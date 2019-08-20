عمرو ياسين ردا على أحمد عبد العزيز: هذا هو العيب!

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أحمد عبد العزيز

لا يزال النقاش محتدما حول البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أثار استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم وجود صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد كتب عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح بيحقق لافتة كامل العدد واللي قدم على خشبة المسرح أعمالا قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة ماوقفوش إلا مرة على مسرح".

وكذلك المؤلف أيمن بهجت قمر، والذي كتب عبر "فيسبوك": "أبويا مش في الصورة! صحيح هو بهجت قمر واللى خفاجي عملوا حاجة للمسرح في مصر". تلك التصريحات تبعها رد من الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، والذي قال: "هذا الأفيش اتعمل للفنانين الراحلين فقط، وماكانش ينفع نحط صورة الفنان محمود ياسين فيه"، وعن الألفاظ