مرتضى منصور يكذب الخطيب: أنت حاولت خطف ميتشو

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م

الخطيب

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.. أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك»، وتابع مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».

وتابع: «عقد ميتشو لمدة موسم كامل.. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات،

وتابع: «عقد ميتشو لمدة موسم كامل.. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات، استقرينا عليه بعد أن أغلقنا ملف دياز وفيريرا".



وأوضح: «لم أقبل في يوم من الأيام أن يعمل مدرب سبق له العمل في إسرائيل واسمه تم طرحه كتمويه.. أنا الذي هاجمت نتنياهو على الملأ لن أقبل بمدرب درب في إسرائيل، وتعمدت أن أقوم بالتمويه بإعلان اسم الصربي ألكسندر ستنايوفيتش كمدرب للزمالك والذي سبق له التدريب في إسرائيل حتى أفضح الخونة وأعرف المتربصين ولكنه لم يكن سيدرب الزمالك بالطبع، فأنا رجل وطني».