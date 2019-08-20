تعرف على مواصفات المدرب القادم للأهلي

تحرير:أحمد محمد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٣ م

الأهلي

علم «التحرير» المواصفات والمعايير التي وضعها النادي الأهلي، من أجل اختيار المدرب الجديد الذي سيتولى قيادة المارد الأحمر، خلفًا لمارتن لاسارتي، الذي تم إقالته من تدريب القلعة الحمراء، عقب الخساراة من بيراميدز والخروج من كأس مصر، البداية سيكون مدربا صاحب خبرات وتجارب في التعامل مع البطولات المحلية والقارية وسبق له تحقيق إنجازات بما يتوافق مع شخصية الأهلي التي تبحث دائمًا عن التتويج بالألقاب وسيكون هناك توجه وتفضيل للمدرب صاحب سوابق العمل في إفريقيا والمنطقة العربية على غيره».

كما أن هناك رغبة في المدرب الأقل سنًا عن صاحب العمر المتقدم إلا في حالات استثنائية وهي إذا كان المدرب من عينة الكبار والعظماء الذين لا يختلف عليهم اثنان مثل مانويل جوزيه، كما سيتم خلال اختيار المدرب القادم مراعاة الشخصية مثل كيفية تعامله مع من حوله ومدى قدرته على التكيف مع اللاعبين والسيطرة عليهم، كما

كما أن هناك رغبة في المدرب الأقل سنًا عن صاحب العمر المتقدم إلا في حالات استثنائية وهي إذا كان المدرب من عينة الكبار والعظماء الذين لا يختلف عليهم اثنان مثل مانويل جوزيه، كما سيتم خلال اختيار المدرب القادم مراعاة الشخصية مثل كيفية تعامله مع من حوله ومدى قدرته على التكيف مع اللاعبين والسيطرة عليهم، كما سيكون له تاريخ في تطوير الأداء وصناعة الفرق.



وعلم «التحرير»، أنه تم استبعاد فكرة أن يكون المدرب ذو جنسية محددة فيما كان متبع في الماضي بمصطلح المدارس.



وما زال الأهلي يتلقى حاليًا العشرات من السير ذاتية للمدربين، حيث سيجري مناقشتها والاستقرار على الأفضل منها تمهيدًا لبدء التفاوض مع من سيتم رؤية أنه يستحق تولي مسئولية قيادة القلعة الحمراء.