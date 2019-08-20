فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

إعادة إطلاق Spider-Man: Far From Home بمشهد جديد

تحرير:أميرة شرف ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٥٠ م
Spider Man
Spider Man
أطلقت شركة "سوني بيكتشرز" للإنتاج الفني إصدارا جديدا لفيلم الحركة والإثارة "Spider-Man: Far From Home" بمشهد أكشن جديد. واعتبارا من 29 أغسطس، سيتم طرح الإصدار الجديد للفيلم بسينمات الولايات المتحدة وكندا بمشهد الأكشن الجديد الذي لم يعرض من قبل والذي يستغرق 4 دقائق وسيكون متاحا أيضا في سينمات IMAX، وذلك بحسب موقع "screenrant". بلغت ميزانية إنتاج الفيلم 160 مليون دولار وهو أقل من ميزانية فيلم Homecoming الذي تكلف 175 مليون دولار وCaptain Marvel الذي تكلف 152 مليون دولار أمريكي.
تدور أحداث الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بعد Captain America: Civil War، وعودة بيتر باركر إلى روتينه اليومى الطبيعى ودراسته في مدرسته الثانوية، منصرفًا بالأفكار التي تثبت لنفسه أنه أكثر من مجرد الرجل العنكبوت، ولكن عندما يظهر (النسر) كعدو جديد، سيصبح كل شىء مهم لدى (بيتر)، وسرعان ما يخوض العديد من
اقرأ المزيد
كريم-عبد-العزيز (1)

«البعض لا يذهب للمأذون» يجمع ثلاثي نادي الرجال السري

يعمل صناع فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" على قدم وساق من أجل الانتهاء من التحضيرات النهائية للفيلم، قبل انطلاق التصوير، المقرر له منتصف شهر سبتمبر المقبل، ويجمع الفيلم كريم عبد العزيز وماجد الكدواني وبيومي فؤاد للمرة الثانية على التوالي، بعدما تعاونوا من خلال فيلم "نادي الرجال السري"، الذي عُرض في شهر يناير الماضي. في السياق ذاته، أوشك المخرج أحمد الجندي على الانتهاء من معاينة أماكن التصوير، حيث ينطلق التصوير بالمشاهد الخارجية للفيلم، ثم يدخل صناعه للتصوير داخل البلاتوهات.
the lion king

The Lion King يقترب من مليار ونصف دولار عالميا

احتل فيلم الرسوم المتحركة "الأسد الملك- The Lion King" المركز الثالث في البوكس أوفيس للأسبوع الحالي محققا 12 مليون دولار في أمريكا الشمالية، وبإجمالي إيرادات وصلت إلى مليار و435 مليون دولار أمريكي حول العالم. بينما تصدر فيلم good boys البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي، ومن خلفه يأتي فيلم Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي.
إلتون-جون (2)

إلتون جون يدافع عن الأمير هاري وزوجته

دافع المغني البريطاني الشهير إلتون جون عن الأمير هاري وزوجته ميجان وقال إنهما زوجان متواضعان يعملان بجد ويتعرضان لهجوم ظالم من وسائل الإعلام. وتطرق جون لصداقته مع الأميرة الراحلة ديانا والدة الأمير هاري في عدة تغريدات على "تويتر"، وناشد وسائل الإعلام التوقف عن حملة "الاغتيال المعنوي المستمرة" يوميا تقريبا لتشويه صورتهما. وكان جون يرد على انتقادات في بريطانيا تتعلق بعطلات الزوجين دوق ودوقة ساسكس وابنهما أرتشي البالغ من العمر ثلاثة أشهر في إسبانيا وجنوب وفرنسا حيث أقاموا في منزل جون في نيس.
اقرأ المزيد من الأخبار
كريم عبد العزيز فى الفيل الازرق الجزء الثانى

«الفيل الأزرق2» يحافظ على المركز الثاني في الإيرادات

نجح الفنان كريم عبد العزيز فى الوصول لإيرادات تقدر بنحو 83 مليون جنيه، فى نحو 27 يوما من طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق»، إذ بلغت إيرادات ليلة أمس الاثنين، مليونا و304 آلاف و146 جنيها، محتلا المركز الثاني بعد "ولاد رزق" الذي حقق مليونين ونصف المليون. وأطاح "الفيل الأزرق 2" بـ"كازابلانكا" من صدارة إيرادات السينما المصرية عبر تاريخها. ويشارك فى بطولة الفيلم «هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، شيرين رضا، تارا عماد» بجانب ظهور الفنان خالد الصاوي ضيف شرف في أحداث الجزء الثاني، إلى جانب وجود عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف.
God boys‎

بوكس أوفيس: good boys في الصدارة بـ21 مليون دولار

تصدر الفيلم الكوميدي الجديد "good boys" البوكس أوفيس الأسبوع الحالي مسجلاً 21 مليون دولار، والفيلم بطولة جاكوب تريمبلاي وكيث وليامز وبرادي نون ومولي جوردون، ومن إخراج جين ستوبنيتسكي. ويحافظ فيلم الأكشن والإثارة Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw على المراكز الأولى بالبوكس أوفيس للأسبوع وجاء في المركز الثاني بإيرادات 14 مليون دولار أمريكي وبإجمالي إيرادات 133 مليون دولار أمريكي، يقدم الفيلم قصة منفصلة عن سلسلة أفلام The Fast and The Furious.
ولاد-رزق

«ولاد رزق 2» يتخطى 60 مليون جنيه في 11 يومًا

يواصل فيلم «ولاد رزق 2- عودة أسود الأرض»، تصدره للإيراد اليومي لأفلام عيد الأضحى، إذ بلغت إيراداته أمس الأحد، 3 ملايين و143 ألفا و895 جنيها، وبذلك بلغ إجمالي إيرادات الفيلم في 11 يوم عرض، 60 مليونا و850 ألف جنيه، وبذلك أصبحت المنافسة مشتعلة بين «ولاد رزق 2» و«الفيل الأزرق 2» الذي تخطى الـ80 مليون جنيه فى نحو 25 يوما. الفيلم الأول من بطولة «أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم وخالد الصاوى ونسرين أمين»، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها تامر مرسي.
نجيب-عياد

وفاة المنتج التونسي ومدير قرطاج السينمائي نجيب عياد

توفي المنتج السينمائي التونسي نجيب عياد، مدير مهرجان أيام قرطاج السينمائية، صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 66 عاما. ووفقا للمستشارة الإعلامية لدى وزير الشؤون الثقافية التونسية سيماء المزوغي، فإن "عياد" وافته المنية في منزله وسط العاصمة بسكتة قلبية، حسب وكالة "تونس إفريقيا" للأنباء. وُلد نجيب عياد في 13 ديسمبر من سنة 1953، واشتغل عياد صحفيا وناقدا فنيا فى الفترة من 1975 إلى 1980، كما كان عضوًا في لجنة الأفلام التونسية ومنتجًا تنفيذيا للعديد من الأفلام القصيرة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org