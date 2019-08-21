حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

«الكيك بوكسينج».. تحرق الدهون وتخلصك من التوتر

إذا تعرضت لموقف محمل بمشاعر القلق والتوتر والضغط، حاول أن تمارس الكيك بوكسينج، سيساعد بشكل كبير في التحسين من الصحة العقلية، إضافة إلى زيادة إطلاق هرمون الأندروفين.
تحرير:إسراء سليمان ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الكيك بوكسينج
الكيك بوكسينج
انتشر في الآونة الأخيرة نوع مهم من الرياضات يساعد في الحصول على جسم مثالي ورشيق في أقصر فترة ممكنة، يعتمد على تحريك جميع عضلات الجسم في وقت واحد، و لا يعتبر من أحد الفنون القتالية، ولكن هو رياضة تميل إلى العنف في كثير من الأحيان وتعتمد على الركل واللكم على أنغام موسيقى قتالية، وستجد نفسك تشعر بطاقة كبيرة وتتخلص من التوتر بالكامل، أصبح العديد من الأشخاص يميلون إلى هذا النوع من الرياضة للتركيز على أهداف محددة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر ممارسة الكيك بوكسينج مزيجا من الرياضة والطاقة، كما أنها أصبحت مفضلة لدى العديد من البالغين في هذه الأيام، ويشتمل ذلك على حركات قوية، ينتج عنها حرق ما يقرب من 450 إلى 500 سعر حراري في اليوم الواحد، كما أنها من أكثر الرياضات الشائعة المتعلقة بالدفاع عن النفس، وأثبتت العديد من الأبحاث أن هذه الرياضة
اقرأ المزيد
حريق المسجد الأقصى

حدث في مثل هذا اليوم.. حريق المسجد الأقصى

في مثل هذا اليوم 21 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1969: تم إحراق المسجد الأقصى على يد مايكل دينس روهان. وفي عام 1998: الولايات المتحدة تقصف مصنعا للأدوية بالسودان بحجة أنه مصنع أسلحة كيميائية. وفي عام 1915: إيطاليا تعلن الحرب على تركيا في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1919: بلجيكا تعلن إنها دولة منتدبة على بروندي.
أضرار -معجون-الاسنان (2)

كيف تستخدمين معجون الأسنان لعلاج البشرة والشعر؟

يعتبر معجون الأسنان، أحد المكونات الأساسية التي نستخدمها في حياتنا اليومية. لكن هناك العديد من الاستخدامات الأساسية لمعجون الأسنان، غير تنظيف الأسنان وتبييضها، أغلبها استخدامات تجميلية كالكريمات والماسكات. يمكن استخدام هذا العنصر المحلي الشائع للعديد من مشكلات الجمال، بدءًا من الجلد والشعر والشفاه، وما إلى ذلك، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية. على الرغم من وجود عدة أنواع من معاجين الأسنان في السوق هذه الأيام، إلا أن معجون الأسنان الأبيض يعمل بشكل أفضل لأغراض التجميل.
بعوضة

في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة

يتم الاحتفال باليوم العالمي للبعوض في 20 أغسطس من كل عام، لزيادة الوعي حول الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض وكيفية الوقاية منها. أعلن تقرير منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن البعوض في جميع أنحاء العالم سنويًّا، حيث تجاوز 500 مليون شخص بسبب أمراض البعوض. تعد تلك الأمراض أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تقتل طفلا كل 30 ثانية و3 الآف طفل يوميًّا. وفقًا لتقرير اليونيسف، يقيم نحو 40% من سكان العالم في المناطق التي يزيد فيها خطر الإصابة بالملاريا التي تنقل عبر البعوض.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org