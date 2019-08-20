سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

لماذا فشل مشروع محو الأمية في تعليم 18 مليون مواطن؟

على مدار 74 عاما لم ينجح مشروع محو الأمية.. والبرلمان: لغياب تشريعات صارمة لمحاربة الأمية.. والحسيني: مشروع قانون لإلغاء هيئة محو الأمية.. وعمري: هناك أخطاء نعترف بوجودها
تحرير:صابر العربي وإسراء زكريا ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م
محو الأمية وتعليم الكبار - ارشيفية
محو الأمية وتعليم الكبار - ارشيفية
الخطوات التي تقدم عليها الدولة حاليا، أملًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن ثم النهوض بحياتهم، وإن لم تكن لها آثار مباشرة حاليا، إلا أنها -حسب رؤية الدولة- ستكون ثمارها قريبًا وخلال سنوات قليلة مقبلة، ومصر تعد في مقدمة دول العالم من حيث "تفشي" نسبة الأمية، والقضاء عليها من أهم الركائز التي تنهض بحياة المواطن، فمن لم يقدر على القراءة والكتابة من الصعب أن يدرك أو ينعم بأي تغيير تحقق أو سيتحقق، ورغم كل الجهود وتعديلات القوانين لمكافحة الأمية، فإن الحديث عن "محو الأمية" يعود بنا دائمًا إلى المربع صفر.
وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت دراسة تفصيلية عن حجم الأمية بمصر، والتي تشير لارتفاع عدد الأميين إلى 18.4 مليون في عام 2017، كما ارتفعت معدلات الأمية بالريف بـ32%. الأمية الأبجدية في البداية أكد الدكتور أحمد حجازي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، أن عدم نجاح مشروع محو الأمية
اقرأ المزيد
السيسي-مع-فريق-اليد (1)

منح أبطال منتخب اليد للناشئين وسام الرياضة من الدرجة الأولى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، لأعضاء المنتخب الوطني لناشئين كرة اليد، مشيدا بما حققوه وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، بعدما استقبلهم الرئيس، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري،
.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

أول تحرك رسمي من «الأعلى للإعلام» على رشوة الأمين العام

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع، مضيفا أنه سيتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وأن يستحسن أن يكون في المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل. وكشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على سليم بتهمة تقاضي رشوة.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

ضد قرار الرئيس..البرلمان يثورعلى رسوم قوائم الانتظار

أثار قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات التى تجري للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، جدلا واسعا فى الشارع المصري، والذى صدر لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، الأمر الذى دفع بعض النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مما يطرح تساؤلا: هل أخطأت الحكومة بفرض «رسوم» على قوائم الانتظار؟
اقرأ المزيد من الأخبار
فقر

ارتفع لـ735 جنيها|تطور خط الفقر في مصر خلال 10 سنوات

ارتفعت معدلات الفقر في مصر لتصل إلى مستوى 32.5% خلال العام المالي 2017-2018، في مقابل نحو 27.8% في بحوث الإنفاق والدخل خلال عام 2015، وارتفع أيضا خط الفقر الوطني إلى 735.7 جنيه شهريا، مقابل 482 جنيها في 2015، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعرف الفقر بأنه حالة من الحرمان من الحياة اللائقة التي يتطلع الفرد أو المجتمع إلى التمتع بها، وهو لا يعني فقد الافتقار إلى ما هو ضروري لتحقيق الرفاهية المادية للفرد، ولكنه يعني أيضا الحرمان من الفرص والاختيارات الأساسية مثل: خوض حياة جديدة وسليمة صحيا وخلاقة، والحصول على دخل لائق.
الشرقية-للدخان

برلماني: لماذا تأخر نقل مصنع الشرقية للدخان؟

استنكر الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، تأخر الحكومة في تنفيذ قرار نقل مصنع شركة الشرقية للدخان رغم معاناة سكان المناطق المجاورة من التلوث البيئي الناتج عنه. وقال النائب في سؤال برلماني تقدم به إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن حق المواطن المصري في العيش في بيئة نظيفة وصحية هو أحد أهم الحقوق التي كفلها له الدستور، وهو من الحقوق التي لا تقبل التهاون في أي تعدٍّ قد يطرأ عليها.
الجلسة-العامة-مجلس-النواب-القاعة

«إسكان النواب» تطالب بتحديد الأحوزة العمرانية

طالب النائب علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة على أرض الواقع في أسرع وقت، وقال والي، إن المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تتضمن الانتهاء من تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمرانى بالقرى والنجوع على الطبيعة، ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org