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كيف تستخدمين معجون الأسنان لعلاج البشرة والشعر؟

يمكن علاج مشكلات البشرة الدهنية بمساعدة معجون الأسنان، فوضع قليل من المعجون الممزوج بالماء والملح على الوجه، ثم شطفه، كفيل بمنح وجهك إشراقة نضرة
تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
معجون الأسنان
معجون الأسنان
يعتبر معجون الأسنان، أحد المكونات الأساسية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. لكن هناك العديد من الاستخدامات الأساسية لمعجون الأسنان، غير تنظيف الأسنان وتبييضها، أغلبها استخدامات تجميلية كالكريمات والماسكات. يمكن استخدام هذا العنصر المحلي الشائع للعديد من مشكلات الجمال، بدءًا من الجلد والشعر والشفاه، وما إلى ذلك، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية. على الرغم من وجود عدة أنواع من معاجين الأسنان في السوق هذه الأيام، إلا أن معجون الأسنان الأبيض يعمل بشكل أفضل لأغراض التجميل.
إزالة البقع الداكنة يساعد معجون الأسنان في إزالة البقع الداكنة الناجمة من حب الشباب على الوجه. في وعاء، أضيفي ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، على ملعقة صغيرة من معجون الطماطم وصودا الخبز واخلطي جميع المكونات جيدًا. بعد الخلط، ضعي الخليط على المنطقة المصابة أو الوجه بالكامل. اتركيه لمدة 15- 20 دقيقة
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بعوضة

في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة

يتم الاحتفال باليوم العالمي للبعوض في 20 أغسطس من كل عام، لزيادة الوعي حول الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض وكيفية الوقاية منها. أعلن تقرير منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن البعوض في جميع أنحاء العالم سنويًّا، حيث تجاوز 500 مليون شخص بسبب أمراض البعوض. تعد تلك الأمراض أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تقتل طفلا كل 30 ثانية و3 الآف طفل يوميًّا. وفقًا لتقرير اليونيسف، يقيم نحو 40% من سكان العالم في المناطق التي يزيد فيها خطر الإصابة بالملاريا التي تنقل عبر البعوض.
الاحتلال الإنجليزي

مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
تغيير-الملابس-الداخلية

«طفح جلدي».. احذر إهمال تغيير ملابسك الداخلية يوميا

النظافة الشخصية أمر يستحق الاهتمام كثيرا، تخيل ألا تستحم لأيام أو لا تغير ملابسك الغارقة في العرق لفترات طويلة، إذن ستفوح منك رائحة كريهة تؤذي بها غيرك ونفسك من خلال تراكم البكتيريا في بعض المناطق بجسمك. وفي بحث جديد أجرته شركة Tommy John لصناعة الملابس الداخلية، اكتشفت أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يغيرون ملابسهم الداخلية بشكل يومي، كما اعترف بعض الأشخاص بارتداء نفس زوج من الكلسون أو البنطلون لمدة أسبوع كامل، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
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