إرهاب

طالبان تحرق مدرسة للبنات في أفغانستان

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م
طالبان
طالبان
أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين من "طالبان" أشعلوا النيران فجرا في مدرسة للبنات بالعاصمة كابول، فيما نفت الحركة ضلوعها في الاعتداء، وصرح المتحدث باسم وزارة الداخلية نصرت رحيمي، بأن حركة "طالبان" أحرقت ثانوية "بويا زار" للبنات في قرية نصيري بالعاصمة، في وقت متأخر من الليلة الماضية. وأشار مسؤولون محليون إلى أن مئات الفتيات كن يتلقين التعليم في المدرسة التي تم حرقها، دون الإفادة بوجود إصابات بشرية، أو عن حجم الأضرار المادية التي لحقت بالمدرسة.
وتعرضت 192 مدرسة في أفغانستان على الأقل لهجمات، وأغلقت أكثر من ألف العام الماضي، لأسباب أمنية، وفقا لمنظمة يونيسيف، وأعربت وكالة الأمم المتحدة عن أسفها بالقول: إن "نحو 500 ألف طفل حُرموا بذلك من حقهم في الحصول على التعليم". ونفذت حركة طالبان هجمات في شمال وشرق أفغانستان، إذ بدأ مقاتلو طالبان 9 أغسطس
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داعش

رغم سقوط الخلافة.. تهديدات داعش في أوروبا مستمرة

منذ أن بدأ تنظيم داعش الإرهابي في الظهور كقوة كبيرة في عالم الإرهاب عام 2014، وهو يعمل على نشر أفكاره وعملياته في جميع أنحاء العالم، خاصة أوروبا وأمريكا، بخلاف قاعدته في الشرق الأوسط. وعلى مدار العامين الماضيين، مُني التنظيم بخسائر هائلة، تسببت في انهياره على المستوى التنظيمي، إلا أن أفكاره قد تكون مستمرة. فوفقا لتقرير جديد صادر عن مؤسسة "هيرتيج" تحت عنوان "تهديدات إرهاب ما بعد الخلافة في أوروبا والحاجة إلى استمرار مساعدة الولايات المتحدة"، فإن الهزيمة الإقليمية لداعش يمكن أن تعني انخفاض الهجمات؛ لكن كما يشير المؤلف فإن التهديد مستمر.
البيتكوين

«إرهاب البيتكوين» أزمة جديدة تهدد العالم

على الرغم من القيود التي يسعى المجتمع الدولي لوضعها من أجل الحد من تدفق الأموال إلى التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة، سواء عن طريق التحويلات المباشرة أو حتى التبرعات التي في الأصل تكون لصالح الأعمال الخيرية قبل أن تصبح في أيدي المتطرفين، فإن تلك الجهود لا تزال تواجه العديد من المشكلات الضخمة على مستوى العملية التنظيمية، لا سيما في الوقت الذي تسعى فيه تلك التنظيمات لإيجاد بدائل أكثر تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة، وهو الأمر الذي استطاعوا تحقيقه من خلال عملة البيتكوين الافتراضية الإلكترونية.
هجوم-انتحارى-في -باكستان (2)

الهند تخرق هدنة وقف النار في كشمير وتقتل شخصين

أعلنت الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، مقتل شخصين وإصابة آخرين، جراء إطلاق النار في إقليم كشمير المتنازع عليه من قبَل القوات الهندية. وأوضحت أن شخصين في سن 75 و61 عاما قتلا في القصف عبر "خط السيطرة"، محملة نيودلهي المسؤولية عن انتهاك نظام وقف إطلاق النار دون سابق استفزاز. وذكرت الوزارة أن القوات الباكستانية قصفت بدورها النقاط التي أطلقت منها القذائف، ما أدى إلى مقتل عسكريين هنديين اثنين، بينما لم يصدر عن نيودلهي أي تعليق، وهو ما يشير إلى إمكانية اتخاذ موقف ما.
تفجير-في-أفغانستان (3)

«داعش» يتبنى تفجير أفغانستان.. والرئيس يعلق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين. كان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح، ونتج عنه سقوط 63 قتيلًا و182 مصابًا. من جانبه، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابول. وكتب غني عبر "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".
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تفجير-في-أفغانستان (3)

«داعش» يتبنى تفجير أفغانستان.. والرئيس يعلق

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأحد، مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي استهدف حفل زفاف في أفغانستان وأسفر عن وقوع قتلى ومصابين. كان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح، ونتج عنه سقوط 63 قتيلًا و182 مصابًا. من جانبه، قال الرئيس الأفغاني أشرف غني، اليوم الأحد، إن حركة طالبان لا يمكنها إعفاء نفسها من اللوم على الهجوم الدموي الذي استهدف عرسا بالعاصمة كابول. وكتب غني عبر "تويتر": "لا يمكن لطالبان إعفاء أنفسهم من اللوم على توفير منصة للإرهابيين.. اليوم هو يوم حداد".
انفجار-افغانستان (2)

63 قتيلا و182 مصابا في انفجار ضرب قاعة زفاف بأفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الانتحاري الذي ضرب حفل زفاف في العاصمة كابول إلى 63 قتيلًا و182 مصابًا وفقًَا لموقع "العربية". وكان الانفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابول، أمس السبت، واستهدف صالة أفراح. وأفاد نصرة رحيمي، متحدث وزارة الداخلية، في تغريدة عبر موقع "تويتر"، بوقوع انفجار داخل صالة أعراس في الدائرة السادسة بكابول، مضيفا: "حتى الآن لم تتضح طبيعة الانفجار، والقوات الأمنية وصلت إلى المكان". فيما ذكر فاروق بشري، رئيس مركز الإعلام الحكومي بالوكالة، في بيان بورود أنباء عن وقوع ضحايا في الانفجار.
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أطفال داعش الأجانب.. إرث أوروبا من الإرهاب

لا تزال دول الغرب مختلفة حول عودة ودمج مقاتلي داعش من الأجانب، بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق واختلال توازنه وقوته، وما زالت تختلف الآراء حول معاقبتهم أو سجنهم أو عودتهم إلى بلادهم، ولكن ثمة مشكلة كبرى تواجه أوروبا وهي أطفال هؤلاء المقاتلين وكيفية التعامل معهم، إذ إنهم إرث أوروبا من إرهاب داعش. ومع تصاعد الحملات ضد تنظيم الدولة، تزايدت أعداد النساء والأطفال المحتجزين المنتمين لداعش وتزايدت أعدادهم في المخيمات، حيث طالبت الأمم المتحدة بإعادة أطفال داعش.
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«داعش» يُعلن مسؤوليته عن انفجارين وقعا في كابول

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عن الانفجارين المتتابعين اللذين وقعا، أمس الخميس، في العاصمة الأفغانية "كابول". وذكرت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية اليوم الجمعة، أن التنظيم الإرهابي أعلن ذلك عبر وكالة "أعماق" التابعة له، حيث زعم داعش بأن هو المسؤول عن الانفجارات المتتالية بما في ذلك الهجوم الانتحاري الذي استهدف حافلة تقل موظفين حكوميين من وزارة التعدين والبترول في الحي السادس عشر من العاصمة. وأعلنت حركة طالبان أنها المسؤولة عن انفجار سيارة مفخخة في منطقة ديسبشاري في كابول، ما أسفر عن مقتل 9 مواطنين أجانب.
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