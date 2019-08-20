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ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام

تحرير:أسماء فتحى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م
الذهب
الذهب
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى:   عيار 21: سجل نحو692 بعد أن كان مستقرا أمس عند 692 جنيهًا. عيار 24: سجل نحو 794 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 790 جنيهًا. عيار 18: سجل نحو 595 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 591 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5502 جنيه. سعر الأوقية: سجلت
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البنك-المركزى

«إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2%

قال تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. وتوقعت مونيت دوس، محللة قطاع البنوك بإدارة بحوث الشركة، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020، مشيرة إلى أنه بناءً على أرقامنا يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار عام 2017-2018.
فلوس

3 طرق من المالية لخفض رصيد الدين الحكومي في 3 سنوات

تستهدف وزارة المالية خفض معدل الدين الحكومي للناتج المحلي ليصل إلى 77.5% بنهاية يونيو 2022، في مقابل نحو 90.5% بنهاية يونيو 2019. ويعد خفض نسبة الدين الحكومي للناتج المحلي، أحد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، خاصة أنه يوفر مخصصات مالية إضافية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف دعائمها الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يتزايد الاهتمام بالصحة والتعليم باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة، والاستثمار في الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية التي توفر فرص العمل، وترفع معدلات الصادرات.
وزارة-المالية

المالية: تقرير «هارفارد» يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي

أكدت وزارة المالية، أن تقرير مؤسسة «هارفارد للتنمية الدولية» الذى يتوقع نمو الاقتصاد المصري سنويًا بمتوسط 6.8% حتى عام 2027، ليصبح ضمن أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، يأتي انعكاسًا لتنوع وتطور القدرات الإنتاجية لمصر، ويؤكد أيضًا نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وجهود تحفيز الاستثمار والنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق المكون المحلى، حيث تضمن الإشارة إلى أن الاقتصاد المصري أصبح أكثر تنوعًا ليرتفع بمقدار درجتين فى مؤشر «التركيبة الاقتصادية». وأوضحت المالية، أن مصر مازالت تحظى بإشادات دولية، وتسعى جاهدة إلى بناء قدراتها فى شتى القطاعات.
دولارات

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 20 أغسطس 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الثلاثاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.54 جنيه، ونحو 16.64 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك الزراعي المصري ليسجل نحو 16.62 جنيه للبيع، و16.52 جنيه للشراء، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في كل من بنك الكويت الوطني، وبنك الاستثمار العربي، وبنك عودة، وبنك المشرق، وبنك البركة، وبنك قناة السويس، وبنك سئيب ليسجل نحو 16.65 جنيه للبيع، و16.55 جنيه للشراء.
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سبائك الذهب

انخفاض أسعار الذهب 6 جنيهات وعيار 21 يسجل 692 جنيها

شهدت أسعار الذهب انخفاضا ملحوظا اليوم تأثرا بالتراجع الذى حدث للسعر العالمى فى معاملاته الصباحية ليسجل سعر الأوقية نحو 1501 بتراجع قدر بنحو 12 دولارا عالميا، بينما انخفض محليا بنحو 6 جنيهات للجرام الواحد و48 جنيها فى الجنيه الذهب دون وجود أي توقعات بشأن مسار أسعاره بفضل الحراك العالمي للبورصة من سحب وطرح لأطنان الذهب وفقا لغرفة القاهرة التجارية. ويبلغ وزن الذهب المصري المدرج في خزائن البنك المركزي نحو 75.6 طن، وتم جرده في سبتمبر 2011، إذ كانت قيمته تبلغ وقتها 4.4 مليار دولار، بسبب ارتفاع أسعار الذهب وقتها.
سبائك الذهب

سعر غالٍ ومصنعية بالمزاج.. من ينظم سوق الذهب في مصر؟

عدد من الأسباب العالمية أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب فى السوق العالمي والمحلي خلال الأسبوعين الماضيين، منها الأزمة الأخيرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فضلا عن تخفيض سعر الفائدة على الدولار الأمريكي، والمشكلات الأخيرة التى أحدثتها إيران فى المنطقة، وظهور الأرجنتين على حافة الإفلاس، بالإضافة إلى خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لقول وصفى أمين واصف رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلا أن الأسعار في السوق المحلي ليست مرتبطة بمحددات معروفة، فضلا عن وجود مسميات مثل المصنعية تؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
سبائك الذهب

باعتباره ملاذ آمن.. الذهب في طريقه لتحقيق مكسب جديد

هبطت أسعار الذهب، اليوم، وسط توقعات باتجاهها نحو تحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي، في الوقت الذي يلقى فيه الإقبال على المعدن الأصفر باعتباره ملاذا آمنا الدعم من المخاوف بشان تباطؤ الاقتصاد العالمي والافتقار إلى الوضوح فيما يتعلق بالحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وبحسب "رويترز"، هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1518.60 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ارتفع نحو 1.5% منذ بداية الأسبوع الجاري بعد أن صعد في الأسبوعين السابقين، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1529.10 دولار للأوقية.
سبائك ذهبية

منها الذهب..أفضل طرق استثمار عائد شهادات قناة السويس

تعتزم الحكومة رد إجمالي حصيلة شهادات استثمار قناة السويس للعملاء بالعائد المتفق عليه خلال شهر سبتمبر المقبل، وأعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أنه بالتعاون مع البنك المركزي المصري ستقوم الهيئة برد إجمالي مبالغ شهادات قناة السويس للعملاء في البنوك في حساباتهم في البنوك، وحسب بياناتهم المسجلة في البنك وقت شراء الشهادة، بسعر عائد يبلغ نحو 15.5%. وهناك العديد من الطرق التى يمكن من خلالها استثمار عائد هذه الشهادات خلال الفترة المقبلة، سواء كانت أوعية ادخارية جديدة مثل الشهادات وحسابات التوفير والودائع، أو الاستثمار في العقارات، والذهب.
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