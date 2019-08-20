تركيا تهدد سوريا بعد قصف رتل عسكري: تلعبون بالنار

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م

وزير الخارجية التركية

بعث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رسالة تهديد إلى سوريا، قائلاً: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار"، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي أثناء محاولته الوصول إلى موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي وقعت أمس الإثنين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة، وادعت الوزارة أن تركيا أرسلت الرتل "للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة، وتأمين موقع المراقبة، وحماية المدنيين، بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة".

وقال أوغلو: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار.. وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وصعَد الوزير التركي من لهجة التحدي، بتأكيده أن بلاده لن تنقل موقع المراقبة العسكري في شمال غرب سوريا، مؤكدًا أن بلاده تجري اتصالات "على كافة المستويات" مع روسيا على خلفية الهجوم. على صعيد