كيف تتعامل مع طفل التوحد في حالات الغضب والخوف؟

نمر نحن الآباء والأمهات بمواقف صعبة مع أبنائنا وإذا كانوا أطفالا مصابين بالتوحد تكون هذه المواقف أصعب بكثير، لذلك نحتاج إلى معرفة الطرق المناسبة للتعامل مع هذه المواقف
يواجه الوالدان دائما مع أطفالهما العديد من المواقف التي يحتاجون فيها إلى التعامل السليم مع الطفل حتى لا يتكرر هذا الموقف مرة أخرى مثل مواقف صراخ الطفل وبكائه للحصول على شيء ما أو لضيقه من شيء، ولكن إذا كان الطفل مصابا بالتوحد فإن التعامل مع هذه المواقف بالنسبة لهم تكون أصعب بكثير ويحتاجون إلى معرفة الأساليب المناسبة لهذا الطفل في هذه المواقف أيضا، لذلك نقدم لهؤلاء الوالدين بعض المواقف التي يمرون بها مع أطفال التوحد، وكذلك الطرق المناسبة للتعامل معهم في هذه المواقف.
1- الغضب:
نواجه
كثيرا مع الأطفال وبخاصة المصابون بالتوحد، حالة من الغضب الشديد الذي يقومون بإظهاره سواء إذا
كانوا يريدون الحصول على شيء أو لجذب انتباه الوالدين لهم فكيف نتعامل معهم في هذا
الموقف؟
إذا
كان غضب طفلك المصاب بالتوحد بسبب رغبته في الحصول على شيء لا ترغب في حصوله عليه
لأنه خطر عليه أو لأي
1- الغضب:
نواجه
كثيرا مع الأطفال وبخاصة المصابون بالتوحد، حالة من الغضب الشديد الذي يقومون بإظهاره سواء إذا
كانوا يريدون الحصول على شيء أو لجذب انتباه الوالدين لهم فكيف نتعامل معهم في هذا
الموقف؟
إذا
كان غضب طفلك المصاب بالتوحد بسبب رغبته في الحصول على شيء لا ترغب في حصوله عليه
لأنه خطر عليه أو لأي سبب آخر فإننا في هذه الحالة يجب أن نهدئ الطفل ونوجه
انتباهه إلى شيء آخر أو لعبة أخرى يمكنه اللعب بها.
إما إذا كان الغضب أو البكاء من أجل جذب انتباهكم إليهم ففي هذه الحالة لا يجب أن يحصل
الطفل على هذا الانتباه الذي يرغب فيه لأنه سوف يتعود على استخدام الغضب كوسيلة، وفي هذا الموقف يجب الابتعاد عن الطفل أو وضعه في غرفته وعدم البقاء معه فيها.
2- مشكلات تناول الطعام:
في
بعض الأحيان نجد صعوبة مع أطفال التوحد في تناول الطعام لعدم قدرتهم على تقبل بعض
أنواع الأطعمة، والتي تكون إما غير مألوفة لهم أو عدم تقبله لملمس أو مذاق طعام محدد
وأحيانا لعدم رغبتهم إلا فى تناول نوع محدد من الأطعمة لا يتغير وأحيانا بسبب عدم
رغبتهم في استخدام أدوات الطعام، فما الحل؟
إذا
كان رفض الطفل للطعام الجديد بسبب نوعه أو ملمسه فإنه يمكن محاولة إدخال النوع
الجديد بكمية قليلة جدا ومنفصلة عن طعامه الأصلي وإذا تمكن من تقبلها يمكن زيادة
الكمية بعد ذلك ويكون ذلك في وجبة واحدة في اليوم.
لا
تحاول إطعام الطفل بالإجبار ويمكن إذا كان الطفل لا يرغب في تناول الطعام بشكل
عام أن نقلل من الأشياء التي يتناولها فيما بين الوجبات الأساسية وبعد انتهاء
الطفل من تناول الطعام لا تعلق على الكمية التي تناولها.
سلوكيات طفلك خلال الأكل ربما تكون مؤشرا على التوحد
3- طفلك لا
ينتظر دوره في الألعاب:
ليس
فقط في الألعاب بل أيضا في أي نشاط آخر، فيتجه مباشرة إلى اللعبة أو الشيء دون الاهتمام
بالآخرين، وكذلك يغضب عندما لا يحصل عليه مما يضعك في موقف محرج سواء مع الآخرين
خارج المنزل أو مع إخوته في المنزل فكيف نتعامل مع هذا الموقف؟
يمكن
التخلص من هذا الموقف من خلال تدريب الطفل بالتدريج على انتظار دوره في المنزل في
الألعاب المشتركة مع إخوته أو حتى مع الوالدين وأصحابه، وعلى الرغم من
أن هذه المهارة تحتاج لوقت طويل لتعلمها فإن نتائجها تكون أفضل كلما كان الطفل
أصغر أثناء تعلمها.
4- مواقف الخوف
والانفعال:
في
كثير من الأحيان توجد مواقف يشعر فيها طفل التوحد بالخوف الشديد من أشياء ومواقف
مثل لمس أشياء بملمس لا يحبه أو بسبب حساسيته تجاه أصوات معينة أو بعض الأماكن المخيفة
فيبدأ بالخوف والصراخ والبكاء أحيانا، فما التصرف السليم في هذا الموقف.
في
البداية يجب إبعاد السبب في إثارة خوف الطفل عنه ومحاولة تهدئته، ومن المهم أن
نحافظ كوالدين على هدوئنا في هذا الموقف لنتمكن من مساعدة الطفل.
يمكن
بعد ذلك مساعدة الطفل على التعامل مع هذه المواقف التي يشعر فيها بالخوف أو الضيق
والتدريب عليها بهدوء حتى يتخلص من الخوف منها، خاصة إذا كانت أشياء عادية لا تسبب
الخوف.
دراسة: أطفال التوحد يتعرضون للتنمر من أشقائهم