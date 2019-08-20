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تقرير جديد: أمريكا لم تعد القوة المهيمنة في آسيا

يسلط التقرير الضوء على المجالات التي يتخذ فيها الجيش الصيني خطوات كبيرة مقارنة بالولايات المتحدة وحلفائها وشركائها الآسيويين، وأهمها القوة الصاروخية.
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠١:٥٩ م
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
على مدار العقود الماضية، كان الجيش الأمريكي هو القوة المهيمنة في منطقة آسيا، وذلك بسبب قدراته العسكرية، بالإضافة للعلاقات والتحالفات العديدة مع جيوش المنطقة. إلا أن ذلك تغير الآن، حيث لم يعد الجيش الأمريكي هو القوة الرئيسية في آسيا، وذلك تحت وطأة تهديدات صواريخ الجيش الصيني الذي يتطور بسرعة غير مسبوقة، وفقا لتقرير جديد. حيث حذرت الدراسة التي أجراها مركز دراسات الولايات المتحدة بجامعة سيدني في أستراليا من أن استراتيجية الدفاع الأمريكية في منطقة المحيط الهادي الهندي "في خضم أزمة غير مسبوقة"، ويمكن أن تفشل في الدفاع عن حلفائها في مواجهة الصين.
وتقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن هذا يعني أن أستراليا واليابان وشركاء آخرين للولايات المتحدة بحاجة إلى بناء قواتهم وإعادة تركيزها في المنطقة، والنظر في زيادة التعاون مع الولايات المتحدة، لضمان أمنهم، حسبما ذكرت الدراسة. ويسلط التقرير الضوء على المجالات التي يتخذ فيها الجيش الصيني خطوات كبيرة مقارنة
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ناقلة النفط أدريان

أمريكا تحذر اليونان من مساعدة الناقلة الإيرانية

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة نقلت «موقفها القوي» للحكومة اليونانية بشأن الناقلة الإيرانية التي أبحرت إلى اليونان، الإثنين، بعد احتجازها في جبل طارق. وبحسب «سكاي نيوز عربية»،أضاف المسؤول الأمريكي أن واشنطن قالت الناقلة تحمل نفطا إلى سوريا، مضيفا أن أن أي جهود لمساعدة الناقلة الإيرانية قد يُنظر لها على إنها دعم لمنظمة تدرجها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية. وانتهى احتجاز الناقلة الأسبوع الماضي لكن محكمة اتحادية في واشنطن أصدرت أمرا الجمعة باحتجاز الناقلة والنفط الذي تنقله وقرابة مليون دولار.
صاروخ

أصاب الهدف.. أمريكا تجرب صاروخا حُظر 30 عاما

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، أن الجيش أجرى تجربة تحليق لطراز من الصواريخ، كان محظورا منذ أكثر من 30 عاما، بموجب معاهدة تخلت عنها كل من الولايات المتحدة وروسيا هذا الشهر، بحسب "سكاي نيوز عربية". وأجريت التجربة قبالة ساحل ولاية كاليفورنيا، الأحد، وتشكل استئنافا لسباق التسلح الذي يخشى بعض المراقبين أن يفاقم التوترات بين واشنطن وموسكو. وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قالت إنها ما زالت مهتمة بـ"السيطرة المفيدة" على الأسلحة، لكنها تشكك في رغبة موسكو الالتزام ببنود المعاهدة.
ترامب

ترامب يدعو لمقاضاة «جوجل»: تلاعبت بملايين الناخبين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، إن شركة "جوجل" للتكنولوجيا تلاعبت بملايين الناخبين لدعم المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون خلال انتخابات الرئاسة 2016، داعيا إلى مقاضاة الشركة الأمريكية. وأشار ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إلى "تقرير حديث" خلص إلى أن "جوجل تلاعبت بـ2.6 إلى 16 مليون صوت لمصلحة هيلاري كلينتون في انتخابات 2016". وأضاف ترامب أن "هذا (التقرير) صدر من قبل مؤيد لكلينتون وليس مؤيدا لترامب!، ينبغي مقاضاة جوجل.. انتصاري (في الانتخابات) كان أكبر مما اعتقدت!".
ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
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هواوى (1)

هواوي تشكك في نوايا أمريكا بعد إدراج شركاتها بقائمة الكيانات

رفضت شركة "هواوي" الصينية، قرارا أمريكيا بإدراج 46 شركة تابعة لها على "قائمة الكيانات الخاصة"، مشككة في نوايا الولايات المتحدة من هذا القرار، إذ أشارت في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، فر دها على خطوة واشنطن، إلى أنه "من الواضح أن القرار، المتخذ في هذا التوقيت، له دوافع سياسية، وليس له أي علاقة بالأمن القومي"، معتبرة أن الإجراءات الأمريكية "تنتهك المباديء الأساسية لمنافسة السوق الحرة، وأي محاولات لقمع أعمال هواوي لن تساعد الولايات المتحدة في تحقيق الريادة التكنولوجية".
ترامب (2)

ترامب: أمريكا لا تريد التعامل مع «هواوي»

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن واشنطن لا تريد أن تتعامل مع شركة التكنولوجيا الصينية "هواوي" لأسباب تتعلق بالأمن القومي، وفقا لـ"رويترز". وأوضح ترامب أن هناك أجزاء من أعمال "هواوي" يمكن إعفاؤها من حظر أوسع، دون أن يوضح إذا كانت إدارته ستمدد الترخيص المؤقت الممنوح للشركة الصينية. ووفقًا لتقارير إعلامية، فإن الإدارة الأمريكية تخطط لتمديد الترخيص العام المؤقت للشركة الصينية لمدة 90 يومًا من أجل شراء مكونات من الشركات الأمريكية. وتابع ترامب: "أعتقد أننا نجري مناقشات جيدة جدا مع الصين، هم يريدون بشدة إبرام اتفاق تجاري مع أمريكا".
مقاتلة F-16

صفقة سرية بين أمريكا وتايوان.. والصين كلمة السر

كشف موقع "ذي درايف" الأمريكي عن وثائق سرية أرسلتها الإدارة الأمريكية حول صفقة غير رسمية مع تايوان إلى الكونجرس. وأضاف الموقع أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت مشروع صفقة غير رسمية ببيع مقاتلات "إف-16" لتايوان، من أجل استخدامها في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا أو أن الصفقة ستتم دون دعاية واسعة. وتابع الموقع: "في حال وافق الكونجرس، فإن تايوان ستحصل على 66 مقاتلة (F-16V)، بحسب بيانات غير رسمية، ويمكن أن تبلغ تكلفة العقد 8 مليارات دولار بما في ذلك ثمن الأسلحة وخدمات الصيانة".
ترامب (2)

هل أنهى ترامب دور «الشرطي الدولي» لأمريكا في العالم؟

راهن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل أساسي في السياسة الخارجية على بعض التوجهات التي تضمن تخلي الولايات المتحدة الأمريكية عن دورها التاريخي والذي يُعرف باسم "شرطي العالم" الذي يشير إلى تدخلها في كافة الملفات لحفظ الأوضاع الحالية في العالم. وبات من الواضح أن الرئيس الأمريكي يحصد ما جناه من سياسات تخلى الولايات المتحدة عن دورها الذي دام عشرات السنين كضامن للاستقرار في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، مفضلًا أن تبقى واشنطن كأحد العوامل المعنية بهذا النظام ولكن ليست محوره الرئيسي.
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