مرتضى للخطيب: «ثقافتك محدودة ومهارتك كانت في رجليك»

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

مرتضى منصور

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ثقافته محدودة ومهارته في رجليه فقط»، وقال مرتضى في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالنادي اليوم لتقديم المدرب الجديد ميتشو: «لما اعتزل خلاص انتهت مهارته، لكن أنا تاريخ»، وتابع: «الأهلي تحدث مع وكيل ميتشو، وقال لكم إن الرجل التزم بكلمة مع الزمالك.. الكل ذبح في الزمالك بسبب رحيل جروس.. الأهلي غير 6 مدربين ولم أر أحدا ينبح حتى على الأهلي بعد رحيل لاسارتي».

وتابع رئيس الزمالك: «ميتشو يكفينا أنه قال إن حلمه تدريب الزمالك وهذا شيء كبير بالنسبة لنا.. وجود أيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الرؤوف معه في الجهاز لأننا ندعم أبناء النادي للوجود دائمًا». وتابع رئيس مجلس إدارة الزمالك: «عقد ميتشو لمدة موسم كامل.. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم

وتابع رئيس الزمالك: «ميتشو يكفينا أنه قال إن حلمه تدريب الزمالك وهذا شيء كبير بالنسبة لنا.. وجود أيمن عبد العزيز، وأحمد عبد الرؤوف معه في الجهاز لأننا ندعم أبناء النادي للوجود دائمًا».



وتابع رئيس مجلس إدارة الزمالك: «عقد ميتشو لمدة موسم كامل.. لم يتم وضع تاريخ لانتهاء العقد بسبب عدم انتظام مسابقة الدوري، قيمة العقد مليون و200 ألف دولار والشرط الجزائي لمدة شهرين».



وأضاف مرتضى: «المدرب الصربي حصل على مقدم العقد أمس بعد التوقيع، وميتشو مدرب رائع للزمالك.. لم يتول تدريب نادٍ وإلا ونجح في التتويج ببطولتين أو 3 بطولات، استقرينا عليه بعد أن أغلقنا ملف دياز وفيريرا».

