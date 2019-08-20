«إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2%

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٣٣ م

البنك المركزي المصري

قال تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. وتوقعت مونيت دوس، محللة قطاع البنوك بإدارة بحوث الشركة، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020، مشيرة إلى أنه بناءً على أرقامنا يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار عام 2017-2018.

وقالت مونيت إن قوة الأصول وقاعدة رأس المال لدى البنوك تستوعب بيئة تنظيمية أكثر صرامة، حيث بدأت البنوك المصرية الآن تقديم تقاريرها المالية وفقا لمعايير المحاسبة العالمية (IFRS 9) في الربع الأول من 2019، حيث يجب على البنوك الآن أخذ مخصصات لتغطية خسائر الائتمان المتوقعة بدلا من القياس على الأداء السابق