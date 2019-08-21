«الكيك بوكسينج».. تحرق الدهون وتخلصك من التوتر

إذا تعرضت لموقف محمل بمشاعر القلق والتوتر والضغط، حاول أن تمارس الكيك بوكسينج، سيساعد بشكل كبير في التحسين من الصحة العقلية، إضافة إلى زيادة إطلاق هرمون الأندروفين.
انتشر في الآونة الأخيرة نوع مهم من الرياضات يساعد في الحصول على جسم مثالي ورشيق في أقصر فترة ممكنة، يعتمد على تحريك جميع عضلات الجسم في وقت واحد، و لا يعتبر من أحد الفنون القتالية، ولكن هو رياضة تميل إلى العنف في كثير من الأحيان وتعتمد على الركل واللكم على أنغام موسيقى قتالية، وستجد نفسك تشعر بطاقة كبيرة وتتخلص من التوتر بالكامل، أصبح العديد من الأشخاص يميلون إلى هذا النوع من الرياضة للتركيز على أهداف محددة، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "boldsky".
تعتبر ممارسة الكيك بوكسينج مزيجا من الرياضة والطاقة، كما أنها أصبحت مفضلة لدى العديد من البالغين في هذه الأيام، ويشتمل ذلك على حركات قوية، ينتج عنها حرق ما يقرب من 450 إلى 500 سعر حراري في اليوم الواحد، كما أنها من أكثر الرياضات الشائعة المتعلقة بالدفاع عن النفس، وأثبتت العديد من الأبحاث أن هذه الرياضة
تعتبر ممارسة الكيك بوكسينج مزيجا من الرياضة والطاقة، كما أنها أصبحت مفضلة لدى العديد من البالغين في هذه الأيام، ويشتمل ذلك على حركات قوية، ينتج عنها حرق ما يقرب من 450 إلى 500 سعر حراري في اليوم الواحد، كما أنها من أكثر الرياضات الشائعة المتعلقة بالدفاع عن النفس، وأثبتت العديد من الأبحاث أن هذه الرياضة تُمارس من قبل مليون شخص حول العالم، يستهدف الكيك بوكسينج جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الذراعين والساقين والظهر وعضلات الوسط، كما أنها تقدم لك العديد من الفوائد بطرق مختلفة، وما يلي أهمها:
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1-حرق الدهون
الكيك بوكسينج هو تمرين عالي الطاقة يساعد بشكل كبير في حرق الدهون، وخاصة دهون البطن، التي يعاني منها العديد من الأشخاص، فالدهون المتراكمة في الجسم تزيد من خطورة أمراض القلب، وأنواع محددة من السرطان، ومرض السكري، فوفقًا للمجلس الأمريكي لممارسة التمارين الرياضية، فإن النساء تحرق عددا كبيرا من السعرات الحرارية من أعلى وأسفل الجسم، أثناء ممارسة الكيك بوكسينج.
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2-تقليل التوتر
إذا تعرضت لموقف محمل بمشاعر القلق والتوتر والضغط، حاول أن تمارس الكيك بوكسينج، سيساعد بشكل كبير في التحسين من الصحة العقلية، إضافة إلى زيادة إطلاق هرمون الأندروفين، يعمل بفاعلية كبيرة في التقليل من معدلات التوتر.
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3-التحسين من مظهر الجسم
إذا كنت تعاني من مظهر غير لائق، أي تمتلك جسما ضعيفا، فالكيك بوكسينج من أفضل الطرق لتقوية عضلات الوسط والتحسين من ردود الفعل ومهارات التنسيق، كما أن اللكمات والركلات التي تتضمنها هذه الرياضة تعطيك فرصة كبيرة للتركيز على الطاقة والحركات.
4-تشغيل الجسم كله
يعتبر الكيك بوكسينج مثل أي رياضة أخرى تجعل عضلاتك كلها تشارك بشكل فعال، وبالتالي تحرق عددا كبيرا من السعرات الحرارية، بجانب ذلك يساعد الكيك بوكسينج على التعزيز من المرونة في الجسم.
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5-تعزيز الطاقة
تعتبر تمارين الكيك بوكسينج من ضمن تمارين الكارديو التي تتميز بمعدلات كبيرة من الطاقة، كما أنها تساعد بشكل كبير في التعزيز من صحة الجسم بشكل عام، وبالنسبة لمعدلات الطاقة، تستطيع هذه الأنواع من الرياضة منح الجسم بمعدلات كبيرة من الطاقة، كما أنها تمد خلايا الجسم بالطاقة اللازمة لتوصيل الأوكسجين لباقي الأجزاء الحيوية.
6-التحفيز من الصحة العقلية
عند الاستجابة للركلات واللكمات وتحريك الرجل في الحال، يجعل ذلك المخ يتصرف بشكل سريع، بمعنى آخر يعزز البوكسينج من الصحة العقلية لمخك، ويجعله أكثر استجابة للإشارات.
ما يلي بعض من النصائح الهامة التي يجب أن تأخذ بها، عند ممارسة الكيك بوكسينج:
1-تذكر أن تتنفس جيدًا أثناء الممارسة.
2-لا تغلق مفاصلك أي اجعل قدميك مفتوحة بشكل مناسب
3-ضع قدمك دائمًا في وضعية المهاجمة
4-دع يديك مرفوعتين
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