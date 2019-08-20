كيف تستخدمين معجون الأسنان لعلاج البشرة والشعر؟

يمكن علاج مشكلات البشرة الدهنية بمساعدة معجون الأسنان، فوضع قليل من المعجون الممزوج بالماء والملح على الوجه، ثم شطفه، كفيل بمنح وجهك إشراقة نضرة

تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

معجون الأسنان

يعتبر معجون الأسنان، أحد المكونات الأساسية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. لكن هناك العديد من الاستخدامات الأساسية لمعجون الأسنان، غير تنظيف الأسنان وتبييضها، أغلبها استخدامات تجميلية كالكريمات والماسكات. يمكن استخدام هذا العنصر المحلي الشائع للعديد من مشكلات الجمال، بدءًا من الجلد والشعر والشفاه، وما إلى ذلك، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية. على الرغم من وجود عدة أنواع من معاجين الأسنان في السوق هذه الأيام، إلا أن معجون الأسنان الأبيض يعمل بشكل أفضل لأغراض التجميل.

إزالة البقع الداكنة يساعد معجون الأسنان في إزالة البقع الداكنة الناجمة من حب الشباب على الوجه. في وعاء، أضيفي ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، على ملعقة صغيرة من معجون الطماطم وصودا الخبز واخلطي جميع المكونات جيدًا. بعد الخلط، ضعي الخليط على المنطقة المصابة أو الوجه بالكامل. اتركيه لمدة 15- 20 دقيقة