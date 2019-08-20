رياضة

كاماتشو: ميسي ليس الأفضل في التاريخ لكونه أرجنتينيا

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٢ م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
يبدو أن الجدال الخاص بما إذا كان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هو اللاعب الأفضل في التاريخ، سيستمر لوقت طويل، حيث قرر مدرب ريال مدريد السابق خوسيه أنطونيو كاماتشو إبداء رأيه في هذا الأمر، فعلى الرغم من إعجابه الشديد بقدرات نجم برشلونة، إلا أن كاماتشو يرى بأن هناك كأسا واحدا تفتقده خزائن ميسي قائلًا: "هو لاعب جيد للغاية، ولكن لا يمكن أن تكون الأفضل في العالم والأفضل في التاريخ إذا كنت من الأرجنتين ولم تتوج بلقب كأس العالم"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
وأضاف كاماتشو: "هناك دول لا تملك التقاليد ولا يمثل لها الفوز بكأس العالم أهمية كبيرة، ولكن الأرجنتين قوة دائمة، لا، بدون الفوز بكأس العالم، ميسي ليس الأفضل في التاريخ، فكأس العالم هو أفضل مكان كي تلهم الآخرين، ودائمًا ما ستطلب الجماهير الأرجنتينية الفوز به". وأضاف: "بإمكان ميسي حسم أي مباراة في أي
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تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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ميسي أبرز الغائبين عن قائمة الأرجنتين لوديتي سبتمبر

أعلن ليونيل سكالوني عن قائمة منتخب الأرجنتين لوديتي المكسيك وتشيلي في شهر سبتمبر المقبل، والتي شهدت غياب العديد من الأسماء البارزة، وعلى رأسها ليونيل ميسي؛ بسبب الإيقاف لمدة 3 مباريات من قبل اتحاد كرة القدم بأمريكا الجنوبية (كونميبول) بسبب تصريحاته في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة، إلى جانب الثنائي سيرجيو أجويرو وأنخيل دي ماريا، في الوقت الذي شهدت فيه القائمة عودة ماركوس روخو لصفوف الأرجنتين بعد غياب دام لقرابة العام، وانضمام لوكاس أوكامبوس لاعب إشبيلية للمرة الأولى.
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أنشيلوتي: رونالدو رفع مستوى الدوري الإيطالي

تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي نابولي، عن مواجهة برشلونة الإسباني، قبل المباراة الودية التي ستجمعهما، في تمام الساعة الواحدة، فجر غد الخميس. وقال كارلو أنشيلوتي في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الكتالونية: "أعتقد كما هو معتاد دائمًا، برشلونة مرشح للفوز بدوري أبطال أوروبا، في ظل تواجد ليونيل ميسي والنجوم الآخرين". وأضاف مدرب نابولي: "برشلونة سينافس للفوز بالحد الأقصى من البطولات هذا العام، بعد التعاقدات التي أبرمها، حيث ستجعل منه منافسًا قويًا للغاية".
ميسى

الإصابة تحرم ميسي من جولة الولايات المتحدة

لم يتمكن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من الاستمتاع بأول أيام عودته إلى برشلونة، بعد انتهاء فترة عطلته الصيفية، حيث عانى من إصابة في الساق في تدريبات أمس الاثنين، وهي الإصابة التي ستتسبب في غيابه عن جولة العملاق الكتالوني في الولايات المتحدة والتي ستبدأ اليوم تحضيرًا لبداية الموسم الجديد، ليؤكد النجم الأرجنتيني على غيابه عن الملاعب لفترة قليلة بسبب تلك الإصابة، بحسب ما نشر عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وتأتي تلك الإصابة بعد أقل من شهر من مشاركة ميسي في كوبا أمريكا مع منتخب بلاده الأرجنتين.
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مارادونا: أعشق ميسي المتمرد.. أخيرا بات يشبهني

تحدث أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييجو أرماندو مارادونا لصحيفتي "TyC Sports" و"La Red" الأرجنتينيتين، في أثناء وجوده في أحد المستشفيات تمهيدا لإجراء جراحة في ركبته اليمنى، عن مواطنه ليونيل ميسي، والسلوك الذي ظهر به في منافسات كوبا أمريكا الأخيرة، التي توجت بلقبها البرازيل على أرضها الشهر الماضي، مشيرا إلى إعجابه الشديد بسلوك نجم برشلونة وقائد الأرجنتين الذي ذكره كثيرا بنفسه، بسبب التصريحات التي هاجم من خلالها بشدة ما سماه "الفساد في اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم".
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