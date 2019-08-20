رياضة

مرتضى: شوفت أيام سودا.. وأنا وأولادي خدامين للزمالك

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك غلًّا تجاهه بسبب ترديد نغمة توريث القلعة البيضاء لأبنائه (أحمد وأمير)، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "يهاجمونني بأنني أريد التوريث لأبنائي الذين يعملون في خدمة النادي دون مقابل .. توريث؟ حازم إمام نجل حمادة إمام وأحمد جلال إبراهيم نجل جلال إبراهيم وعبد الله جورج نجل جورج سعد.. هناك غل تجاهي ولكننا خادمين لنادي الزمالك حتى تقول لنا الجماهير وأعضاء النادي شكرا على وجودنا ولا تريدنا بعد الآن".
وواصل: "فتحت باب الترشح ولكن لم يتقدم أحد من الذين يملأون الحديث في وسائل الإعلام، أبارك لأشرف زكي منصب أمين الصندوق وكابتن أحمد عادل عبد الفتاح وأحمد مرتضى وحمادة أنور عضوية المجلس النجاح بالتزكية". وأردف: "أوباما كان يشارك مع جروس رغم وجود إصابة قوية في ظهره وعبد الله جمعة كان يعاني من تورم في القدم
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تدريبات-الأهلى (3)

تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (13)

مرتضى: هاجمت نتنياهو.. وقمت بالتمويه لفضح الخونة

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن عقد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني الجديد للفريق، لمدة موسم، مضيفًا خلال المؤتمر الصحفي المنعقد في القلعة البيضاء: "عقد ميتشو لمدة موسم كامل. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات، استقرينا عليه بعد أن أغلقنا ملف دياز وفيريرا".
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رئيس الزمالك يرفض الإعلان عن اسم المدرب لهذا السبب

أشاد رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، بنجليه أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء السابق، وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة. وقال رئيس الزمالك: "أشكر أحمد وأمير اللذين جابا العالم كله على حسابهما من أجل السفر للبحث والتفاوض مع مدير فني يناسب نادي الزمالك، وهما لم يتعاقدا، هما أحضرا السير الذاتية والاختيار كان من جانب اللجنة الفنية، وكان هناك اسمان ومجلس الإدارة اختار المدير الفني".
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رئيس الزمالك: النادي ليس عزبة.. ودياز هو من عرض نفسه

كشف رئيس نادي الزمالك، اليوم الأربعاء، أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني لنادي بيراميدز السابق، هو من عرض نفسه على القلعة البيضاء، لتولي القيادة الفنية لأبناء ميت عقبة، وذلك حسبما أفاد خلال مؤتمر صحفي يعقده بمقر النادي بميت عقبة للكشف عن المدير الفنى الأجنبى الجديد الذى سيقود المهمة خلال الفترة المقبلة. وقال رئيس الزمالك: "دياز هو الذي عرض نفسه على نادي الزمالك، ونجله تحدث وكشف ذلك وكان يريد تدريب نادي الزمالك العظيم، ووصلنا إلى مبلغ 2 مليون دولار وشرط جزائي لمدة شهر وعدد المدربين المساعدين".
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الطيب عن عودة فيريرا للزمالك:«الرئيس بدأ عهدا جديدا»

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب، على أنباء اقتراب عودة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا لقيادة نادي الزمالك، مجدداً في الموسم الجديد (2019-2020)، علمًا بأن فيريرا قاد الزمالك لتحقيق الثنائية المحلية موسم 2014 – 2015 بعد أن حصد لقبي الدوري وكأس مصر كما صعد بالفريق الأبيض لنصف نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. ونشر رئيس القلعة البيضاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لنجليه أحمد وأمير مع فيريرا ونجله وكتب قائلاً: "فيريرا ونجله في استقبال أحمد وأمير مرتضى منصور في البرتغال أثناء التفاوض معه لقيادة الزمالك فنيا".
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