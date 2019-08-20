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أول تحرك رسمي من «الأعلى للإعلام» على رشوة الأمين العام

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٨ م
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع، مضيفا أنه سيتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وأن يستحسن أن يكون في المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل. وكشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على سليم بتهمة تقاضي رشوة.
وقال بكري على «تويتر»، إن سليم تورط في قضية طلب رشوة مالية نظير إنهاء تراخيص إحدى القنوات الفضائية، مضيفا أن رجال هيئة الرقابة الإدارية كانوا يتابعون نشاط أحمد سليم وعلى دارية بالقضية وكان يخضع للرقابة منذ فترة طويلة دون أن يشعر، حتى ألقى القبض عليه. ولفت إلى أن أسامة هيكل وزير الإعلام الأسبق،
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.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

ضد قرار الرئيس..البرلمان يثورعلى رسوم قوائم الانتظار

أثار قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات التى تجري للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، جدلا واسعا فى الشارع المصري، والذى صدر لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، الأمر الذى دفع بعض النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مما يطرح تساؤلا: هل أخطأت الحكومة بفرض «رسوم» على قوائم الانتظار؟
الفريق كامل الوزير - وزير النقل

الوزير والملا يبحثان مد خط سكة حديد "الأقصر/الغردقة"

عقد وزير النقل الفريق كامل الوزير اجتماعا موسعا مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية لبحث مشروع إعادة تأهيل ورفع كفاءة خط سكة حديد قنا/ سفاجا /أبو طرطور، وذلك بحضور قيادات وزارتي النقل والبترول. ناقش الجانبان سبل تنفيذ المشروع والمقترحات الخاصة بتنفيذه مثل تمويل وتنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص، على أن يكون التنفيذ تحت إشراف هيئة السكك الحديدية خاصة بعد إقرار تعديل قانون السكة الحديد بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص فى تطوير وإنشاء خطوط السكك الحديدية.
محمد-سعفان

100 وظيفة في السعودية بـ10 آلاف جنيه.. تعرف عليها

أعلنت وزارة القوى العاملة، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، عن استمرارها في قبول طلبات 100 وظيفة للعمل على مهنة جزار دواجن لشركة المراعي بالمملكة العربية السعودية، حتى بعد غد الخميس، موضحة أن المرتب الأساسي للمهنة 10 آلاف و600 جنيه بدولة العمل، بالإضافة إلى توفير المسكن لأعزب، وتأمين صحي، وعقد العمل وإجازة سنوية بتذكرة طيران ذهاب وعودة، ومصاريف وأتعاب التوظيف والتأشيرة وتذكرة السفر على حساب الشركة الطالبة، ولن تقبل أي طلبات غير مستوفاة للشروط المطلوبة.
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مكرم-محمد-احمد

تشييع جنازة شقيقة مكرم محمد أحمد بالمنوفية

شيع المئات من أهالي مدينة «منوف» بمحافظة المنوفية جنازة فوزية محمد أحمد الشقيقة الصغرى للكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن عمر ناهز الـ 65 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. و"فوزية" هي الأخت الرابعة في ترتيب أشقاء مكرم، وتمت صلاة الجنازة عليها في مسجد الإسلامية بمدينة منوف وسط تكثيف أمني من قبل قوات الشرطة، بمشاركة جموع كبيرة من أهالي المدينة.
في عزبة حبشي بالأقصر.. «محطة صرف صحى» تصدر الأمراض وتقضي -11

محافظ بني سويف: نواجه الفساد بيد من حديد

أكد المستشار هانى عبد الجابر محافظ بني سويف، أن الدولة بكل أجهزتها تواجه بيد من حديد الفساد وكل أوجه القصور والإهمال التي قد تؤثر بالسلب على منظومة العمل التنفيذي الخدمي، وذلك من خلال تطبيق القانون على المخالفين بحزم وحسم. جاء ذلك على خلفية إلقاء القبض عن طريق الجهات الرقابية على اثنين من الموظفين التابعين لشركة المياه ببني سويف بالإدارة العامة للفروع، إدارة محطات معالجة الصرف الصحي، واللذان قاما بالمماطلة في إجراءات تسليم مشروع محطة صرف صحي للحصول على رشوة من مقاول المشروع.
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