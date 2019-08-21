«الكيك بوكسينج».. تحرق الدهون وتخلصك من التوتر

إذا تعرضت لموقف محمل بمشاعر القلق والتوتر والضغط، حاول أن تمارس الكيك بوكسينج، سيساعد بشكل كبير في التحسين من الصحة العقلية، إضافة إلى زيادة إطلاق هرمون الأندروفين.

تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

الكيك بوكسينج

انتشر في الآونة الأخيرة نوع مهم من الرياضات يساعد في الحصول على جسم مثالي ورشيق في أقصر فترة ممكنة، يعتمد على تحريك جميع عضلات الجسم في وقت واحد، و لا يعتبر من أحد الفنون القتالية، ولكن هو رياضة تميل إلى العنف في كثير من الأحيان وتعتمد على الركل واللكم على أنغام موسيقى قتالية، وستجد نفسك تشعر بطاقة كبيرة وتتخلص من التوتر بالكامل، أصبح العديد من الأشخاص يميلون إلى هذا النوع من الرياضة للتركيز على أهداف محددة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".

تعتبر ممارسة الكيك بوكسينج مزيجا من الرياضة والطاقة، كما أنها أصبحت مفضلة لدى العديد من البالغين في هذه الأيام، ويشتمل ذلك على حركات قوية، ينتج عنها حرق ما يقرب من 450 إلى 500 سعر حراري في اليوم الواحد، كما أنها من أكثر الرياضات الشائعة المتعلقة بالدفاع عن النفس، وأثبتت العديد من الأبحاث أن هذه الرياضة