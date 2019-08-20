جريمة

المشدد وغرامة مليون جنيه لشقيقين نقبا عن الآثار بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
تنقيب عن الآثار - أرشيفية
تنقيب عن الآثار - أرشيفية
قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على شقيقين؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة، حيث قضت المحكمة في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد-ب" 48 عاما، وشقيقه منصور 43 عاما.
وأفادت التحريات الأمنية، أنه بناء على إذن النيابة العامة الصادر له انتقل حيث يقطن المتهم الأول، وبالدلوف لمسكنه أبصر حفر كبيرة وكذا أدوات حفر "فأس، كوريك، غلق جلد، جردل بلاستك، بقصد التنقيب عن الآثار، كما أفاد تقرير المعاينة الوارد من الإدارة الهندسية بالعدوة  لمنزل المتهم الأول والحفرة الكبيرة
اقرأ المزيد
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (2)

ننشر تفاصيل القضية المتهم فيها أمين «الأعلى للإعلام»

كشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال بكري على «تويتر»، إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية. وأضاف أن رجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاط أحمد سليم وعلى دارية بالقضية وكان يخضع للرقابة منذ فترة طويلة دون أن يشعر، حتى ألقى القبض عليه. ولفت إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، أبعد أحمد سليم عن مكتبه وقت توليه الوزارة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم الفاسدة داخل أكبر سلسلتين خاصة بالمطاعم السورية الشهيرة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (3)

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
غرق

غرق فتاة وشاب حاول إنقاذها في ترعة بالمنيا

قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي في محافظة المنيا، وحينما شاهدها شاب قفز ليلحق بها وينفذها من الغرق، لكن الاثنين لقي مصرعهما غرقا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي. انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان آخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.
سرقة-بالإكراه-القاهرة-البساتين (1)

الأمن العام ينهي رحلة هروب «عصابة التثبيت» في المنيا

جهود متواصلة على مدار الساعة لعناصر البحث الجنائي بوزارة الداخلية؛ لضبط باقى عناصر التشكيل العصابى مرتكبى واقعة سرقة مبلغ مالى بالإكراه من بعض المواطنين حال استقلالهم سيارة نقل قيادة أحدهم محملة ببعض رؤوس الماشية وسيرهم بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة المنيا، متجهين لسوق الماشية ببنى مزار، ففوجئوا بقيام قائد سيارة ملاكى باعتراض طريقهم، واستيقافهم وترجل ثلاثة مجهولين منها وهددوهم بأسلحة نارية، واستولوا منهم على 11 ألفا و300 جنيه و3 هواتف محمولة، وفروا هاربين.
جثة

دماء ومتوفية.. ماذا حدث داخل عيادة «طبيبة المنيا»؟

قررت النيابة العامة بالمنيا، بإشراف المستشار أحمد الفولي المحامي العام لنيابات جنوب المحافظة، تشريح جثة "نورهان طارق"، 21 عاما، بعد وفاتها داخل عيادة خاصة بمدينة المنيا، أثناء الولادة، وكان "إسلام يحيى" 31 عاما، مشرف مبيعات "زوج المتوفاة"، قد حرر محضر داخل قسم شرطة المنيا، اتهم فيه "م.ش" طبيبة نساء وتوليد بالتسبب في وفاة زوجته داخل عيادتها الخاصة بسبب الإهمال، وحمل المحضر رقم 7956 إداري قسم شرطة المنيا، وتولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org