طالبان تحرق مدرسة للبنات في أفغانستان

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

طالبان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين من "طالبان" أشعلوا النيران فجرا في مدرسة للبنات بالعاصمة كابول، فيما نفت الحركة ضلوعها في الاعتداء، وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن حركة "طالبان" أحرقت ثانوية "بويا زار" للبنات في قرية نصيري بالعاصمة، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأشار مسؤولون محليون إلى أن مئات الفتيات كن يتلقين التعليم في المدرسة التي تم حرقها، دون الإفادة بوجود إصابات بشرية، أو عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة.

وتعرضت 192 مدرسة في أفغانستان على الأقل لهجمات، وأغلقت أكثر من ألف العام الماضي، لأسباب أمنية، وفقا لمنظمة يونيسيف، وأعربت وكالة الأمم المتحدة عن أسفها بالقول: إن "نحو 500 ألف طفل حُرموا بذلك من حقهم في الحصول على التعليم". ونفذت حركة طالبان هجمات في شمال وشرق أفغانستان، إذ بدأ مقاتلو طالبان 9 أغسطس