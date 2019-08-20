توقيف 5 أشخاص خططوا للهجوم على فندق بباريس

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

الشرطة الفرنسية

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق تقيم فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز جنوب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وسيشارك فيها الدول الصناعية الكبار. ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقال في تصريح: إن "هناك صداقة عميقة ودائمة تربط فرنسا وكندا"، مؤكدا أن قيادة فرنسا للقمة فرصة لإحراز مزيد من التقدم بشأن القضايا الحاسمة التي دافعت عنها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي.

ومن المقرر، أن تتبنى قمة هذا العام الموضوعات الرئيسية التي أطلقتها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي، ومنها الاقتصادات النامية، والنهوض بالمساواة بين الجنسين، ومكافحة أزمة المناخ، والدفاع عن النظام الدولي القائم على القواعد. وكانت آخر مرة استضافت فرنسا قمة للقوى الاقتصادية الرئيسية، في منطقة