ما تريد معرفته عن «السندات القابلة للاستدعاء»

تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة من خلال إصدار مجموعة من أدوات الدين والمتمثلة في الأذون، إلى جانب طرح سندات دولية وصفرية، وأخرى قابلة للاستدعاء
بدأت وزارة المالية فى تعديل خطط إصدارات أدوات الدين العام من أجل إصدار سندات قابلة للاستدعاء فى السوق المحلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، بحسب إنتربرايز.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باتجاه نحو خفضها بشكل حتمي مع تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى.
وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، بينما تدور أسعار الفائدة حاليا عند 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي.
ما السندات القابلة للاستدعاء؟
هى عبارة عن سندات تسمح لمصدرها، وهو الحكومة في هذه الحالة، بإمكانية استدعائها إذا كانت أسعار الفائدة قد تغيرت، وإعادة إصدارها بعوائد جديدة، فإذا كان المصدر يتوقع تراجع أسعار الفائدة، يمكنه إصدار السندات القابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاسترداد المبكر وتأمين تمويلات أخرى
ما السندات القابلة للاستدعاء؟
هى عبارة عن سندات تسمح لمصدرها، وهو الحكومة في هذه الحالة، بإمكانية استدعائها إذا كانت أسعار الفائدة قد تغيرت، وإعادة إصدارها بعوائد جديدة، فإذا كان المصدر يتوقع تراجع أسعار الفائدة، يمكنه إصدار السندات القابلة للاستدعاء، مما يسمح له بالاسترداد المبكر وتأمين تمويلات أخرى بعائد منخفض.
بمعنى أنه في حالة انخفاض أسعار الفائدة، يمكن للحكومة استرداد السندات وإعادة إصدار الدين بمعدل أقل، مما يقلل من تكلفة رأس المال.
وينص طرح هذا النوع من السندات على شروط استدعاء المصدر للسندات من حاملها.
خبراء: السندات القابلة للاستدعاء تجذب المستثمرين
قال محمد النجار المحلل المالي، إن السندات القابلة للاستدعاء عبارة عن سندات تصدرها الحكومة لمدد وآجال معينة تتراوح من 3 سنوات أو حتى 20 عاما، وخلال أى عام من هذه الأعوام يكون للحكومة الحق في إلغائها أو رفع سعر فائدتها أو خفضها.
وأضاف النجار أنه على سبيل المثال في حالة إصدار سندات لمدة 3 سنوات، تستطيع الحكومة بعد انتهاء العام الأول استدعاء الثلث الأول من قيمتها، بمعنى أنه في حالة الحاجة إلى أموال هذه السندات يكون الحق للحكومة في الحصول عليها بدلا من الانتظار إلى انتهاء آجالها في الموعد المحقق لها.
وأكد النجار أن الحكومات والبنوك المركزية في العالم تلجأ إلى إصدار مثل هذه السندات بهدف جذب أكبر عدد ممكن من المستثمرين نظرا لارتفاع سعر الفائدة عليها، لافتا إلى أنها تساهم أيضا في زيادة حجم التدفقات النقدية في الأسواق.
بينما يرى الدكتور محسن خضير الخبير المصرفي، أن إصدار مثل هذه السندات يساهم في جذب المستثمرين للاستثمار بها، خاصة أنها تقدم معدلا أعلى من أنواع السندات الأخرى.
وأضاف خضير أن هذه السندات تعد أيضا إحدى وسائل طمأنة المستثمر وتشجيعه على ضخ أموال في أوراق مضمونة.
وتستهدف وزارة المالية خفض معدل الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 77.5% بنهاية العام المالي 2021-2022، مقارنة بنحو 90.5% بنهاية العام المالي الماضي 2018-2019.
مزايا الاستثمار في السندات
-تحقيق التوازن بين المخاطر من خلال تنويع موجودات المحافظ الاستثمارية، وذلك بالاستثمار في السندات، التي تعتبر من الأوراق المالية ذات السيولة العالية.
-توفر السندات مصدر دخل منتظما وثابتا من الفائدة المحددة، بالإضافة للقيمة الاسمية للسند في تاريخ الاستحقاق.
-تمثل السندات أحد أوعية الاستثمار الآمنة، حيث يتم قياس جودة السندات وفقا للملاءة المالية والاستقرار المالي لجهة الإصدار، كلما كانت القدرة الائتمانية أعلى كانت السندات أكثر أمانا وأقل في العائد.
مخاطر السندات القابلة للاستدعاء
-تتمثل مخاطر هذه السندات في احتمال استدعاء السند قبل تاريخ استحقاقه.
-يكون لهذه السندات شروط استدعاء، وهو ما يتيح للجهات المصدرة إعادة شراء سنداتهم بسعر استدعاء معين قبل تاريخ الاستحقاق، ويكون ذلك في مصلحة الجهة المصدرة، وفي غير مصلحة المستثمر.
-في حالة انخفاض معدلات الفائدة بمقدار بضع نقاط مئوية دون معدل كوبون السند، يكون من المرجح بنسبة كبيرة أن تقوم الجهة المصدرة باستدعاء السند، ويمكن للجهة المصدرة في ذلك الوقت إعادة إصدار سندات جديدة بمعدل كوبون أقل.
-تنطوي مخاطر الاستدعاء على احتمال خسارة أصل الدين بنسبة أكبر للمستثمر حين يتم شراء السند بزيادة تجعله أكبر من سعر الاستدعاء.