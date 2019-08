عمرو دياب يتصدر «تويتر» بـ«يوم تلات» بعد تسريبها

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٠ م

عمرو دياب

أطلق الفنان عمرو دياب عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب"، أغنية "أنا غير"، من ألبومه الغنائي الجديد بنفس العنوان، وكان لافتا إطلاق نسختين من الأغنية في نفس الوقت إحداهما "ريمكس". أغنية "أنا غير" من كلمات أحمد مرزوق، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي. كما تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو مسربا لأغنية عمرو دياب الجديدة "يوم تلات"، المقرر طرحها رسميا اليوم الثلاثاء على موقع "يوتيوب"، لتصبح ثالث أغاني الألبوم الجديد للهضبة، المقرر طرحه الشهر الجاري، بعد طرح أغنيتي "بحبه"، و"أنا غير" عبر شركته "NAY FOR MEDIA".

وتصدر تريند حاملا اسم "يوم تلات" موقع "تويتر" قبل طرح الأغنية بشكل رسمي، وقد استخدم رواد الموقع العديد من "الكوميكس" حول الأغنية، خاصة كوبليه: "يوم تلات تلت بنات ندهوني، ع البساط بصات يا ناس عجبوني، فتفتوا الفتافيت وفتنوني".