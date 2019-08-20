رياضة

مرتضى منصور يكذب الخطيب: أنت حاولت خطف ميتشو

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٢٩ م
الخطيب
الخطيب
قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن بعض وسائل الإعلام قالت إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رفض التعاقد مع ميتشو، وأن وكيل أعماله تواصل مع الأهلي.. أقول للخطيب أنت من تحدثت مع وكيل ميتشو وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك»، وتابع مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
وتابع: «عقد ميتشو لمدة موسم كامل.. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين، والمدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات،
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تدريبات-الأهلى (3)

تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».
مرتضى منصور - ميتشو

ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".
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مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
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مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (2)

رئيس الزمالك: لماذا لم يتحدث أحد عن رحيل لاسارتي؟

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن اللجنة الفنية بالنادي، قيمت الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، قبل قدومه، وأن بعض المحسوبين على الزمالك قالوا في الإعلام إن المدرب لا يملك شخصية، وإنني لا أملك قرار، وأوضح مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أرى أحد ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».
ميتشو

الصربي «ميتشو» يبدأ مشواره مع الزمالك اليوم

يقود الصربي ميلوتين سريدوفيتش الشهير بـ«ميتشو»، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات القلعة البيضاء اليوم الثلاثاء، عقب توقيعه عقود توليه المهمة خلفًا لطارق يحيى، الذي تولى المهمة لفترة مؤقتة بعد خالد جلال الذي تمت إقالته، عقب خسارة لقب الدوي العام والهزيمة من الأهلي في الجولة الأخيرة بهدف دون رد، ويبدأ ميشتو مهمته مع الزمالك في مران اليوم استعدادًا للمباراة المقبلة أمام ديكاداها الصومالي، المقرر إقامتها السبت المقبل، في إطار منافسات إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
مؤتمر مرتضى منصور للاعلان عن صفقات الزمالك لموسم 2019-2020 (8)

مرتضى:أنا رجل دولة مش زي الخطيب وأحلام الجمهور أوامر

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن إتمام التعاقد مع المدرب الصربي ميتشو، كان أقوى رد على مروجي الشائعات والصفحات المأجورة بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف هدم لاستقرار النادي، معلقا: «بقول لجمهور الزمالك احلموا وأحلامكم أوامر». وأضاف مرتضى، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة الإثنين، من برنامج «الزمالك اليوم» الذي يعرض على قناة «المحور»، أن هناك فارق شاسع بين ميتشو، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للفريق الأبيض، موضحا أن ميتشو عاشق للعمل والنجاح، وأصبح يعرف اللاعبين لاعبًا لاعبًا، كما أن بطولاته معروفة للجميع.
ميتشو

الكشف عن تفاصيل عقد «ميتشو» لقيادة الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن الصربي ميلوتين سريدويفيتش الشهير بـ«ميتشو»، اتفق على التفاصيل الأولية لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الأحد، أن المدرب الصربي يصطحب 3 مدربين لمعاونته في القيادة الفنية، كما أنه أحضر مدربًا مساعدًا، ومدربًا لحراس المرمى ومحلل أداء، وقال المصدر إن عقد المدير الفني الجديد سيكون لمدة موسم واحد فقط، وإن راتب ميتشو وجهازه المعاون قد يصل إلى 100 ألف دولار شهريا، مع تحمل الزمالك الشرط الجزائي.
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