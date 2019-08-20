إشادة دولية بمزايا مصر التنافسية في خدمات التعهيد

نشر المدون البولندي مقالا على موقع OutsourcingPortal.pl استعرض فيه الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر كمقصد عالمي لتقديم خدمات التعهيد والتكنولوجيا

تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م

تناول المدون البولندي المتخصص في شئون التعهيد والخدمات المشتركة فيكتور دوكتور، في مقال OutsourcingPortal.pl تحت عنوان "المصريون يقاتلون من أجل أوروبا"، اهتمام مصر بجذب استثمارات جديدة من السوق الأوروبي وإمكانية الشراكة مع الشركات البولندية، وأشار فيكتور الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "برو بروجريسيو" المتخصصة في جذب الاستثمارات ودعم نمو ريادة الأعمال في بولندا، في مقاله إلى لقائه بممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" خلال مؤتمر تنظمه الجمعية الألمانية للتعهيد (Deutscher Outsourcing Verband) في العاصمة الألمانية برلين.

وأوضح فيكتور أن هذا المؤتمر من المؤتمرات القليلة المتخصصة في ألمانيا مما يجعله يواظب على حضوره كل عام بمرافقة مجموعة مختارة من بولندا من شركات تكنولوجيا المعلومات ومراكز خدمات التعهيد وحتى القطاع العام. وأشار المدون في مقاله إلى أنه لن يكتب عن بلده في هذا المقال بل سوف يقوم بذكر مصر كما وصفها بالمتعطشة

وأوضح فيكتور أن هذا المؤتمر من المؤتمرات القليلة المتخصصة في ألمانيا مما يجعله يواظب على حضوره كل عام بمرافقة مجموعة مختارة من بولندا من شركات تكنولوجيا المعلومات ومراكز خدمات التعهيد وحتى القطاع العام.

وأشار المدون في مقاله إلى أنه لن يكتب عن بلده في هذا المقال بل سوف يقوم بذكر مصر كما وصفها بالمتعطشة لتقديم خدمات التعهيد، ليس فقط لألمانيا، ولكن أيضًا لدول أخرى في أوروبا.

وكانت مصر ممثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، واحدة من الشركاء الرئيسيين لهذا الحدث في العاصمة الألمانية.

كما أوضح الكاتب في مقاله أن نشاطه خلال المؤتمر في الأساس، يتمثل في حضور العديد من الاجتماعات والتجول خلال الأحداث المختلفة المتعلقة بصناعة التعهيد، وتعلم أشياء جديدة.



ولفت المدون نظر القارئ إلى الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر في مجالات التعهيد المختلفة حيث يعمل بصناعة التعهيد والخدمات المشتركة نحو 212 ألف موظف، ومن المتوقع أن يزيد إلى 240 ألف عام 2020، وفقًا لتقديرات شركة IDC العالمية.

وأشار إلى أنه بمراجعة البيانات المالية من موقع payscale.com، يقدر متوسط الراتب السنوي لمطور البرمجيات في مصر بـ7.500 دولار أمريكي وبالمقارنة ببولندا، تقدر قيمة هذه الأجر بنحو 24.000 دولار أمريكي سنويا.

ويوجد الآن أكثر من 100 دولة تحصل على العديد من خدماتها من مصر، وبأكثر من 20 لغة، كما أشار الكاتب.

كما يوجد أكثر من 500 ألف خريج جامعي كل عام، وما يصل إلى 270 ألف خريج يحصلون على دورات تدريبية متعلقة بخدمات الأعمال الحديثة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، مضيفا أن الحجم ليس مفاجئًا، حيث يبلغ عدد سكان مصر أكثر من 100 مليون نسمة.

ويؤكد الكاتب في مقاله أن حضور ممثلي مصر في برلين لم يكن من قبيل الصدفة بل لبحث فرص للشراكة مع مقدمي الخدمات، وجذب المستثمرين ليس فقط من ألمانيا ولكن مع التركيز أيضا على شركات من بولندا وبلغاريا ورومانيا والدول المجاورة، وذلك كان على عكس ما يفعله مزودو الخدمات من منطقة جنوب وشرق ووسط أوروبا.

وتحدث الكاتب في مقاله عن مبررات وأسباب تقدم مصر في هذه الصناعة مقارنة بنظيراتها في العديد من الدول حيث تتمتع بنفس المنطقة الزمنية، وتكلفة تنافسية تتيح لها تقديم الخدمات تقريبا بنصف تكلفة دول شرق أوروبا، وتحقيقها لمبيعات قوية في دول أوروبا الغربية مما يستدعي النظر بعمق إلى تلك الأمور.

وفي نهاية المقال وجه الكاتب حديثه للشركات البولندية متسائلا عن إمكانية استغلال تلك الفرص والشراكة والعمل مع شركات التعهيد المصرية كما تقوم تلك الشركات بالفعل مع كيانات من الهند والفلبين والصين وأوكرانيا.

ووفقا لمؤسسة IDC العالمية فإن حجم صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وصل إلى 3 مليارات و62 مليون دولار، وتمتلك مصر مميزات تجعلها من الدول الواعدة لتقديم خدمات التعهيد مثل الشباب المدرب والتعدد اللغوى والموقع الجغرافى، حيث تمر بالأراضى والسواحل المصرية العديد من الكابلات البحرية، ودعم الحكومة المستمر لهذا القطاع الحيوى، وبالإضافة إلى ذلك يقوم مقدمو خدمات تكنولوجيا المعلومات المحليون بتوفير خدماتهم بشكل متزايد وزيادة عمليات التصدير الخاصة بها فى مختلف التخصصات والمجالات.