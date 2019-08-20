ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤١ م

أحمد سليم

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.

كما كشف عن تفاصيل القبض على الأمين العام للمجلس الأعلى للإعلام بتهمة تقاضي رشوة، وقال إن «سليم» تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية. وأضاف أن رجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاط أحمد سليم وعلى دراية بالقضية وكان يخضع للرقابة منذ فترة طويلة دون أن