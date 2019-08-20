سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

المالية تبحث مع شركة فيسبوك فرض ضريبة على الإعلانات

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
فيسبوك
فيسبوك
اجتمع وزير المالية مع ممثلي شركة «فيسبوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال. وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
وقالت الوزارة إنه سيكون هناك تنسيق وتعاون مع «فيسبوك» للاستفادة من الخبرة الدولية في مجال التطبيقات الضريبية على مواقع التواصل الاجتماعي للإعلانات والخدمات المقدمة عبر الإنترنت. وأضافت المالية أنه من المقرر أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع أصحاب المصلحة المعنيين بما في ذلك "فيسبوك" فور الانتهاء
اقرأ المزيد
اقتصاد (2)

ما تريد معرفته عن «السندات القابلة للاستدعاء»

بدأت وزارة المالية فى تعديل خطط إصدارات أدوات الدين العام من أجل إصدار سندات قابلة للاستدعاء فى السوق المحلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، بحسب إنتربرايز. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باتجاه نحو خفضها بشكل حتمي مع تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، بينما تدور أسعار الفائدة حاليا عند 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي.
مكتبة-خشبية

كيف تؤثر زيادة أسعار الأخشاب على الأثاث والموبيليا؟

أعلنت الإدارة العامة لاحتياجات مواد البناء عن زيادة أسعار الأخشاب خلال العام الجاري بنحو 12.5% مقارنة بالعام الماضى فى تقريرها الصادر الشهر الماضي بشأن مسار الأسعار خلال عام 2019، وهو الأمر الذى تزامن مع حدوث ارتفاع نسبي في أسعار الأخشاب. والتجار بدورهم أكدوا أن السوق يحتمل أن يشهد زيادة مرتقبة فى أسعار الأثاث نتيجة هذا الارتفاع الأخير. وتمثل صناعة الأخشاب أكثر من 7% من إجمالي المنشآت الصناعية في مصر، وتضم ما يزيد على 100 ألف عامل، بإنتاج يزيد على 15 مليار جنيه سنويا.
سبائك ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء، خلال التعاملات المسائية فى السوق المحلى، وذلك عقب تراجعها أمس بشكل ملحوظ، وسجل سعر الأوقية عالميا نحو 1505 دولارات، ويعمل فى مصر نحو 5 شركات للتنقيب عن الذهب، المنتج منها فعليا في الوقت الحالي هو «منجم السكري»، وأعلنت شركة شلاتين للثروة المعدنية مؤخرًا عن بدء الإنتاج التجريبي من 3 مناجم، ودخول 13 منجمًا للإنتاج التجريبي خلال عام 2017. وتراجعت صادرات مصر من قطاع الحلى والأحجار الكريمة بنسبة بلغت نحو 49% خلال الربع الأول من 2019 لتسجل نحو 357 مليون دولار.
البنك-المركزى

«إتش سي» تتوقع خفض أسعار الفائدة من 1 إلى 2%

قال تقرير صادر من إدارة البحوث بشركة «إتش سي» لتداول الأوراق المالية، إن الوضع الاقتصادي المصري يشجع على سياسة تيسير نقدي أسرع مما ينشأ عنها نمو في القروض ولكن بصافي هوامش فائدة أقل. وتوقعت مونيت دوس، محللة قطاع البنوك بإدارة بحوث الشركة، أن يقوم البنك المركزي بخفض قيمة الفائدة في النصف الثاني من 2019 بمقدار 100-200 نقطة أساس، يتبعه خفض آخر في حدود 200-300 نقطة أساس في 2020، مشيرة إلى أنه بناءً على أرقامنا يؤدي ذلك إلى خفض صافي هوامش الفائدة لدى البنوك يتراوح بين 4.5%-5.0% بحلول 2024 من %5.5-6.9% على مدار عام 2017-2018.
اقرأ المزيد من الأخبار
فيسبوك

«فيسبوك» توظف المئات لسماع محادثات المستخدمين الصوتية

اعترفت شركة "فيسبوك"، في بيان رسمي، بأنها قامت بتوظيف مئات المتعاقدين، للاستماع إلى المقاطع الصوتية التي يتبادلها المستخدمون عبر تطبيق "ماسنجر" التابع لـ"فيسبوك". وأوضح بيان الشركة التي تمتلك أكبر منصة للتواصل الاجتماعي في العالم، والذي أوردته قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأربعاء: "تماما مثل أبل وجوجل، أوقفنا المراجعة البشرية للصوت قبل أكثر من أسبوع".
مزرعة-بط

تفاصيل جديدة في «تربية البط» أعلى مكتب بريد بنها

كشف مصدر بمنطقة بريد القليوبية -رفض ذكر اسمه- أن الشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو "تربية البط" أعلى سطح مبنى مكتب بريد بنها يدعى "ر. خ" وهو نائب مدير المنطقة، مشيرا إلى أنه مغترب من محافظة أخرى ومقيم بالاستراحة الموجودة بالدور الثاني من المبنى، والخاصة بمنطقة بريد القليوبية. كان عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" تداولوا مقطع فيديو وصورا لبعض الطيور المنزلية "البط" يتم تربيتها أعلى سطح مكتب بريد بنها بمنطقة المنشية ويظهر فى الفيديو شخص يقوم بإعداد الطعام للطيور.
وزير-الماليه

معيط: مصر نفذت أنجح برنامج إصلاح اقتصادي في العالم

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر نفذت أفضل وأنجح برنامج إصلاح اقتصادي، مقارنة بجميع الأسواق الناشئة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لتقرير بنك الاستثمار العالمي «مورجان ستانلي»، لافتا إلى أن ذلك قد أدى إلى رفع معدل النمو إلى 5.6%، وتراجع معدل التضخم السنوي لأدنى مستوياته منذ 4 سنوات مسجلا 8.7% خلال يوليو الماضي. وأوضح معيط أن الوزارة حريصة على تحقيق الانضباط والحوكمة والمستهدفات المالية خلال العام المالي 2019/ 2020؛ بما يسهم في البناء على ما تحقق من نجاحات غير مسبوقة، ضمانًا لاستمرار التطور الإيجابي لمؤشرات الأداء الاقتصادي.
مجلس-النواب (2)

لزيادة الحصيلة.. 4 تشريعات ضريبية تنتظر حسم البرلمان

يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد المقبل، لمناقشة مجموعة من التعديلات الخاصة بالتشريعات الضريبية، ومنها تعديلات ضريبة الدخل، وقانون الإجراءات الضريبي، وتعديلات الضرائب العقارية، إلى جانب تعديلات قانون الجمارك الجديد. وسجلت حصيلة الضرائب حوالي 660 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي 2018-2019، في مقابل نحو 566 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه 2017- 2018، بنسبة زيادة 17%، بحسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية. وبلغت حصيلة الضرائب من جهات غير سيادية نحو 517 مليار جنيه، بينما بلغت حصيلة الضرائب من الجهات السيادية نحو 142 مليار جنيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org