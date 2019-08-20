ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام

تحرير:أسماء فتحى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٤٢ م

الذهب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم وفقا لما يلى: عيار 21: سجل نحو692 بعد أن كان مستقرا أمس عند 692 جنيهًا. عيار 24: سجل نحو 794 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 790 جنيهًا. عيار 18: سجل نحو 595 جنيها للجرام بعد أن كان مستقرا أمس عند 591 جنيهًا. سعر جنيه الذهب: 5502 جنيه. سعر الأوقية: سجلت