «مجانية».

وتقدمت النائبة بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن تحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بالمخالفة لتوجيهات الرئيس.

وقالت النائبة، إن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بدأت منذ 7 أشهر وبذل فيها مجهودا ضخما لتنفيذ المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تعد مشكلة كبيرة تواجه المرضى، وأنهت قوائم الانتظار وكانت رحيمة بالمرضى معدومي الدخل.







مخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية

وأكدت أن هناك العديد من الشكاوى بشأن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار.

وشددت وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، أن تحصيل رسوم في هذا الأمر، مخالف لتوجيهات رئيس الجمهورية، الذي سبق ووجه بمنع تحصيل أي رسوم، وقامت وزيرة الصحة على أثره بمنع الأمر في محافظة القليوبية صاحبة واقعة سابقة في هذا الصدد.

وتابعت: «نفذت مستشفيات مختصة بمتابعة علاج المرضى على قوائم الانتظار، قرارا مخالفا لتعليمات الدولة، بخصوص عدم الحصول على رسوم من المرضى على قوائم الانتظار، وحصلت رسوما من المواطنين، بما يتطلب التحقيق في الأمر ومحاسبة مسئولي هذه المستشفيات».

الشكاوى

وفى سياق متصل قال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن المركز تلقى عدة شكاوى بشأن القرار الذي أصدرته وزارة الصحة بتحصيل رسوم من قيمة العمليات الجراحية من المواطنين، ضمن منظومة القضاء على قوائم الانتظار.

وطالب فؤاد، بالتحقيق في هذا القرار خاصة أن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، بدأت منذ 7 أشهر وبذل فيها مجهود ضخم لتنفيذ المبادرة في القضاء على قوائم الانتظار التي كانت تعد مشكلة كبيرة تواجه المرضى.

الوزارة ستقوم باتخاذ التحقيقات اللازمة

فى المقابل ناشد الدكتور خالد عاطف مدير غرفة قوائم الانتظار، المواطنين بالإبلاغ عن أي حالات طلب منها دفع أي قيمة من المصروفات الخاصه بالعمليات فورا، والوزارة ستقوم باتخاذ التحقيقات والإجراءات اللازمة لردع أي مسئول بالمستشفيات التي تقوم بذلك.

وأضاف أن هناك فريقا من الجودة التابع لغرفة قوائم الانتظار يستقبل أي شكوى من المواطنين في حالة طلب المستشفيات دفع أي مبالغ تحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإنهاء قوائم الانتظار في 9 تخصصات.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد كلف وزيرة الصحة فى بداية العام الحالي، بالاستمرار في تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة للقضاء على قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة، لمدة ثلاث سنوات قادمة بالمجان، تمهيداً لإطلاق مشروع التأمين الصحي الشامل، وبعد نجاح وزارة الصحة في إنهاء المستهدف بمعدل زمني سابق للخطة تعمل الوزارة حاليا علي تطوير طريقة التشغيل و المتابعه العملية.