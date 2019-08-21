دقيق وليمون.. عالجي مشاكل الركبة الغامقة

تساعد خصائص التبييض الطبيعية في الخيار على تفتيح الركبتين الداكنتين والحفاظ على البشرة ناعمة، كما يزيل الخيار الشوائب من الطبقات الخارجية للبشرة

تحرير:مي فؤاد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م

ركبة

هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل الركبتين والمرفقين أغمق في اللون، مثل الفرك المتكرر، العوامل الوراثية، التعرض المفرط للشمس، عدم التوازن الهرموني، تراكم الجلد الميت، زيادة صبغة الميلانين، السمنة وعوامل أخرى. في بعض الأحيان، لا يبدو أن التنظيف بالماء والصابون يحدث أي فرق على الإطلاق، ولكن هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها التخلص من الركبتين الداكنين والحصول على بشرة صحية ومتوهجة. هناك العديد من العلاجات المنزلية والماسكات الطبيعية التي تزيل تصبغ الركبتين والمرفقين، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.

صودا الخبز صودا الخبز هي واحدة من العلاجات الأكثر فعالية لعلاج الركبتين الداكنة. تعد صودا الخبز بمثابة مقشر طبيعي يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتستعيد لون البشرة تدريجيًّا. عصير النعناع والليمون يتكون النعناع من العديد من الزيوت الأساسية القادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة حول الركبتين الداكنة.