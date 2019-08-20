أول تحرك رسمي من «الأعلى للإعلام» على رشوة الأمين العام

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع، مضيفا أنه سيتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وأن يستحسن أن يكون في المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل. وكشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على سليم بتهمة تقاضي رشوة.

وقال بكري على «تويتر»، إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية، مضيفا أن رجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاط أحمد سليم وعلى دارية بالقضية وكان يخضع للرقابة منذ فترة طويلة دون أن يشعر، حتى ألقى القبض عليه. ولفت إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق،