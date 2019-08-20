الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:١٣ م

حجاج - صورة أرشيفية

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.

من جانبه، أكد الملحق الطبي بالسعودية والمشرف العام على البعثة الطبية للحج الدكتور عمرو قنديل، دخول 237 حالة للمستشفيات السعودية، فيما غادرت 179 حالة بعد تمام شفائها ومازالت هناك 58 حالة تتلقى العلاج اللازم حتى الآن.وقال قنديل، إنه تم إجراء غسيل كلوي لـ36 حالة بمستشفيات السعودية، بعدد 270 جلسة غسيل كلوي،