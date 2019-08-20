مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

حادث تصادم- أرشيفية

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.

بالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ملاكي تحمل لوحات رقم "6392" بسيارة ميكروباص أجرة بيضاء اللون تحمل رقم "ن ى ب 9483 "ونتج عن ذلك انقلاب السيارتين، ووفاة هاجر عمر عبدالمجيد، وشخص مجهول لم يستدل على هويته حتى الآن، وتم نقلهما وإيداعهما بمشرحة مستشفى عرب الزينة. كما أسفر الحادث عن