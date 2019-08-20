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تركيا تهدد سوريا بعد قصف رتل عسكري: تلعبون بالنار

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٣ م
وزير الخارجية التركية
وزير الخارجية التركية
بعث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رسالة تهديد إلى سوريا، قائلاً: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار"، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي أثناء محاولته الوصول إلى موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي وقعت أمس الإثنين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة، وادعت الوزارة أن تركيا أرسلت الرتل "للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة، وتأمين موقع المراقبة، وحماية المدنيين، بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة".
وقال أوغلو: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار.. وسنفعل كل ما يلزم من أجل سلامة جنودنا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز. وصعَد الوزير التركي من لهجة التحدي، بتأكيده أن بلاده لن تنقل موقع المراقبة العسكري في شمال غرب سوريا، مؤكدًا أن بلاده تجري اتصالات "على كافة المستويات" مع روسيا على خلفية الهجوم. على صعيد
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قناص

بواسطة قناصة.. مقتل محتجز الرهائن في البرازيل

تمكنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لـ"فرانس برس"، التي أوضحت أن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي في البرازيل، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية، إلا أنها تعتبر الهجمات إرهابية.
الشرطة-الفرنسية

توقيف 5 أشخاص خططوا للهجوم على فندق بباريس

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق تقيم فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز جنوب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وسيشارك فيها الدول الصناعية الكبار. ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقال في تصريح: إن "هناك صداقة عميقة ودائمة تربط فرنسا وكندا"، مؤكدا أن قيادة فرنسا للقمة فرصة لإحراز مزيد من التقدم بشأن القضايا الحاسمة التي دافعت عنها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي.
ميناء-الحديدة

اليونان تعلق على رسو الناقلة «جريس 1» في موانئها

علَق وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الثلاثاء، على التصريحات المتداولة بشأن مطالبة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي غادرت قبل يومين جبل طارق، الرسو في أي ميناء يوناني، إذ قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مضيفا: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية"، دون توضيح ما إذا كان هناك اتصالات رسمية، وفق ما نقلت "فرانس برس".
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
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القوات الامريكية والتركية شمال سوريا

إيران عن المنطقة الآمنة حول سوريا: مقلق واستفزازي

انتقدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأحد، الاتفاق الأمريكي التركي بإنشاء منطقة آمنة في الشمال السوري، مؤكدة أنه أمر استفزازي ومقلق. كانت أنقرة وواشنطن قد توصلتا، الأربعاء، إلى اتفاق يقضي بإنشاء مركز عمليات مشتركة في تركيا خلال أقرب وقت لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة شمالي سوريا، وذلك للحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية المدعومة من الولايات المتحدة. وتطالب تركيا بمنطقة تكون بعمق ثلاثين كيلومترا ابتداء من حدودها، وهو مطلب كرره وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.
منظومة S-400 الدفاعية

روسيا تبحث عن آلية آمنة لتصدير «S-400» للعالم

لا شك أن الحصار الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية فرضه على الصادرات العسكرية الروسية هو إحدى المشكلات الضخمة التي تواجه موسكو في الوقت الحالي، لا سيما أنها اعتادت منذ عقود طويلة أن تراهن على صناعاتها العسكرية كمصدر دخل اقتصادي رئيسي. الصادرات العسكرية الروسية، وبالأخص الطائرات المقاتلة الشبحية وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة من طراز S-400، باتت تعاني من شبح العقوبات الأمريكية التي تهدد الدول التي تفكر في شراء أحد هذه الأسلحة، والتي كان آخرها تركيا.
قصف-صواريخ

روسيا: تدمير 6 طائرات أطلقت على قاعدة حميميم بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الأحد، تدمير 6 طائرات مسيرة قتالية أطلقها الإرهابيون باتجاه قاعدة "حميميم" الجوية الروسية في سوريا، بحسب "روسيا اليوم". وقالت الوزارة، في بيان، إن وسائط مراقبة الأجواء التابعة لقاعدة "حميميم" ضبطت، في حوالي الساعة 20:10 (بتوقيت موسكو)، ست طائرات مسيرة تقترب من القاعدة من جهة الشمال الغربي.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-20

نائب يحمل أردوغان مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم

حمل عضو البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض باريش ياركاداش، الرئيس رجب طيب أردوغان، مسؤولية تهجير السوريين من بلدهم بسبب سياساته الداعمة للتنظيمات الإرهابية في سوريا. وقال ياركاداش: "سياسات أردوغان التعسفية هي السبب في تهجير السوريين من بلدهم إلى تركيا وباقي الدول"، مضيفا "أن تدخله السافر في الشأن السوري وتبنيه ودعمه الجماعات الإرهابية أدى إلى تهجير السوريين وكل ما يحدث من مآس لهم"، وذلك بحسب تصريحات نقلتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية.
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