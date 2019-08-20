المشدد وغرامة مليون جنيه لشقيقين نقبا عن الآثار بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

تنقيب عن الآثار - أرشيفية

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على شقيقين؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة، حيث قضت المحكمة في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد-ب" 48 عاما، وشقيقه منصور 43 عاما.

وأفادت التحريات الأمنية، أنه بناء على إذن النيابة العامة الصادر له انتقل حيث يقطن المتهم الأول، وبالدلوف لمسكنه أبصر حفر كبيرة وكذا أدوات حفر "فأس، كوريك، غلق جلد، جردل بلاستك، بقصد التنقيب عن الآثار، كما أفاد تقرير المعاينة الوارد من الإدارة الهندسية بالعدوة لمنزل المتهم الأول والحفرة الكبيرة