المشدد وغرامة مليون جنيه لشقيقين نقبا عن الآثار بالمنيا
تحرير:محمد الزهراوي
٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
تنقيب عن الآثار - أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على شقيقين؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة، حيث قضت المحكمة في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد-ب" 48 عاما، وشقيقه منصور 43 عاما.
وأفادت التحريات الأمنية، أنه بناء على إذن النيابة العامة الصادر له انتقل حيث يقطن المتهم الأول، وبالدلوف لمسكنه أبصر حفر كبيرة وكذا أدوات حفر "فأس، كوريك، غلق جلد، جردل بلاستك، بقصد التنقيب عن الآثار، كما أفاد تقرير المعاينة الوارد من الإدارة الهندسية بالعدوة لمنزل المتهم الأول والحفرة الكبيرة
وأفادت التحريات الأمنية، أنه بناء على إذن النيابة العامة الصادر له انتقل حيث يقطن المتهم الأول، وبالدلوف لمسكنه أبصر حفر كبيرة وكذا أدوات حفر "فأس، كوريك، غلق جلد، جردل بلاستك، بقصد التنقيب عن الآثار، كما أفاد تقرير المعاينة الوارد من الإدارة الهندسية بالعدوة لمنزل المتهم الأول والحفرة الكبيرة التي به محلا الواقعة، أفاد أن الحفرة تقع في الحجرة الموجودة على يمين المدخل بعمق يزيد عن ثلاث أمتار وأبعاد حوالي 2 متر عرض وطبيعتها ليست إستعمالا للصرف نهائيا.
وأحال المستشار أسامة عبد المنعم، المحامي العام لنيابات شمال، المتهمين إلى المحاكمة يوم 28 فبراير الماضي، لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب بقصد الحصول على الآثار على النحو المبين بالتحقيقات، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم بالسجن المشدد حضوريا على المتهمين خمسة عشر عاما وغرامة مليون جنيه.