جريمة

مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
حادث تصادم- أرشيفية
حادث تصادم- أرشيفية
لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "6392" بسيارة ميكروباص أجرة بيضاء اللون تحمل رقم "ن ى ب 9483 "ونتج عن ذلك انقلاب السيارتين، ووفاة هاجر عمر عبدالمجيد، وشخص مجهول لم يستدل على هويته حتى الآن، وتم نقلهما وإيداعهما بمشرحة مستشفى عرب الزينة. كما أسفر الحادث عن
اقرأ المزيد
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (1)

ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
مقبرة-اثرية-اسفل-منزل (3)

المشدد وغرامة مليون جنيه لشقيقين نقبا عن الآثار بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على شقيقين؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة، حيث قضت المحكمة في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد-ب" 48 عاما، وشقيقه منصور 43 عاما.
احمد-سليم-الامين-الاعلي-للاعلام (2)

ننشر تفاصيل القضية المتهم فيها أمين «الأعلى للإعلام»

كشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على أحمد سليم، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال بكري على «تويتر»، إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية. وأضاف أن رجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاط أحمد سليم وعلى دارية بالقضية وكان يخضع للرقابة منذ فترة طويلة دون أن يشعر، حتى ألقى القبض عليه. ولفت إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق، أبعد أحمد سليم عن مكتبه وقت توليه الوزارة.
ضبط-ثلاثة-طن-دواجن-ولحوم-فاسدة-بسلاسل-سورية-بالإسكندرية (4)

ضبط 3 أطنان لحوم فاسدة في محلات سورية بالإسكندرية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الإسكندرية، بقيادة المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة، ضبط نحو 3 أطنان من الدواجن واللحوم الفاسدة داخل أكبر سلسلتين خاصة بالمطاعم السورية الشهيرة على أرض عروس البحر الأبيض المتوسط، إذ تم ضبط كميات كبيرة من اللحوم و الدواجن بها تغير في الخواص ورائحتها كريهة وغير مدون عليها بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم سحب عينات منها وتبين عدم صلاحيتها للاستخدام الأدمى وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ المزيد من الأخبار
اصابة 8 أشخاص -في تصادم-سيارتين بالبحيرة (2)

مصرع سائق توكتوك وطفليه وآخر في حادث تصادم بالبحيرة

?لقي 4 أشخاص -بينهم طفلين- مصرعهم، إثر تصادم "توكتوك" بسيارتين "ملاكي" و"نصف نقل" على طريق مصر إسكندرية الزراعي بالقرب من قصر بولاد بدائرة مركز أبو حمص، حيث تصادف سير "توكتوك" في المخالف عكس الاتجاه، ففوجئت به السيارة الملاكي فتفادت التوك توك وفي نفس اللحظة اصطدمت به سيارة نصف نقل، ما أسفر عن مصرع السائق وابنيه الاثنين وراكب، وتم نقلهم إلى مشرحة مستشفى أبو حمص العام، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة، وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق امام حركة السيارات بعد توقفها بواسطة قوات الحماية المدنية.
نقل مصابين - أرشيفية

بينهم طفلان.. إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم ببورسعيد

أصيب 6 أشخاص، بينهم طفلان، فى حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية بمحافظة بورسعيد، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم. تلقى اللواء هشام خطاب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، بشأن وقوع حادث تصادم على مقربة من مبنى الديوان العام للمحافظة. على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن حادث تصادم وقع بين سيارة ملاكى ودراجة نارية في شارع 23 يوليو، بجوار ديوان عام المحافظة، وأسفر عن وقوع 6 مصابين.
تصادم

مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بالبحيرة

لقى شخص مصرعة وأصيب 11 آخرون، أثر حادث تصادم سيارتين، ميكروباص بالطريق الصحراوي عند الكيلو 59 اتجاه القاهرة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى جراحات اليوم الواحد، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات وجارٍ إزالة آثار الحادث، تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة إخطارا من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوي بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.
غرق

غرق فتاة وشاب حاول إنقاذها في ترعة بالمنيا

قفزت فتاة داخل ترعة البحر اليوسفي في محافظة المنيا، وحينما شاهدها شاب قفز ليلحق بها وينفذها من الغرق، لكن الاثنين لقي مصرعهما غرقا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من العقيد هشام محمد حمزة مأمور مركز شرطة العدوة بورود إشارة من عمليات النجدة، تتضمن غرق شاب وفتاة داخل ترعة البحر اليوسفي. انتقل الرائد أحمد درويش رئيس مباحث المركز وتبين أن فتاة تدعى "إيمان-ف" 22 عاما، عزباء، ومقيمة بدائرة بندر العدوة، ألقت نفسها من أعلى كوبري البحر اليوسفي، وحينما شاهدها الشاب "طه-م-خ" قفز وشخصان آخران خلفها أملا في اللحاق بها وإنقاذها غير أنه غرق.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org