إعادة إطلاق Spider-Man: Far From Home بمشهد جديد

تحرير:أميرة شرف ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م

Spider Man

أطلقت شركة "سوني بيكتشرز" للإنتاج الفني إصدارا جديدا لفيلم الحركة والإثارة "Spider-Man: Far From Home" بمشهد أكشن جديد. واعتبارا من 29 أغسطس، سيتم طرح الإصدار الجديد للفيلم بسينمات الولايات المتحدة وكندا بمشهد الأكشن الجديد الذي لم يعرض من قبل والذي يستغرق 4 دقائق وسيكون متاحا أيضا في سينمات IMAX، وذلك بحسب موقع "screenrant". بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 160 مليون دولار وهو أقل من ميزانية فيلم Homecoming الذي تكلف 175 مليون دولار وCaptain Marvel الذي تكلف 152 مليون دولار أمريكي.

تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته في مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التي تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من