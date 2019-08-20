كيف تستخدمين معجون الأسنان لعلاج البشرة والشعر؟

يمكن علاج مشكلات البشرة الدهنية بمساعدة معجون الأسنان، فوضع قليل من المعجون الممزوج بالماء والملح على الوجه، ثم شطفه، كفيل بمنح وجهك إشراقة نضرة
يعتبر معجون الأسنان، أحد المكونات الأساسية التي نستخدمها في حياتنا اليومية.
لكن هناك العديد من الاستخدامات الأساسية لمعجون الأسنان، غير تنظيف الأسنان وتبييضها، أغلبها استخدامات تجميلية كالكريمات والماسكات.
يمكن استخدام هذا العنصر المحلي الشائع للعديد من مشكلات الجمال، بدءًا من الجلد والشعر والشفاه، وما إلى ذلك، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
على الرغم من وجود عدة أنواع من معاجين الأسنان في السوق هذه الأيام، إلا أن معجون الأسنان الأبيض يعمل بشكل أفضل لأغراض التجميل.
إزالة البقع الداكنة
يساعد معجون الأسنان في إزالة البقع الداكنة الناجمة من حب الشباب على الوجه.
في وعاء، أضيفي ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، على ملعقة صغيرة من معجون الطماطم وصودا الخبز واخلطي جميع المكونات جيدًا.
بعد الخلط، ضعي الخليط على المنطقة المصابة أو الوجه بالكامل.
اتركيه لمدة 15- 20 دقيقة
إزالة البقع الداكنة
يساعد معجون الأسنان في إزالة البقع الداكنة الناجمة من حب الشباب على الوجه.
في وعاء، أضيفي ملعقة صغيرة من معجون الأسنان، على ملعقة صغيرة من معجون الطماطم وصودا الخبز واخلطي جميع المكونات جيدًا.
بعد الخلط، ضعي الخليط على المنطقة المصابة أو الوجه بالكامل.
اتركيه لمدة 15- 20 دقيقة واغسليه بالماء الفاتر، وبهذه الطريقة، يمكنك التخلص من البقع الداكنة.
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إزالة البثور وحب الشباب
يواجه المراهقون مشكلة حب الشباب في الوجه والصدر والظهر، يساعد معجون الأسنان في تهدئة تلك الحبوب.
امزجي ملعقتين صغيرتين من جل الصبار وملعقتين من معجون الأسنان في وعاء.
تأكدي من مزجه جيدًا، لعدم التكتل.
ضعي العجينة الكثيفة على وجهك بقطعة من القطن.
افعلي ذلك قبل النوم يوميًّا واغسليه بالماء الفاتر.
كرري هذا الماسك حتى يختفي حب الشباب والبثور.
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علاج الشعر المقصف
يمكن أيضًا استخدام معجون الأسنان للعناية بالشعر، خاصة في التخلص من نهايات الشعر المقصفة، كما أنه يساعد في لمعان الشعر.
في وعاء، أضيفي الموز المهروس، على ملعقة كبيرة من معجون الأسنان وامزجيها جيدًا لعمل عجينة سميكة.
ضعي هذا المزيج على أطراف الشعر.
اتركيه لمدة 25 دقيقة ثم اشطفيه بشامبو خفيف.
يمكنك القيام بذلك مرة واحدة في الشهر، وبعد الاستخدام الأول، يمكنك ملاحظة الفرق.
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لمعان الشفايف
يعمل معجون الأسنان على تفتيح الشفاه، من خلال جعل الشفاه تبدو أكثر إشراقًا ووردية على الفور، كما يساعد في إزالة التشققات.
في وعاء، أضيفي ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من معجون الأسنان.
امزجيها جيدًا لعدم التكتل.
تأكدي من تفريش شفتيك بلطف من أجل التقشير.
بعد التقشير، ضعي الخليط على شفتيك، كرري هذه الخطوة مرة واحدة في الشهر لرؤية النتائج بشكل أسرع.
يساعد هذا العلاج في جعل الشفاه تبدو وردية وناعمة.
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إزالة الشعر الزائد
تواجه جميع النساء مشكلة وجود الشعر الزائد غير المرغوب فيه، على الرغم من وجود طرق لإزالته كيميائيًّا، إلا أن معظمنا يختار العلاج الطبيعي.
يساعد علاج معجون الأسنان على إزالة الشعر غير المرغوب فيه بشكل دائم مع استخدامه المنتظم.
في وعاء، أضيفي العسل على معجون الأسنان، ثم ضعي هذا الخليط على جزء الجسم بأصابعك.
اتركيه لمدة 20- 25 دقيقة على جسمك.
بعد 25 دقيقة، افركي المزيج بقطعة من القطن عكس اتجاه نمو الشعر.
استخدمي هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتائج أسرع.
علاج البشرة الدهنية
يمكن علاج مشكلات البشرة الدهنية بمساعدة معجون الأسنان، فوضع قليل من المعجون الممزوج بالماء والملح على الوجه، ثم شطفه، كفيل بمنح وجهك إشراقة نضرة.
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