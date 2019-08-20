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عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«يوم تلات» بعد تسريبها

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م
عمرو دياب
عمرو دياب
أطلق الفنان عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا غير"، من ألبومه الغنائي الجديد بنفس العنوان، وكان لافتا إطلاق نسختين من الأغنية في نفس الوقت إحداهما "ريمكس". أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسربا لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميا اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب"، لتصبح ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركته "NAY FOR MEDIA".
وتصدر تريند حاملا اسم "يوم تلات" موقع "تويتر" قبل طرح الأغنية بشكل رسمي، وقد استخدم رواد الموقع العديد من "الكوميكس" حول الأغنية، خاصة كوبليه: "يوم تلات تلت بنات ندهوني، ع البساط بصات يا ناس عجبوني، فتفتوا الفتافيت وفتنوني". #عمرو_دياب #يوم_تلات The lyricist will be like: pic.twitter.com/bQsh8il7Hw —
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هيثم-شاكر (4)

هيثم شاكر يتصدر iTunes بـ«معرفة قديمة»

تصدر الفنان هيثم شاكر بألبوم "معرفة قديمة" للمرة الثانية خلال 10 أيام، المركز الأول على تطبيق iTunes، كما تصدر "تريند تويتر" بعد أقل من يومين، وتضمن "تريند يوتيوب" 7 أغاني من الألبوم. وأطلق هيثم شاكر كليب أغنية "ماتوصنيش" التي شهدت تعاونه مع المخرج اليوناني العالمي يانيس ديموليتس وتم تصوير الكليب في اليونان، ومن المقرر أن يطرح 3 كليبات أخرى مختلفة تمامًا من حيث الفكرة والتنفيذ والتقنية التصويرية. ويضم الألبوم 14 أغنية منها "ماتوصنيش، ياما ياما، راحتي وياك، لحقتيني، مش مهم أنا، يا حبيبة، كنت مداويني، راحو، إحنا افترقنا".
مسار-اجبارى

مسار إجباري ومحمد محسن يحييان «محكى القلعة» اليوم

يحيي الفنان محمد محسن، حفلًا بمصاحبة فرقته الموسيقية، اليوم ضمن فعاليات مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى يقام بالتعاون مع وزارة الآثار، وتضم فعالياته 42 حفلاً متنوعَا، ويسبق حفل محسن فقرة غنائية يقدمها فريق مسار إجباري. افتتحت فعاليات المهرجان منذ يومين وشهد حفل الافتتاح تكريم 10 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية فى مصر والوطن العربى، منهم "علي الحجار، محمد الحلو، نادية مصطفى، عازف الفيولينة ياسر الصيرفي، الفنانة جيهان مرسي مدير مهرجان الموسيقى العربية، الباليرينا سحر حلمي، الدكتور مجدي بغدادي رئيس البيت الفني.
اليسا

إليسا لسان المرأة.. راقصة منتحرة عانت من السرطان

بعض الفنانات كان مقدرًا لهن أن يصعدن إلى قمة الساحة الغنائية في الوطن العربي، ليس فقط لجمالهن وأناقتهن وصوتهن، بل لأن بينهن من تضفي على أغنياتها مما تحمل من مشاعر وأحاسيس، ولم تدخر جهدا في إنصاف المرأة في أغنياتها وإعلان قوة مشاعرها وقدرتها على الاحتمال وعدم الانكسار، وصولا إلى إعلان الثورة على الرجل عندما لا يحترم إنسانيتها ومشاعرها، وكذلك عبّرت عن مشاعر نابعة من ضعف المرأة في مواقف الارتباك والحزن والألم والصدمة، وغيرها من الحالات الإنسانية. الفنانة اللبنانية إليسا كانت لسنوات لسان حال المرأة في كل حالاتها.
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عمرو-دياب (2)

عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
عمرو -دياب

الليلة.. عمرو دياب يلتقي جمهوره في العلمين الجديدة

يلتقي المطرب عمرو دياب، مع جمهوره مساء اليوم الجمعة، في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، وهي أكبر ساحات الساحل بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. وتجري الاستعدادات على قدم وساق، لحفل الهضبة، وتقوم "إيجبت كلندر" بتجهيزات عالمية للحفل، بمشاركة مهندس الصوت جورج سعيد، والإضاءة وليد الحريري، وتحت إشراف محمد سيف. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات عالمية خاصة بهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر.
عمرو -دياب

عمرو دياب في «العلمين» للترويج للمدينة الجديدة

يحيى المطرب عمرو دياب حفلا غنائيا في "الميوزيك أرينا" بالساحل الشمالي، يوم الجمعة المقبل الموافق 16 أغسطس الجاري. وأعلنت "إيجيبت كاليندر" عن اتفاقها مع الهضبة على إحياء الحفل الغنائي في "الميوزيك أرينا" أكبر ساحة حفلات الساحل الشمالي بمجمع الماسة في مدينة العلمين الجديدة، حيث تتسع لأكثر من 20000 متفرج وبأحدث التجهيزات. ووفقا لبيان من الجهة المنظمة، جرى إعداد مسرح بمواصفات خاصة خصيصا لهذا الحدث الاستثنائي، كما جرى تجهيز درجات متعددة داخل الحفل للتذاكر، منها الـvip والـvvip وlounges خاصة بالشركات وكبار الضيوف.
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عمرو دياب يتصدر «التريند» بأغنية «بحبه»

يتصدر الفنان عمرو دياب «تريند» موقع «يوتيوب» بأغنيته "بحبه" التي طرحها يوم الخميس الماضى، لتأتي الأغنية فى قائمة الأغاني الأكثر استماعا خلال الأسبوع، إذ حققت أكثر من 600 مشاهدة فى أقل من 24 ساعة. "بحبه" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وتوزيع أسامة الهندي، وهي الأغنية الأولى التي تم طرحها كاملة على «يوتيوب» من ألبوم الهضبة الجديد الذى يحمل اسم «أنا غير»، والذى يتعاون خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، ومنهم نادر عبد الله وتامر حسين وعمرو مصطفى وإسلام زكى.
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