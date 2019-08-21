دقيق وليمون.. عالجي مشاكل الركبة الغامقة

تساعد خصائص التبييض الطبيعية في الخيار على تفتيح الركبتين الداكنتين والحفاظ على البشرة ناعمة، كما يزيل الخيار الشوائب من الطبقات الخارجية للبشرة
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل الركبتين والمرفقين أغمق في اللون، مثل الفرك المتكرر، العوامل الوراثية، التعرض المفرط للشمس، عدم التوازن الهرموني، تراكم الجلد الميت، زيادة صبغة الميلانين، السمنة وعوامل أخرى.
في بعض الأحيان، لا يبدو أن التنظيف بالماء والصابون يحدث أي فرق على الإطلاق،
ولكن هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها التخلص من الركبتين الداكنين والحصول على بشرة صحية ومتوهجة.
هناك العديد من العلاجات المنزلية والماسكات الطبيعية التي تزيل تصبغ الركبتين والمرفقين، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
صودا الخبز
صودا الخبز هي واحدة من العلاجات الأكثر فعالية لعلاج الركبتين الداكنة.
تعد صودا الخبز بمثابة مقشر طبيعي يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتستعيد لون البشرة تدريجيًّا.
عصير النعناع والليمون
يتكون النعناع من العديد من الزيوت الأساسية القادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة حول الركبتين الداكنة.
صودا الخبز
صودا الخبز هي واحدة من العلاجات الأكثر فعالية لعلاج الركبتين الداكنة.
تعد صودا الخبز بمثابة مقشر طبيعي يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتستعيد لون البشرة تدريجيًّا.
عصير النعناع والليمون
يتكون النعناع من العديد من الزيوت الأساسية القادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة حول الركبتين الداكنة.
كما أن الزيوت الموجودة في الليمون تعزز الكولاجين في الجسم وتساعد على الحفاظ على لون البشرة.
يعتبر الليمون مضادا للأكسدة وبه خصائص تبييض تساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة.
سكر وزيت زيتون
تساعد حبيبات السكر على تقشير خلايا الجلد الميتة واستعادة لون البشرة الطبيعي.
كما أن الخصائص الطبيعية لزيت الزيتون تجعل البشرة ناعمة وطرية وتمنع الجلد من الجفاف.
الليمون والعسل
تساعد خصائص التقشير والتبيض الموجودة في الليمون على استعادة لونه الطبيعي.
يقشر العسل بلطف خلايا الجلد الميتة ويجعل البشرة ناعمة.
كما يعتبر العسل مرطبا طبيعيا، يساعد على الحفاظ على الرطوبة البشرة ونعومتها.
الطحين والليمون
المعادن الأساسية والفيتامينات والبروتينات وغيرها الموجودة في الدقيق الأبيض تعمل كمقشر جيد للبشرة، عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة والعيوب.
الخيار
تساعد خصائص التبييض الطبيعية في الخيار على تفتيح الركبتين الداكنتين والحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة، كما يزيل الخيار الشوائب من الطبقات الخارجية للبشرة ويحافظ على بشرة جديدة ونظيفة.
الحليب
يحتوي الحليب على حمض اللبنيك، لذا يساعد على تقليل تصبغ الجلد، ويزيل خلايا الجلد الميتة ويحافظ على رطوبة البشرة.
زبدة الشيا وزبدة الكاكاو
زبدة الشيا وزبدة الكاكاو هي دهون طبيعية ومرطبات جيدة للبشرة، حيث تساعد على تليين الجلد وإزالة خلايا الجلد الميتة والبقع الداكنة على الركبتين.
الألوة فيرا
الصبار مليء بالبيتا كاروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين C وE ، وكلها تساعد على تفتيح الركبتين الداكنة وكذلك الحفاظ على البشرة ناعمة ورطبة.
زيت جوز الهند
يحتوي زيت جوز الهند على فيتامين E الذي يساعد على تفتيح لون البشرة ويحافظ على ترطيب البشرة ونعومتها.
يستخدم زيت جوز الهند لإصلاح مشاكل الشعر والبشرة التالفة.
الزبادي والخل الأبيض
مثل اللبن، يحتوي الزبادي أيضًا على حمض اللبنيك الذي يعمل ككريم تفتيح طبيعي ويساعد على تفتيح البشرة، كما يعد الزبادي مرطبا فعالا.
حمض الخليك الموجود في الخل الأبيض يساعد في تبييض البشرة الداكنة.
الكركم
يحتوي الكركم على بعض خصائص والتبييض التي تساعد على التخلص من الركبتين الداكنتين.
اللوز
نظرًا لغناه بمضادات الأكسدة التي تساعد على تفتيح البشرة، يعتبر اللوز مقشرا رائعا.
فرشاة التقشير
تساعد فرشاة التقشير على إزالة خلايا الجلد الميتة من منطقة الركبة وتخفيف لون بشرتك.
تعد فرشاة التقشير طريقة فعالة ولكن يجب الحذر عند استخدامها لأنها يمكن أن تسبب عدم ارتياح للجلد.
الكريمات الواقية من الشمس
تعمل مستحضرات حماية البشرة على حماية الجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة للشمس، والتي تسبب غمقان البشرة.
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