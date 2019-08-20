بواسطة قناصة.. مقتل محتجز الرهائن في البرازيل

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م

قناص

تمكنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لـ"فرانس برس"، التي أوضحت أن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي في البرازيل، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية، إلا أنها تعتبر الهجمات إرهابية.

وفي يناير الماضي، طالب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد، بتمرير تشريع على وجه السرعة بغرض حماية المسئولين الأمنيين من الملاحقة القضائية خلال فترة خدمتهم، وحذر عبر "تويتر"، من أنه لن يكون هناك تقليص سريع للحد من معدلات الجريمة في البلاد، إلا إذا حظى المسئولون