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عمرو ياسين ردا على أحمد عبد العزيز: هذا هو العيب!

تحرير:التحرير ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أحمد عبد العزيز
أحمد عبد العزيز
لا يزال النقاش محتدما حول البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، والذي أثار استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم وجود صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. وكان المؤلف عمرو محمود ياسين، قد كتب عبر "فيسبوك": "بالمناسبة الفنان محمود ياسين مدير المسرح القومي اللي في عهده كان المسرح بيحقق لافتة كامل العدد واللي قدم على خشبة المسرح أعمالا قيمة وعظيمة وله عدد كبير من الأعمال المسرحية الرائعة، صورته غير موجودة رغم إن في ناس صورتها موجودة ماوقفوش إلا مرة على مسرح".
وكذلك المؤلف أيمن بهجت قمر، والذي كتب عبر "فيسبوك": "أبويا مش في الصورة! صحيح هو بهجت قمر واللى خفاجي عملوا حاجة للمسرح في مصر". تلك التصريحات تبعها رد من الفنان أحمد عبد العزيز رئيس المهرجان، والذي قال: "هذا الأفيش اتعمل للفنانين الراحلين فقط، وماكانش ينفع نحط صورة الفنان محمود ياسين فيه"، وعن الألفاظ
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

9 عروض مسرحية فى اليوم الرابع للقومي للمسرح

تُستكمل، اليوم الثلاثاء، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، إذ يقام عدد من العروض على المسارح المختلفة فى هذا الموعد وهي الحادثة" في قاعة الغد، ويقام العرض المسرحي "الضاحكون" على مسرح متروبول، كما يقام عرض "نوح الحمام"، في قاعة صلاح عبدالصبور، وفي تمام السابعة مساء، يقام العرض المسرحي "يهوذا" للمخرج كريم عبدالكريم، بالمعهد العالي للفنون المسرحية، أما الثامنة مساء، تعرض مسرحية "شباك مكسور"بقاعة زكي طليمات.
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ظهور نادر لابنة يوسف الشريف.. النجوم مع أبنائهم

هناك عدد كبير من الفنانين يحرصون على عدم ظهور أبنائهم فى الإعلام، رغبةً منهم فى المحافظة على خصوصيتهم، وقد يرى البعض هذا التصرف خوفًا من النجوم على عائلاتهم من الحسد، ولكن فى الفترة الماضية انتشرت صور للنجوم بصحبة أبنائهم سواء كانت تلك اللحظات في مناسبات خاصة أو حتى حفلات، وكانت تلك الصور بمنزلة مفاجأة للجمهور، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون أن بعض النجوم لديهم أبناء فى تلك المرحلة العمرية، كونهم لا يزالون يحتفظون بجمالهم ومظهرهم الشبابي، والبعض يشبه والده إلى حد كبير، والبعض الآخر لا يمت لهم بصلة.
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صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

انتقادات أبناء نجوم المسرح بسبب أفيش المهرجان القومي

جدل كبير أثاره البوستر الرسمي للدورة الثانية عشرة من المهرجان القومي للمسرح، استياء وغضب أبناء بعض الفنانين الراحلين والحاليين، بسبب عدم تواجد صور آبائهم ضمن الأفيش الحامل لصور نجوم ورواد المسرح قديما وحديثا. البداية كانت مع ميريت الحريري ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حيث كتبت عبر "فيسبوك": "ما دام ما تقدرش ترضي كل الناس يبقى ماتعملش حاجة تزعل بيها الناس، والدي فنان عظيم أفنى حياته للمسرح، وغاب عن أفيش المهرجان، مثل هذا الفنان لا ينقصه تكريم؛ لأنه لا يوفي حقه، ولكن حقه على الدولة الاهتمام بذكره ولو بصوره، عيب والله.. زعلانة جدا".
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عمرو دياب يعلن ميعاد طرح أغنيته «يوم تلات»

أعلن الفنان عمرو دياب، عن طرح ثالث أغاني ألبومه الجديد عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وهي «يوم تلات». وقام الفنان عمرو دياب بنشر بوستر للأغنية وعلق قائلًا: «زي ما عمرو دياب وعدكم في حفلته، انتظروا أغنيته الجديدة «يوم تلات اللي هتنزل يوم التلات اللي جاي»، وهي من كلمات الشاعر تامر حسين. وتعد أغنية «يوم تلات» هي ثالث أغاني ألبومه الجديد لعام 2019 «أنا غير»، وذلك بعد أغنية «بحبه» من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحي وتوزيع أسامة الهندي.
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تجربة مسرحية جديدة قريبا لمحمد رمضان

يستعد الفنان محمد رمضان لتقديم مسرحية غنائية من إخراج تامر كرم، حيث أعلن الأخير عن استعداداته لعمل يقوم ببطولته رمضان، ونشر صورة تجمع بينهما، وانهالت التعليقات بالتهاني لهما. تامر كرم يعرض مسرحية "الملك لير"، للممثل يحيى الفخراني، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من الممثلين منهم هبة مجدي وريهام عبد الغفور ورانيا فريد شوقي وأحمد فؤاد سليم، وأحمد عزمي على مسرح كايرو شو. يشار إلى أن آخر أعمال محمد رمضان المسرحية "أهلا رمضان" التي قدمها على مسرح الهرم مع النجوم روجينا وسامي مغاوري وشيماء سيف وهنا الزاهد وتأليف وليد يوسف وإخراج خالد جلال وإنتاج عماد زيادة.
صور افتتاح المهرجان القومى للمسرح الثانى عشر تصوير هانى شمشون (40)

تعرف على عروض المهرجان القومي للمسرح اليوم الأحد

تنطلق اليوم الأحد 18 أغسطس، عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته الثانية عشرة، وتبدأ العروض من الساعة السادسة مساء، حيث يقام 4 عروض على 4 مسارح مختلفة، فعلي مسرح البالون يقدم العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للمخرج محسن رزق، كما يقام العرض المسرحي "زهرة اللوتس" للمخرج محمد حجاج على مسرح ميامي، بينما على مسرح أوبرا ملك يقام العرض المسرحي "مترو" للمخرج عادل رأفت، بينما يقام العرض المسرحي "الملحمة" للمخرج مهند المليجي على مسرح الشباب والرياضة.
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