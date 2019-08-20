ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام
تحرير:أسماء فتحى
٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017.
وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: سجل نحو692 بعد أن كان مستقرا أمس عند 692 جنيهًا.
عيار 24: سجل نحو 794 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 790 جنيهًا.
عيار 18: سجل نحو 595 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 591 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5502 جنيه.
سعر الأوقية: سجلت
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:
عيار 21: سجل نحو692 بعد أن كان مستقرا أمس عند 692 جنيهًا.
عيار 24: سجل نحو 794 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 790 جنيهًا.
عيار 18: سجل نحو 595 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 591 جنيهًا.
سعر جنيه الذهب: 5502 جنيه.
سعر الأوقية: سجلت نحو 1505 دولارات بعد أن كانت مستقرة أمس عند 1501 دولار.
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وارتفع رصيد الذهب في الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر ليصل إلى 2.82 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، في مقابل نحو 2.752 مليار دولار بنهاية شهر مايو السابق عليه، بزيادة بلغت نحو 70 مليون دولار.
ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار.