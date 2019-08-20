لماذا فشل مشروع محو الأمية في تعليم 18 مليون مواطن؟

على مدار 74 عاما لم ينجح مشروع محو الأمية.. والبرلمان: لغياب تشريعات صارمة لمحاربة الأمية.. والحسيني: مشروع قانون لإلغاء هيئة محو الأمية.. وعمري: هناك أخطاء نعترف بوجودها

تحرير:صابر العربي وإسراء زكريا ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠١ م

الخطوات التي تقدم عليها الدولة حاليا، أملًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن ثم النهوض بحياتهم، وإن لم تكن لها آثار مباشرة حاليا، إلا أنها -حسب رؤية الدولة- ستكون ثمارها قريبًا وخلال سنوات قليلة مقبلة، ومصر تعد في مقدمة دول العالم من حيث "تفشي" نسبة الأمية، والقضاء عليها من أهم الركائز التي تنهض بحياة المواطن، فمن لم يقدر على القراءة والكتابة من الصعب أن يدرك أو ينعم بأي تغيير تحقق أو سيتحقق، ورغم كل الجهود وتعديلات القوانين لمكافحة الأمية، فإن الحديث عن "محو الأمية" يعود بنا دائمًا إلى المربع صفر.

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت دراسة تفصيلية عن حجم الأمية بمصر، والتي تشير لارتفاع عدد الأميين إلى 18.4 مليون في عام 2017، كما ارتفعت معدلات الأمية بالريف بـ32%. الأمية الأبجدية في البداية أكد الدكتور أحمد حجازي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، أن عدم نجاح مشروع محو الأمية

وحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشفت دراسة تفصيلية عن حجم الأمية بمصر، والتي تشير لارتفاع عدد الأميين إلى 18.4 مليون في عام 2017، كما ارتفعت معدلات الأمية بالريف بـ32%.

الأمية الأبجدية

في البداية أكد الدكتور أحمد حجازي، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة القاهرة، أن عدم نجاح مشروع محو الأمية يعود لعدم تغيير برامج محو الأمية كي تتناسب مع الفئات العمرية للمتعلمين، لكون بعض المتعلمين تزيد أعمارهم على 50 عاما، وهنا تصبح الأمية الأبجدية غير مجدية معه في مثل هذه السن، لكنه يحتاج إلى محو أمية مهنية حتى يكون قادرا على الإنتاج وتطوير المجتمع بشكل عام.

وعن تطوير برنامج محو الأمية، شدد حجازي في حديثه لـ"التحرير" على أنه لا مفر من عمل دراسة للفئات المختلفة التي تحتاج إلى محو أمية، ويوجد العديد من أشكال الأمية، كالأمية الزراعية، والصناعية، والتكنولوجية، وبعد ذلك يتم وضع استراتيجية معينة على فترات زمنية محددة توضح الفئات المستهدفة وماهية عملها وكذلك الجهات المسئولة عن التمويل، لمحو أمية فئات اجتماعية مختلفة وليست فئات اجتماعية واحدة وتسمى هذه الاستراتيجية "استراتيجية قومية لمحو الأمية"، مشيرًا إلى أن محو الأمية المهنية سيساهم بشكل كبير في تطوير العملية الإنتاجية.

وأضافت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن مشروع محو الأمية في مصر لم ينجح على الإطلاق، منوهة بأن المشروع اختفى تماما، ولم يستمر إلا لعامين، وقالت: "للأسف الأفكار لدينا في مصر تموت بموت أو اختفاء أصحابها، والمشكلات هنا تكون مرتبطة بشخص ما، بمجرد أن يخرج من منصبه تختفي محاولات علاج المشكلة وتذهب مع الريح".

طلاب المدارس لا يعرفون القراءة والكتابة

ولفتت "خضر" إلى أن هناك عددًا ليس بقليل من طلاب المدارس لا يعرفون القراءة والكتابة، وهذا معناه أننا نعاني من أمية متعلمين أيضا، وأشارت إلى أنه ليس هناك أي دور للبرلمان ومنظمات المجتمع المدني في محو الأمية، فلا يوجد أحد في البرلمان يهتم بمحو الأمية أو بالأميين ويفكر فيهم وفي مشكلتهم وكيفية حلها.

دفاعا عن دور البرلمان في التصدي لمحو الأمية، عقب النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تقدم بمشروع قانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار المعدل بالقانون رقم 121 لسنة 2009، لافتًا إلى أنه حصل على توقيعات 60 نائبًا، أى عشر أعضاء البرلمان من أجل إحالته إلى اللجان النوعية المختصة، بهدف إقرار القانون خلال دور الانعقاد الحالي.. اقرأ أيضًا («التعليم»: 50 منحة دراسات عليا لمعلمي رياض الأطفال).



وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إدخال 4 مواد أبرزها إلغاء الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار على أن تؤول ملكيتها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم.

74 عاما بدون نجاح

وأفاد الحسيني أنه على مدار 74 عاما لم تستطع الدولة أن تحقق نجاحا يذكر فى هذا الأمر الذى يسيء إلى وطن يمتد تاريخه لأكثر من 7 آلاف سنة وحضارته هى الأقدم بين جميع الحضارات التى نشأت على هذا الكوكب، ورغم مرور هذه السنوات الطوال فإن العار من وجود نسبة ليست قليلة من الأميين بين صفوف الشعب العظيم ما زالت تلحق بهذا الوطن.

وفي ذات السياق قالت النائبة ماجدة نصر، عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ارتفاع نسبة الأمية في مصر واقع ولا بد أن يتقبله الجميع، خاصة أن نسبة الأميين في مصر تصل إلى 25%، حيث تصل نسبة الإناث إلى 30%، والذكور 21%، مشيرة إلى أن مصر هى الدولة الوحيدة التي لم تقم بمقاومتها على مستوى العالم وإيجاد الحلول الجذرية للانتهاء من الأزمة.



وأوضحت "نصر" أن مجهودات هيئة تعليم الكبار متواضعة تمامًا كما أنها لم تتناسب مع الوضع الحالي وفي ظل حروب الجيل الرابع، ولذلك لا بد أن تضع الهيئة خطة استراتيجية على مدار عامين للانتهاء منها والدخول في أمور أخرى، تتمثل في محو أمية الكمبيوتر والثقافة، لافتة إلى أن لجنة التعليم ستشهد الفترة المقبلة العديد من الاجتماعات لإيجاد حلول جذرية وسريعة.

وأشارت البرلمانية إلى أن ارتفاع نسبة محو الأمية في مصر يرجع إلى انتشار الفقر وقله الثقافة وضعف التوعية بالمحافظات وبخاصة الصعيد، فضلًا عن عدم وجود تشريعات صارمة لمحاربة الأمية، ووسائل التحفيز لهذه الأمور، مطالبة وسائل الإعلام بعمل حملات إعلامية مكثفة لتشجيع كبار السن على الذهب لأماكن محو الأمية من أجل تعليمهم القراءه والكتابة.

وأكدت عضوة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن هيئة تعليم الكبار لن تستطيع وحدها القضاء على الأمية وسن التشريعات، ولذلك فنحن سنقوم بإخطار الهيئات المتخصصة بأن الفترة المقبلة سيتم تشريع قانون لمحاربتها، وعلى مؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية التعاون معنا لمحاربة محو الأمية في مصر.. اقرأ أيضًا (الإنسان أهم وأغلى ما نمتلك.. كلمة السيسي في عيد العلم).

بدوره عقب الدكتور عاشور عمري، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، أنه يوجد مشكلات الخاصة بتفشى الأمية فى المجتمع، وبالفعل نحن نعترف بأن هناك مشكلات داخل الهيئة، حيث لا توجد مؤسسة فى الدنيا لا يوجد بها خلل أو مشكلات، وهناك أخطاء من الماضي نعترف بوجودها، وفى ذات الوقت هناك تواصل مستمر مع الوزارة لوضع خطط للتطوير والتحسين ومثلما تسعى وزارة التربية والتعليم لإحداث ثورة فى مجال التعليم بدعم من الرئيس السيسي، فإن الهيئة العامة باعتبارها أيضا مؤسسة تعليمية، إذن الهدف واحد.

الطريق إلى مواجهة الأمية

وأشار عمري في حديثه لـ"التحرير" إلى أنه على عاتق الهيئة مسئولية كبيرة لإصلاح هذه الأوضاع، على أن يتم الإصلاح عبر التواصل مع القنوات السيادية والسياسية والتشريعية فى الدولة، لافتًا إلى أن مصر بها 18 مليون أمي.

وسرد عددا من المشكلات التي تسعى الهيئة لتعديلها إداريا وتشريعيا أيضًا، بتغيير الهيكل الإدارى للهيئة وإصدار تشريعات تسهم فى محو الأمية، مثل مؤسسة بلا أمية، أى أن كل مؤسسة موجودة فى الدولة منوطة بمحو أمية العاملين فيها، بالتعاون مع الهيئة العامة، ولا بد من تعميم ذلك فى كل جامعة أو مصنع أو شركة.

وفيما يخص قانون تاريخ إصدار هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، صدر أول قانون خاص بمحو الأمية وتعليم الكبار فى 17 أغسطس 1944 من قبل مجلس الشيوخ على أن يتم تطبيقه مجانًا على الشريحة السنية من 12 سنة حتى 45، وحدد مدة الدراسة لهم 9 أشهر متصلة وأوجب على مأمورى المراكز والأقسام والعمد أن يقيدوا فى سجل خاص أسماء الأميين فى دائرة اختصاصهم وسنهم ومحل إقاماتهم وصناعاتهم.



وبعد مرور 26 عاما تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية والذى استهدف شريحة سنية ما بين الثامنة حتى الخامسة والأربعين من العمر وشكل مجلسا أعلى لتعليم الكبار ومحو الأمية، وبعد مرور 21 عاما تم إلغاء هذا القانون بموجب القانون رقم 8 الذى صدر بتاريخ 12 مارس 1991 ثم تم تعديله بعد 18 عامًا بالقانون رقم 131 لسنة 2009.





