كيف تتعامل مع طفل التوحد في حالات الغضب والخوف؟

نمر نحن الآباء والأمهات بمواقف صعبة مع أبنائنا وإذا كانوا أطفالا مصابين بالتوحد تكون هذه المواقف أصعب بكثير، لذلك نحتاج إلى معرفة الطرق المناسبة للتعامل مع هذه المواقف

تحرير:إسراء طعواش ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

تعبيرية

يواجه الوالدان دائما مع أطفالهما العديد من المواقف التي يحتاجون فيها إلى التعامل السليم مع الطفل حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى مثل مواقف صراخ الطفل وبكائه للحصول على شيء ما أو لضيقه من شيء، ولكن إذا كان الطفل مصابا بالتوحد فإن التعامل مع هذه المواقف بالنسبة لهم تكون أصعب بكثير ويحتاجون إلى معرفة الأساليب المناسبة لهذا الطفل في هذه المواقف أيضا، لذلك نقدم لهؤلاء الوالدين بعض المواقف التي يمرون بها مع أطفال التوحد، وكذلك الطرق المناسبة للتعامل معهم في هذه المواقف.

1- الغضب: نواجه كثيرا مع الأطفال وبخاصة المصابون بالتوحد، حالة من الغضب الشديد الذي يقومون بإظهاره سواء إذا كانوا يريدون الحصول على شيء أو لجذب انتباه الوالدين لهم فكيف نتعامل معهم في هذا الموقف؟ إذا كان غضب طفلك المصاب بالتوحد بسبب رغبته في الحصول على شيء لا ترغب في حصوله عليه لأنه خطر عليه أو لأي