مرتضى: هاجمت نتنياهو.. وقمت بالتمويه لفضح الخونة

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للفريق، لمدة موسم، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "عقد ميتشو لمدة موسم كامل. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات، استقرينا عليه بعد أن أغلقنا ملف دياز وفيريرا".

وواصل رئيس الزمالك: "وبعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رفض التعاقد مع ميتشو وإن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي، أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك". وأردف مرتضى: "لم أقبل في يوم من الأيام أن يعمل مدرب سبق له العمل في إسرائيل واسمه تم طرحه كتمويه.. أنا

وواصل رئيس الزمالك: "وبعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رفض التعاقد مع ميتشو وإن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي، أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك".



وأردف مرتضى: "لم أقبل في يوم من الأيام أن يعمل مدرب سبق له العمل في إسرائيل واسمه تم طرحه كتمويه.. أنا الذي هاجمت نتنياهو على الملأ لن أقبل بمدرب درب في إسرائيل، وتعمدت أن أقوم بالتمويه بإعلان اسم الصربي ألكسندر ستنايوفيتش كمدرب للزمالك والذي سبق له التدريب في إسرائيل حتى أفضح الخونة وأعرف المتربصين ولكنه لم يكن سيدرب الزمالك بالطبع، فأنا رجل وطني".



وأتم رئيس الزمالك: "ميتشو يكفينا أنه قال إن حلمه تدريب الزمالك وهذا شيء كبير بالنسبة لنا. وجود أيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الرؤوف معه في الجهاز لأننا ندعم أبناء النادي للوجود دائما".

