ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

تحرير:محمد مجلى ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٦ م

المضبوطات

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم الفاسدة داخل أكبر سلسلتين خاصة بالمطاعم السورية الشهيرة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وشنت مديرية التموين حملة مكبرة على المطاعم الموجودة في منطقة سموحة بالتعاون مع حي شرق والطب البيطري ومفتشي الصحة والأغذية، ما أسفر عن ضبط معمل لتجهيز اللحوم والدواجن لأكبر سلسلتين مطاعم سورية شهيرة.تم ضبط وتحريز 2 طن و100 كيلو دواجن متبلة و147 كيلو دواجن أجزاء و 197.900 كيلو لحوم بها تغير