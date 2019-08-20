ميتشو: حققت حلمي بتدريب فخر إفريقيا

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٢:٤٨ م

مرتضى منصور - ميتشو

أكد الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو"، مدرب الزمالك، أن القيمص الأبيض حلم لأي أحد، مضيفًا: "سأجلب ثنائي من المساعدين من صربيا، دوشان ستيانوفيتش وهو مساعد من ريد ستار بلجراد، ومدرب حراس صربي يعمل في الصين حاليا، وسأقدم أفضل شيء لنادي الزمالك ومستوى اللاعبين العالي الموجود سيساعد على ذلك، بالروح والإصرار والالتزام أستطيع تحقيق كل شيء، عقلية النادي ورئيسه والجماهير هى تحقيق البطولات والنجاح وروح الالتزام التي أراها. أشكر نادي أورلاندو بيراتس لكن الزمالك حلم لأي أحد، لم يكن كلاما في الهواء ولكنها حقيقة وواقع أن قميص الزمالك حلم لأي أحد".

وواصل ميتشو خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في القلعة البيضاء: "أمر صعب أن تترك أورلاندو بايرتس، ولكنني أردت تحقيق حلمي بتدريب فخر إفريقيا، وأشكر الجميع ورئيس النادي على الوجود هنا في مصر". وأردف مدرب الزمالك الجديد: "أحترم كل المنافسين وسعيد بالتواجد معكم في مصر ونادي الزمالك. منذ عام 2001 وأنا في القارة