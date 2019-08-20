رئيس الزمالك: لماذا لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي؟

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

مرتضى منصور

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي، قيمت الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل قدومه، وأن بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إن المدرب لا يملك شخصية، وإنني لا أملك قرار، وأوضح مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».

وتابع رئيس الزمالك: «نكرم جميع الرموز التي تستحق بوضع أسمائهم ولا نستغنى عن أبناء النادي وكل من يتم تكريمه دعوتهم لأخذ رأيهم في ملف المدير الفني، لكن لا أرى سوى البدلة لكل منهم أمام الإعلام والركض نحو الملايين في وسائل الإعلام». وأشار رئيس الزمالك: «نقدم اليوم مدربا كبيرا صاحب سيرة

وتابع رئيس الزمالك: «نكرم جميع الرموز التي تستحق بوضع أسمائهم ولا نستغنى عن أبناء النادي وكل من يتم تكريمه دعوتهم لأخذ رأيهم في ملف المدير الفني، لكن لا أرى سوى البدلة لكل منهم أمام الإعلام والركض نحو الملايين في وسائل الإعلام».



وأشار رئيس الزمالك: «نقدم اليوم مدربا كبيرا صاحب سيرة ذاتية كبيرة، نادي الزمالك لا يأخذ بالضغوط وكل احترامي للجماهير، جماهير الزمالك عددها 50 مليون وكل منهم له رأي ولو نظرنا واتخذنا القرارات بالآراء فلن نستطيع العمل».



ووقع المدرب الصربي على عقد لمدة موسم واحد، وتم صرف مقدم التعاقد له، ووضع شرط جزائي بدفع قيمة شهرين، مع وجود 3 أفراد معه في الجهاز المعاون ما بين مدرب مساعد، ومدرب أحمال ومدرب حراس مرمى.