سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

بواسطة قناصة.. مقتل محتجز الرهائن في البرازيل

تحرير:وكالات ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٧ م
قناص
قناص
تمكنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لـ"فرانس برس"، التي أوضحت أن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي في البرازيل، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية، إلا أنها تعتبر الهجمات إرهابية.
وفي يناير الماضي، طالب الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الجهات التنفيذية والقضائية والتشريعية في البلاد، بتمرير تشريع على وجه السرعة بغرض حماية المسئولين الأمنيين من الملاحقة القضائية خلال فترة خدمتهم، وحذر عبر "تويتر"، من أنه لن يكون هناك تقليص سريع للحد من معدلات الجريمة في البلاد، إلا إذا حظى المسئولون
اقرأ المزيد
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا تهدد سوريا بعد قصف رتل عسكري: تلعبون بالنار

بعث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رسالة تهديد إلى سوريا، قائلاً: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار"، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي أثناء محاولته الوصول إلى موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي وقعت أمس الإثنين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة، وادعت الوزارة أن تركيا أرسلت الرتل "للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة، وتأمين موقع المراقبة، وحماية المدنيين، بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة".
الشرطة-الفرنسية

توقيف 5 أشخاص خططوا للهجوم على فندق بباريس

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق تقيم فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز جنوب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وسيشارك فيها الدول الصناعية الكبار. ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقال في تصريح: إن "هناك صداقة عميقة ودائمة تربط فرنسا وكندا"، مؤكدا أن قيادة فرنسا للقمة فرصة لإحراز مزيد من التقدم بشأن القضايا الحاسمة التي دافعت عنها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي.
ميناء-الحديدة

اليونان تعلق على رسو الناقلة «جريس 1» في موانئها

علَق وزير التجارة البحرية اليوناني يوانيس بلاكيوتاكيس، اليوم الثلاثاء، على التصريحات المتداولة بشأن مطالبة ناقلة النفط الإيرانية "أدريان داريا" التي غادرت قبل يومين جبل طارق، الرسو في أي ميناء يوناني، إذ قال في تصريحات لوسائل إعلام محلية: "لم يتم تقديم أي طلب رسمي بشأن وصول ناقلة النفط الإيرانية إلى أحد الموانئ اليونانية"، مضيفا: "نتابع مسارها ونحن على تنسيق مع وزارة الخارجية اليونانية"، دون توضيح ما إذا كان هناك اتصالات رسمية، وفق ما نقلت "فرانس برس".
الملاحة الحرين

حلف حماية الملاحة بالخليج صداع في رأس نظام الملالي

بدأت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة السعي لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في مياه الخليج بعد التهديدات التى قامت بها إيران، وتبلورت خطة جديدة على الأجندة الأمريكية، ستوفر بموجبها سفن قيادة للتحالف العسكري من أجل حماية المياه الاستراتيجية في الخليج، خاصة قبالة سواحل إيران واليمن، وضمان حرية وحماية الملاحة البحرية. وبدأت الأزمة في مياه الخليج منذ مايو والمستمرة حتى الآن، عقب وقوع سلسلة من الهجمات وأعمال تخريب بسفن تجارية بالقرب من مضيق هرمز، حيث يمر ثلث النفط المنقول بحريا في العالم، ومنذ البداية وجهت واشنطن أصابع الاتهام إلى إيران.
اقرأ المزيد من الأخبار
سطو-مسلح

مسلح يحتجز رهائن أعلى جسر في البرازيل

أقدم مسلح على احتجاز 18 رهينة على جسر في البرازيل، دون الإشارة إلى وقوع إصابات، حسبما كشفت تقارير صحفية برازايلية، اليوم الثلاثاء، إذ قال راديو "باند نيوز"، إن "مسلحا يعتقد أنه ضابط شرطة عسكري يأخذ رهائن على جسر في البرازيل".. والحادث الذي تشهده أكبر دولة في كل من أمريكا الجنوبية واللاتينية، ليس وليد اللحظة، فقد سبقه عدة حوادث آخرها هجوم مسلح، استهدف المصلين المسيحيين أثناء القداس في كنيسة ميتروبوليتان بمدينة كامبيناس بالبرازيل، على بعد 100 كيلومتر إلى الشمال من ساو باولو، وقتل 5 أشخاص، ثم انتحر المهاجم قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.
المصري المشتبه في انتمائه للقاعدة

«إف بي آي» يلاحق مصريا يشتبه بانتمائه للقاعدة

يسعى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، لاستجواب مصري زعم أنه ينتمي لتنظيم القاعدة ويعتقد أنه يعيش في البرازيل التي تعهدت بالتعاون مع الولايات المتحدة بكل السبل الممكنة. وأضاف مكتب التحقيقات، الاتحادي محمد أحمد السيد أحمد إبراهيم إلى قائمة أخطر المطلوبين لديه يوم الإثنين، وقال إنه يسعى "لاستجوابه فيما يتعلق بدوره المزعوم كأحد أعضاء القاعدة ومشاركته المزعومة في التخطيط لهجمات ضد الولايات المتحدة ومصالحها". وقال المكتب حسب "سكاي نيوز عربية"، إن المطلوب كان "يقدم دعما ماديا" منذ عام 2013 تقريبا للقاعدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org