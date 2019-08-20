كاماتشو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ لكونه أرجنتينيا

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م

ليونيل ميسي

يبدو أن الجدال الخاص بما إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ، سيستمر لوقت طويل، حيث قرر مدرب ريال مدريد السابق خوسيه أنطونيو كاماتشو إبداء رأيه في هذا الأمر، فعلى الرغم من إعجابه الشديد بقدرات نجم برشلونة، إلا أن كاماتشو يرى بأن هناك كأسا واحدا تفتقده خزائن ميسي قائلًا: "هو لاعب جيد للغاية، ولكن لا يمكن أن تكون الأفضل في العالم والأفضل في التاريخ إذا كنت من الأرجنتين ولم تتوج بلقب كأس العالم"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وأضاف كاماتشو: "هناك دول لا تملك التقاليد ولا يمثل لها الفوز بكأس العالم أهمية كبيرة، ولكن الأرجنتين قوة دائمة، لا، بدون الفوز بكأس العالم، ميسي ليس الأفضل في التاريخ، فكأس العالم هو أفضل مكان كي تلهم الآخرين، ودائمًا ما ستطلب الجماهير الأرجنتينية الفوز به". وأضاف: "بإمكان ميسي حسم أي مباراة في أي

وأضاف كاماتشو: "هناك دول لا تملك التقاليد ولا يمثل لها الفوز بكأس العالم أهمية كبيرة، ولكن الأرجنتين قوة دائمة، لا، بدون الفوز بكأس العالم، ميسي ليس الأفضل في التاريخ، فكأس العالم هو أفضل مكان كي تلهم الآخرين، ودائمًا ما ستطلب الجماهير الأرجنتينية الفوز به".



وأضاف: "بإمكان ميسي حسم أي مباراة في أي وقت، فعندما يكون هناك توازن كبير بين الفريقين، بإمكان ميسي كسر ذلك التوازن في لحظة واحدة، هو قادر على أن يظهر أي شخص في صورة مدرب جيد للغاية".



وتطرق كاماتشو للحديث عن أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا قائلًا: "بالموهبة الكبيرة التي كان يتمتع بها، إذا كان تعامل مع مسيرته بجدية مثل كريستيانو رونالدو أو ميسي، ربما كان لا يزال يلعب إلى يومنا هذا ويفوز بكل مباراة".