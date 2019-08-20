جريمة

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م
المضبوطات
المضبوطات
أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم الفاسدة داخل أكبر سلسلتين خاصة بالمطاعم السورية الشهيرة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
وشنت مديرية التموين حملة مكبرة على المطاعم الموجودة في منطقة سموحة بالتعاون مع حي شرق والطب البيطري ومفتشي الصحة والأغذية، ما أسفر عن ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لأكبر سلسلتين مطاعم سورية شهيرة.تم ضبط وتحريز 2 طن و100 كيلو دواجن متبلة و147 كيلو دواجن أجزاء و 197.900 كيلو لحوم بها تغير
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ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
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مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
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المشدد وغرامة مليون جنيه لشقيقين نقبا عن الآثار بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على شقيقين؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة، حيث قضت المحكمة في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد-ب" 48 عاما، وشقيقه منصور 43 عاما.
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ننشر تفاصيل القضية المتهم فيها أمين «الأعلى للإعلام»

كشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال بكري على «تويتر»، إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية. وأضاف أن رجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاط أحمد سليم وعلى دارية بالقضية وكان يخضع للرقابة منذ فترة طويلة دون أن يشعر، حتى ألقى القبض عليه. ولفت إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، أبعد أحمد سليم عن مكتبه وقت توليه الوزارة.
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تشميع مطعم سوري غير مرخص في الإسكندرية (صور)

أعلنت مديرية التموين و التجارة الداخلية، بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، تشميع مطعم سوري شهير غير مرخص وبه كميات من اللحوم و الدواجن مجهولة المصدر وقد تم تحريز الكميات الموجودة من اللحوم و الدواجن و الشاورما و تم إزالة االلافتة الخاصة بالمطعم وبالإضافة لإزالة اليافطة الخاصة لعدم وجود التراخيص اللازمة وتقرر غلق المكان واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإحالتها للنيابة وذلك خلال حملة مكبرة على المطاعم بمنطقة سموحة.
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إصابة 3 مواطنين في انفجار ماسورة غاز بالإسكندرية

قرر المستشار أشرف المغربي المحامي العام الأول لنيابات المنتزه بالإسكندرية، اليوم الإثنين، سرعة ندب الأدلة الجنائية لمعاينة انفجار ماسورة غاز بشقة وإصابة 3 أشخاص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وكلف رئيس نيابة المنتزه ثان لمعاينة محل الواقعة وسؤال المصابين عن الحادث. تلقى اللواء أشرف الجندي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة ثان، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة، بإصابة ثلاثة أشخاص بجروح وحروق واحتراق محتويات شقة وتحطمت واجهتي منزلين بشارع المعهد الديني، عقب حدوث موجة انفجارية بإحدى الشقق نتيجة لتسرب الغاز الطبيعي.
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إحباط تهريب مشغولات ذهبية مع راكبة في مطار برج العرب

أحبط رجال الجمارك بمطار برج العرب غرب الإسكندرية، محاولة تهريب جمركى لكمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لقانون الجمارك، وقدر حجم الغرامات 300 ألف جنيه، جاء ذلك بناء على إخبارية سرية مشتركة رقم 1/2019 مقدمة من إدارتى مكافحة التهريب الجمركى والأمن الجمركى بالمواني الجوية، بالاشتباه فى الراكبة "أ. ع. ب." القادمة على رحلة طائرة خطوط العربية رقم (E5 104) القادمة من "برجاموا – إيطاليا"، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي بضائع أو أشياء تود الإقرار عنها لرجال الجمارك، أجابت بالنفي.
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حريق بمحلات الساعة للأقمشة والملابس في الإسكندرية

أنقذت العناية الإلهية منطقة الساعة الكائنة بدائرة قسم شرطة ثاني الرمل، شرق محافظة الإسكندرية وسكانها من خطر كبير عقب اشتعال حريق كبير في مجموعة من الأكشاك الخاصة ببيع الملابس، اليوم الجمعة، وذلك على غرار حريق العتبة، حيث تتشابه معها إلى حد كبير، لولا سرعة تدخل رجال الحماية المدنية ووصول سيارات الإسعاف فى الحال والتى تمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقى المحال المجاورة والشقق السكنية ومحطة وقود ملاصقة لموقع الحريق. وأفادت مصادر أمنية أن سبب وقوع الحريق يعود لوقوع ماس كهربائى.
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