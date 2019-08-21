صحة

علاج

طبخ

تغذية

تخسيس

دقيق وليمون.. عالجي مشاكل الركبة الغامقة

تساعد خصائص التبييض الطبيعية في الخيار على تفتيح الركبتين الداكنتين والحفاظ على البشرة ناعمة، كما يزيل الخيار الشوائب من الطبقات الخارجية للبشرة
تحرير:مي فؤاد ٢١ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٠٠ م
ركبة
ركبة
هناك العديد من العوامل التي يمكن أن تجعل الركبتين والمرفقين أغمق في اللون، مثل الفرك المتكرر، العوامل الوراثية، التعرض المفرط للشمس، عدم التوازن الهرموني، تراكم الجلد الميت، زيادة صبغة الميلانين، السمنة وعوامل أخرى. في بعض الأحيان، لا يبدو أن التنظيف بالماء والصابون يحدث أي فرق على الإطلاق، ولكن هناك طرق طبيعية يمكن من خلالها التخلص من الركبتين الداكنين والحصول على بشرة صحية ومتوهجة. هناك العديد من العلاجات المنزلية والماسكات الطبيعية التي تزيل تصبغ الركبتين والمرفقين، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
صودا الخبز صودا الخبز هي واحدة من العلاجات الأكثر فعالية لعلاج الركبتين الداكنة. تعد صودا الخبز بمثابة مقشر طبيعي يساعد على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتستعيد لون البشرة تدريجيًّا. عصير النعناع والليمون يتكون النعناع من العديد من الزيوت الأساسية القادرة على إزالة خلايا الجلد الميتة حول الركبتين الداكنة.
اقرأ المزيد
لماذا-نشعر-بالعطش بعد -شرب-المياه

ما هي كمية المياه اللازمة للمرأة الحامل؟

من المفهوم جيدًا، أن الماء هو المكون الأساسي للحياة على الأرض، وبدونه، لا يمكن أن تكون هناك حياة، في الواقع، يحتاج الإنسان العادي إلى كمية معينة من الماء في الجسم حتى يعمل بشكل طبيعي. أثناء الحمل، تكون المرأة هي المسؤول عن وجود إنسان آخر داخل جسمها، لذلك تكون بحاجة إلى زيادة كميات الماء واستهلاكه، لذلك، هناك الكثير من التساؤلات حول كمية المياه المطلوبة يوميًُا، وما الآثار المترتبة على عدم حصول المرأة على المياه الكافية وقت حملها، ما هو الجفاف وأثره على الطفل وما السوائل الأخرى التي يمكن للمرأة تناولها؟
مشكلات-صحية-متعلقة-بالتوتر

التوتر والقلق.. التعرق يخبرك عن مشكلاتك الصحية

تتميز هذه الشهور من كل عام بارتفاع كبير في درجة الحرارة، ولكن لا داعي للقلق أو الخوف فإنه فصل الصيف الذي يجلب معه بعض المشكلات الصحيبة مثل ضغط الدم المنخفض، ومن جانب المشكلات الجلدية، ستجد زيادة الحبوب في الوجه، مع تعرق غزير يشعرك بالتعب والضيق، ولكن هل فكرت ذات مرة إن التعرق يمكن أن يخبرك عن مشكلة صحية ما، على سبيل المثال قد يكون دليل على الشعور بالتوتر والقلق البالغ، أو فرط التعرق، وانخفاض معدلات السكر في الدم، وذلك حسبما ذكر الموقع الأمريكي "livestrong".
بدائل الليمون

لا تتخلص من قشر الليمون.. يحمي من السرطان

مع ذلك، فقد أثبتت الدراسات الحديثة أن قشر الليمون مليء بالمركبات النشطة بيولوجيا والتي قد توفر العديد من الفوائد الصحية. على الرغم من أن قشر الليمون يتم التخلص منه عادة، إلا أن الأبحاث أظهرت أنه يمتلك العديد من الفوائد الصحية، فقد تدعم محتوياته من الألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة صحة الفم والمناعة والقلب، كما أنه قد يكون لها حتى عدة خصائص مضادة للسرطان. في المرة التالية التي تستخدم فيها هذه الفاكهة الحمضية الموجودة في كل مكان تمسك بالقشرة واستخدمها، ولا تلقها في سلة قمامتك.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org