مرتضى: شوفت أيام سودا.. وأنا وأولادي خدامين للزمالك

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

مرتضى منصور

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك غلًّا تجاهه بسبب ترديد نغمة توريث القلعة البيضاء لأبنائه (أحمد وأمير)، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "يهاجمونني بأنني أريد التوريث لأبنائي الذين يعملون في خدمة النادي دون مقابل .. توريث؟ حازم إمام نجل حمادة إمام وأحمد جلال إبراهيم نجل جلال إبراهيم وعبد الله جورج نجل جورج سعد.. هناك غل تجاهي ولكننا خادمين لنادي الزمالك حتى تقول لنا الجماهير وأعضاء النادي شكرا على وجودنا ولا تريدنا بعد الآن".

وواصل: "فتحت باب الترشح ولكن لم يتقدم أحد من الذين يملأون الحديث في وسائل الإعلام، أبارك لأشرف زكي منصب أمين الصندوق وكابتن أحمد عادل عبد الفتاح وأحمد مرتضى وحمادة أنور عضوية المجلس النجاح بالتزكية". وأردف: "أوباما كان يشارك مع جروس رغم وجود إصابة قوية في ظهره وعبد الله جمعة كان يعاني من تورم في القدم

وواصل: "فتحت باب الترشح ولكن لم يتقدم أحد من الذين يملأون الحديث في وسائل الإعلام، أبارك لأشرف زكي منصب أمين الصندوق وكابتن أحمد عادل عبد الفتاح وأحمد مرتضى وحمادة أنور عضوية المجلس النجاح بالتزكية".



وأردف: "أوباما كان يشارك مع جروس رغم وجود إصابة قوية في ظهره وعبد الله جمعة كان يعاني من تورم في القدم ولكن جروس كان يصر على اللعب بهما وإعطائهما حقن مسكنات، رأيت أيام سوداء في الزمالك من هذا الرجل. كان يصر على أسماء معينة مهما حدث".



واستكمل: "رمضان صبحي كان يريد الزمالك واتصل بأمير مرتضى وقلت لأمير إنني لا أريده، يقولون إنه رفض الأمر لأن عائلته أهلاوية ولكنه حدث بالفعل وطلب الانضمام لنا؛ لكن الزمالك لا يريده ونملك الأفضل منه".



وأتم: "أقسم بالله أن وكلاء أفشة طالبوني بضمه ورفضت لكي لا يقول إنه رفض الضغوط عليه من الزمالك".

