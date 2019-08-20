«أزمات لا تتوقف».. الصيادلة يدعون إلى عمومية طارئة

صيادلة يدعون لتقديم طلبات لعقد جمعية عمومية طارئة الخميس المقبل لإنهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة والدعوة إلى انتخابات على كل المقاعد

تحرير:أحمد صبحي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٠٥ م

أزمات تتلاحق وكيان يهتز ومهنة تحتضر، فما إن تخمد النيران حتى تشتعل أخرى، وسط غياب الكوادر التى تتصدر أمر الصيادلة في مصر، فالنقابة العريقة والتى تعد واحدة من النقابات المهنية العملاقة، تتعرض خلال الفترة الأخيرة لحالة من الهجوم الذي يعتبره الكثيرون غير مبرر، بل وصل الأمر لوصفه بالموجه والمدفوع. كل هذه المعطيات وفي ظل حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة، وسلبية اللجنة القائمة على أمرها، دفع العديد من الصيادلة للمطالبة بضرورة عقد جمعية عمومية طارئة لإنهاء فرض الحراسة القضائية، وإجراء انتخابات على كل المقاعد.

أزمة مجلس النواب في فبراير الماضي بدأت الأزمة بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والصيادلة، بعد أن قالت خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب، عقد خصيصا لبحث أزمة تكليف دفعة صيادلة 2017، إنها ليست مطالبة بتعيين كل خريجي كليات الصيدلة، فأنا لست بحاجة لهم جميعا. الوزيرة لم تكتف بهذا القدر من الحديث

أزمة مجلس النواب

في فبراير الماضي بدأت الأزمة بين وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، والصيادلة، بعد أن قالت خلال اجتماع للجنة الصحة بمجلس النواب، عقد خصيصا لبحث أزمة تكليف دفعة صيادلة 2017، إنها ليست مطالبة بتعيين كل خريجي كليات الصيدلة، فأنا لست بحاجة لهم جميعا.

الوزيرة لم تكتف بهذا القدر من الحديث الذي اعتبره الموجودون من الصيادلة بلجنة الصحة مهينا، لكنها أكملت بتهكم: "لو ماكلفنهمش هيقعدوا فى الشارع، وأنا واقعية ولا أخجل أن أتحدث عن المشكلات التي أواجهها"، هنا استشاط الصيادلة غضبا، خاصة أن مقطعا مصورا تم تسريبه على صفحات التواصل الاجتماعي، لتبدأ الدعوات المطالبة بإقالة الوزيرة، لكن الأزمة انتهت بتكليف دفعة 2017 بالكامل.

انفجار معهد الأورام ينقذ الوزيرة

في شهر يوليو الماضي عقدت وزيرة الصحة هالة زايد اجتماعا بأعضاء منظومة التأمين الصحي الجديد في محافظة بورسعيد، وخلال الاجتماع قالت "زايد" إن غياب 100 صيدلي لن يؤثر على سير المنظومة الصحية بينما غياب ممرض واحد يسبب مشكلة، وهي التصريحات التى اعتبرها الجميع حتى من غير الصيادلة غير موفقة وفيها احتقار لفئة معينة.

جن جنون الصيادلة وانتفضوا جميعا، في واقعة هي الأولى التى يتفق فيها الجميع على شىء واحد، وهو ضرورة إقالة الوزيرة، لما اعتبروه إهانة واحتقارا لهم لتتصدر مطالبهم قائمة "التريند" على مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك، وتويتر"، وهو الأمر الذي أزعج الوزيرة، ليخرج المتحدث الرسمي، عبر شاشات التليفزيون في محاولة لاحتواء الأزمة، ليؤكد أن الوزيرة تقدر عمل الصيادلة، ولم تكن تقصد الإهانة مطلقا.

تبرير متحدث الوزيرة لم يكن كافيا لاحتواء الأزمة، لتستمر عملية المطالبة بإقالتها أسبوعا كاملا، لكن حادثا مأساويا شهدته البلاد، حال دون استكمال الصيادلة مطالبهم، حيث انفجارٌ ضخم شهدته منطقة وسط البلد، بجوار معهد الأورام، راح ضحيته العشرات بين قتلى ومصابين، لتتوقف الحملة بشكل كامل.

هجوم إعلامي

لم يمض أسبوعان على معركة الصيادلة مع الوزيرة حتى اشتعلت أزمة أخرى، بطلها أحد الإعلاميين المقربين من دوائر صنع القرار، بعد أن بث حلقة كان محتواها عن دور الصيدلي، في حضور عضو مجلس النقابة السابق عصام عبد الحميد، والذي فشل في الرد على الاتهامات التى وجهها مقدم البرنامج وباقي الضيوف ضد الصيادلة، وهو ما اعتبره الصيادلة هجوما مرتبا له مسبقا.

هنا ارتفعت الأصوات المحذرة من مناقشة قانون مزاولة مهنة الصيدلة، معتبرين أن ما يحدث من هجوم الغرض منه تمهيد الأرض لخروج قانون يحد من دور الصيدلي ويقلص المساحة التى يتحرك فيها، وفتح الباب أمام الأطباء البشريين لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الصيدلي والمريض، بحسب صيادلة.

الدعوة إلى عمومية طارئة

كل هذه الوقائع لم تكن كفيلة لتحرك اللجنة المعينة لإدارة شئون النقابة للتحرك، وصد الهجوم، فالحارس ولجنته "ودن من طين والأخرى من عجين"، وهو ما دفع عددا من النشطاء لدعوة الصيادلة للذهاب لمقر النقابة الخميس القادم، لتقديم طلب بعقد جمعية عمومية طارئة، لإنهاء حالة فرض الحراسة، وتحديد موعد لإجراء انتخابات على كل المقاعد، وكذلك بحث سبل الرد على الاتهامات ومحاولات الانتقاص من دور الصيدلي، بحسب الداعين للعمومية الطارئة، والتى تشترط تقديم طلبات من 200 صيدلي على أقل تقدير.