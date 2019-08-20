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لا تتخلص من قشر الليمون.. يحمي من السرطان

الليمون هو فواكه حمضية شائعة، إلى جانب الجريب فروت والبرتقال.. حيث يتم استخدام اللب والعصير أكثر من غيرها، إلا أن القشرة تميل إلى التخلص منها
تحرير:عمرو عبدالحافظ ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٠٠ م
قشر الليمون
قشر الليمون
مع ذلك، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن قشر الليمون مليء بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن قشر الليمون يتم التخلص منه عادة، إلا أن الأبحاث أظهرت أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية، فقد تدعم محتوياته من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الفم والمناعة والقلب، كما أنه قد يكون لها حتى عدة خصائص مضادة للسرطان. في المرة التالية التي تستخدم فيها هذه الفاكهة الحمضية الموجودة في كل مكان تمسك بالقشرة واستخدمها، ولا تلقها في سلة قمامتك.
9 فوائد واستخدامات لقشر الليمون   1- قيمة غذائية عالية على الرغم من تناوله بكميات صغيرة، فإن قشور الليمون مغذية للغاية، ملعقة واحدة (6 جرامات) توفر سعرات حرارية: (الكربوهيدرات: 1 جرام- الألياف: 1 جرام- البروتين: 0 جرام- الدهون: 0 جرام)، فيتامين سي: 9% من القيمة اليومية، يحتفظ قشر الليمون بكمية
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