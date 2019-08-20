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إشادة دولية بمزايا مصر التنافسية في خدمات التعهيد

نشر المدون البولندي مقالا على موقع OutsourcingPortal.pl استعرض فيه الميزات التنافسية التي تتمتع بها مصر كمقصد عالمي لتقديم خدمات التعهيد والتكنولوجيا
تحرير:أحمد البرماوي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٣:٠٠ م
الكول سنتر
الكول سنتر
تناول المدون البولندي المتخصص في شئون التعهيد والخدمات المشتركة فيكتور دوكتور، في مقال OutsourcingPortal.pl تحت عنوان "المصريون يقاتلون من أجل أوروبا"، اهتمام مصر بجذب استثمارات جديدة من السوق الأوروبي وإمكانية الشراكة مع الشركات البولندية، وأشار فيكتور الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة "برو بروجريسيو" المتخصصة في جذب الاستثمارات ودعم نمو ريادة الأعمال في بولندا، في مقاله إلى لقائه بممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" خلال مؤتمر تنظمه الجمعية الألمانية للتعهيد (Deutscher Outsourcing Verband) في العاصمة الألمانية برلين.
وأوضح فيكتور أن هذا المؤتمر من المؤتمرات القليلة المتخصصة في ألمانيا مما يجعله يواظب على حضوره كل عام بمرافقة مجموعة مختارة من بولندا من شركات تكنولوجيا المعلومات ومراكز خدمات التعهيد وحتى القطاع العام. وأشار المدون في مقاله إلى أنه لن يكتب عن بلده في هذا المقال بل سوف يقوم بذكر مصر كما وصفها بالمتعطشة
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ما تريد معرفته عن «السندات القابلة للاستدعاء»

بدأت وزارة المالية فى تعديل خطط إصدارات أدوات الدين العام من أجل إصدار سندات قابلة للاستدعاء فى السوق المحلية للتحوط ضد تقلبات أسعار الفائدة، بحسب إنتربرايز. ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس المقبل، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات باتجاه نحو خفضها بشكل حتمي مع تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوى. وقرر البنك المركزي استئناف دورته التيسيرية وخفض سعر الفائدة خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 1%، لأول مرة منذ 10 أشهر، بينما تدور أسعار الفائدة حاليا عند 15.75%، و16.75% للإيداع والإقراض على التوالي.
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كيف تؤثر زيادة أسعار الأخشاب على الأثاث والموبيليا؟

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فيسبوك

المالية تبحث مع شركة فيسبوك فرض ضريبة على الإعلانات

اجتمع وزير المالية مع ممثلي شركة «فيسبوك» في ضوء استجابة الشركة لدعوة الوزارة لاستعراض أفضل التطبيقات الضريبية المرتبطة بالخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتجارة الإلكترونية وآليات تنفيذها في مصر بشكل توافقي لما لدى شركة "فيسبوك" من خبرات مختلفة وتجارب ناجحة مع دول أخرى في هذا المجال. وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء قريبًا من مشروع قانون جديد خاص بالضريبة على الدخل، ويشمل التطبيق الضريبي على إعلانات مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، وذلك من قبل فريق متخصص من وزارة المالية ومصلحة الضرائب.
سبائك ذهبية

ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 694 جنيها للجرام

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وزير الاتصالات عمرو طلعت يزور مقر شاومي بالعاصمة الصينية بكين (1)

منها شاومي.. وزير الاتصالات يجتمع بشركات صينية

التقى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع قيادات شركة شاومي الصينية بالعاصمة بكين؛ لبحث مزيد من التعاون في مجال توطين التكنولوجيا ببكين، وعقد الوزير والوفد المرافق له جلسة مباحثات مع أليكس شينغ، نائب رئيس شركة شاومي الصينية، ولانسلوت ليو، رئيس العلاقات الحكومية الدولية بالشركة؛ لأجل بحث فرص التوسع والاستثمار في مصر. وتركزت المناقشات الرئيسية على الفرص الاستثمارية لشاومي في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وكذلك إمكانية التعاون بين شاومي والشركات المصرية المحلية.
زيارة-وزير-الاتصالات-للصين ‎ (3)

«عمرو طلعت» يبحث توطين صناعة الإلكترونيات من الصين

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طلعت: مصر تسعى للاستفادة من الثورة الصناعية الرابعة

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن مصر تسعى للاستفادة من الفرص التي تٌتيحها الثورة الصناعية الرابعة من أجل تحقيق التنمية الشاملة، موضحاً الجهود التي تبذلها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، وتنفيذ خطة طموحة لبناء الاقتصاد القائم على المعرفة، وإنشاء قاعدة كبيرة من الكوادر البشرية المؤهلة في علوم وتكنولوجيا المستقبل، جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور عمرو طلعت في منتدى الإبداع في شبكات المستقبل لدول البريكس BRICS.
هالة-الجوهري

«إيتيدا»: 27% زيادة في صادرات الشركات المصرية

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