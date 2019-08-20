لا تتخلص من قشر الليمون.. يحمي من السرطان

الليمون هو فواكه حمضية شائعة، إلى جانب الجريب فروت والبرتقال.. حيث يتم استخدام اللب والعصير أكثر من غيرها، إلا أن القشرة تميل إلى التخلص منها

تحرير:عمرو عبدالحافظ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م

مع ذلك، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن قشر الليمون مليء بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن قشر الليمون يتم التخلص منه عادة، إلا أن الأبحاث أظهرت أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية، فقد تدعم محتوياته من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الفم والمناعة والقلب، كما أنه قد يكون لها حتى عدة خصائص مضادة للسرطان. في المرة التالية التي تستخدم فيها هذه الفاكهة الحمضية الموجودة في كل مكان تمسك بالقشرة واستخدمها، ولا تلقها في سلة قمامتك.

9 فوائد واستخدامات لقشر الليمون 1- قيمة غذائية عالية على الرغم من تناوله بكميات صغيرة، فإن قشور الليمون مغذية للغاية، ملعقة واحدة (6 جرامات) توفر سعرات حرارية: (الكربوهيدرات: 1 جرام- الألياف: 1 جرام- البروتين: 0 جرام- الدهون: 0 جرام)، فيتامين سي: 9% من القيمة اليومية، يحتفظ قشر الليمون بكمية

9 فوائد واستخدامات لقشر الليمون

1- قيمة غذائية عالية

على الرغم من تناوله بكميات صغيرة، فإن قشور الليمون مغذية للغاية، ملعقة واحدة (6 جرامات) توفر سعرات حرارية: (الكربوهيدرات: 1 جرام- الألياف: 1 جرام- البروتين: 0 جرام- الدهون: 0 جرام)، فيتامين سي: 9% من القيمة اليومية،

يحتفظ قشر الليمون بكمية كبيرة من الألياف، بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على كميات صغيرة من الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كما يحتوي على د-ليمونين وهو مركب يمنح الليمون رائحة مميزة له في القشرة، وقد يكون مسؤولا عن العديد من الفوائد الصحية لهذه الفاكهة.

2- يدعم صحة الفم

تعد تجاويف الأسنان والتهابات اللثة من أمراض الفم الواسعة الانتشار التي تسببها البكتيريا مثل ستربتوكوكاس، قشر الليمون يحتوي على مواد مضادة للبكتيريا التي قد تمنع نمو الكائنات الحية الدقيقة.

في إحدى الدراسات، حدد الباحثون أربعة مركبات في قشر الليمون لها خصائص مضادة للجراثيم وتحارب بفعالية البكتيريا المسببة للأمراض الفموية.

ما هو أكثر من ذلك، وجدت دراسة أن مستخلص قشر الليمون يكافح نشاط الستربتوكوكاس، مع جرعات أعلى بأكثر فعالية.

3- الكثير من مضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة هي مركبات نباتية تمنع التلف الخلوي من خلال محاربة الشوارد الحرة في جسمك.

قشر الليمون غني بالمواد المضادة للأكسدة، بما في ذلك د- ليمونين وفيتامين سي، يرتبط تناول مضادات الأكسدة الفلافونويدية مثل د- ليمونين بتقليل خطر الإصابة بأمراض معينة، مثل أمراض القلب والسكري من النوع 2.

حددت إحدى الدراسات أن قشر الليمون كان له نشاط مضاد للأكسدة أقوى من قشور الجريب فروت أو اليوسفي، كما تظهر الدراسات على الحيوانات أيضًا، أن د-ليمونين يزيد من نشاط الإنزيم الذي يساعد على تقليل الضغط التأكسدي، يرتبط الضغط التأكسدي بتلف الأنسجة والشيخوخة المتسارعة.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل فيتامين سي في قشر الليمون كمضاد للأكسدة قوي ويعزز كذلك صحة المناعة.

4- قد يكون له خصائص مضادة للميكروبات والفطريات

قشر الليمون قد يكون له العديد من الخصائص المضادة للميكروبات والفطريات

بشكل خاص، في دراسة اختبار لهذا القشر، لوحظ تقليله من نمو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وأظهرت دراسة أخرى أن مستخلص قشر الليمون يحارب الفطر المقاوم للعقاقير والذي يسبب التهابات الجلد، وعلى الرغم من هذه النتائج الواعدة، هناك حاجة إلى دراسات بشرية.

5- قد يعزز نظام المناعة لديك

مستخلص قشر الليمون قد يعزز نظام المناعة لديك بسبب محتواه من الفلافونويد وفيتامين سي، فأظهرت دراسة استمرت 15 يومًا والتي أعطت قشر الليمون المجفف للأسماك استجابات مناعية محسّنة، ما هو أكثر من ذلك، وجدت مراجعة 82 دراسة أن 1-2 جرام من فيتامين سي في اليوم يقلل من شدة ومدة نزلات البرد بنسبة 8% في البالغين و14% في الأطفال.

يتراكم فيتامين سي أيضًا في أحد خلايا الدم البيضاء، وهي نوع من الخلايا التي تتغذى على المركبات الضارة.

6- يعزز صحة القلب

ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم والسمنة كلها عوامل خطر لأمراض القلب، والتي هي السبب الرئيس للوفاة في العديد من الأنحاء، تشير الأبحاث إلى أن المركبات مثل مركبات الفلافونويد وفيتامين سي والبكتين- الألياف الرئيسة في قشر الليمون- قد تقلل من مخاطر الإصابة.

وجدت مراجعة لـ14 دراسة أجريت على 344488 شخصًا أن زيادة متوسطها 10 ملج من مركبات الفلافونويد يوميًّا قللت من خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 5%

بالإضافة إلى ذلك، في دراسة أجريت على الفئران المصابة بالسمنة، قام د-ليمونين بتخفيض نسبة السكر في الدم، الدهون الثلاثية، ومستويات الكوليسترول الضار (إل دي إل) مع زيادة الكوليسترول الحميد.

لاحظت دراسة استغرقت أربعة أسابيع على 60 طفلا يعانون من زيادة الوزن أن تناول مسحوق الليمون (يحتوي على قشر) أدى إلى انخفاض في ضغط الدم والكوليسترول السيئ.

كما قد يقلل البكتين الموجود في قشور الليمون من مستويات الكوليسترول عن طريق زيادة إفراز الأحماض الصفراوية التي ينتجها الكبد، وترتبط بالكوليسترول.

7- قد يكون له خصائص مضادة للسرطان

قشر الليمون قد يكون له عدة خصائص لمكافحة السرطان، على سبيل المثال، يرتبط تناول الفلافونويد بتقليل خطر الإصابة بعدة أنواع من السرطان، وقد يعزز فيتامين سي نمو خلايا الدم البيضاء؛ مما يساعد في القضاء على خلايا السرطان المتحورة.

قد يكون لـ د- ليمونين أيضًا خصائص مضادة للسرطان، خاصةً ضد سرطان المعدة.

وجدت إحدى الدراسات أن هذا المركب ساعد في قتل خلايا سرطان المعدة، وبالمثل، أشارت دراسة استمرت 52 أسبوعًا في الفئران إلى أن تركيزات مختلفة من د- ليمونين تحول دون الإصابة بسرطان المعدة عن طريق زيادة معدل الوفيات في الخلايا المتحولة.

ومع ذلك، لا ينبغي اعتبار قشر الليمون علاجًا للسرطان، هناك حاجة للبحث البشري.

8- علاج لحصى المرارة

تشير بعض الدراسات إلى أن د- ليمونين قد يساعد في معالجة حصوات المرارة- رواسب صلبة يمكن أن تتطور في المرارة لديك، وفي دراسة أجريت على 200 شخص مصاب بالحصى المرارية، فإن 48% من الذين تم حقنهم بمذيب د- ليمونين قد تعرضوا لاختفاء حصوة المرارة بالكامل، مما يشير إلى أن هذا العلاج يمكن أن يكون بديلا فعالا للعمليات الجراحية، كما أن له مميزات أخرى للبشرة والوجه وخصائص استثنائية.