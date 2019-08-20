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الخطة البديلة.. سلاح جونسون في التفاوض مع بروكسل

تنص الخطة البديلة على استمرار بريطانيا في الالتزام بقوانين جمارك الاتحاد الأوروبي، والعديد من قواعد التجارة الأخرى إلى أجل غير مسمى ما لم يتم استبدالها باتفاقية تجارية
تحرير:أحمد سليمان ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:١٤ م
البريكست
البريكست
يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، البحث عن حلول جديدة لتجنب الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، بعد التقارير التي تحذر من تأثير ذلك على اقتصاد البلاد. حيث قام جونسون بأول محاولة علنية لإعادة التفاوض بشأن اتفاق "البريكست"، وأرسل رسالة إلى دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي، قال فيها إنه يريد استبدال أحكام الخطة البديلة للحدود الأيرلندية في اتفاقية "البريكست"، "بالتزام قانوني" بعدم بناء حدود صلبة أو إجراء عمليات تفتيش بين أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا، وهي الحدود الجديدة لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.
وقالت شبكة "بلومبرج" الأمريكية، إن جونسون تحدث أيضا مع ليو فارادكار رئيس الوزراء الأيرلندي لمدة ساعة تقريبا أمس الإثنين، ووافق على مقابلته في دبلن الشهر المقبل. إلا أن فارادكار أكد مجددا أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد فتح موضوع اتفاق البريكست، أو سيتخلى عن بنود الخطة البديلة، وهي إشارة إلى أن المأزق من
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جوزيبي-كونتي

استقالة رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، اليوم الثلاثاء، أنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي في وقت لاحق من اليوم، بعد خلافات مع أعضاء التحالف. ويأتي قرار رئيس الوزراء الإيطالي بعد قرار حزب "الرابطة" الحاكم، بالتصويت على قرار بسحب الثقة من التحالف الحاكم أمام البرلمان. وقال كونتي في خطاب ألقاه أمام البرلمان، اليوم الثلاثاء، حول الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد بسبب قرار حزب "الرابطة" إنه سيتقدم باستقالته للرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، اليوم الثلاثاء.
قناص

بواسطة قناصة.. مقتل محتجز الرهائن في البرازيل

تمكنت الشرطة البرازيلية، اليوم الثلاثاء، من قتل مسلح احتجز رهائن على متن حافلة بمدينة ريو دي جانيرو، وفقا لـ"فرانس برس"، التي أوضحت أن المسلح احتجز 18 شخصا على متن حافلة بجسر يربط ريو دي جانيرو ببلدية نيتيروي في البرازيل، وأشارت الوكالة إلى أن الشرطة تفاوضت معه لإطلاق سراحهم، وتم مغادرة 6 رهائن على الأقل قبل مقتله بواسطة قناصة. ولم يصدر بيان رسمي من الحكومة البرازيلية حول الواقعة ودوافعها سواء كانت سياسية أو جنائية، إلا أنها تعتبر الهجمات إرهابية.
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

تركيا تهدد سوريا بعد قصف رتل عسكري: تلعبون بالنار

بعث وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، رسالة تهديد إلى سوريا، قائلاً: "على النظام السوري ألا يلعب بالنار"، وذلك على خلفية الهجوم الذي تعرض له رتل عسكري تركي أثناء محاولته الوصول إلى موقع المراقبة العسكري شمال غربي سوريا. وكانت وزارة الدفاع التركية قد ذكرت أن ضربة جوية على الرتل العسكري التركي، التي وقعت أمس الإثنين، أسفرت عن مقتل 3 مدنيين، مع تحرك الآليات جنوبا صوب نقطة المراقبة، وادعت الوزارة أن تركيا أرسلت الرتل "للإبقاء على طرق الإمدادات مفتوحة، وتأمين موقع المراقبة، وحماية المدنيين، بعد هجوم للجيش السوري في المنطقة".
الشرطة-الفرنسية

توقيف 5 أشخاص خططوا للهجوم على فندق بباريس

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، توقيف 5 أشخاص للاشتباه في التخطيط لمهاجمة فندق تقيم فيه قوات الأمن المكلفة بحماية قمة مجموعة السبع، حيث تنعقد قمة مجموعة السبع للدول الصناعية الكبرى في مدينة بياريتز جنوب فرنسا خلال الفترة من 24 إلى 26 أغسطس الجاري، وسيشارك فيها الدول الصناعية الكبار. ورئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، وقال في تصريح: إن "هناك صداقة عميقة ودائمة تربط فرنسا وكندا"، مؤكدا أن قيادة فرنسا للقمة فرصة لإحراز مزيد من التقدم بشأن القضايا الحاسمة التي دافعت عنها كندا خلال رئاستها لمجموعة السبع العام الماضي.
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المطرقة-الصفراء

تسريب جديد يكشف مخاطر «البريكست» دون اتفاق

منذ استقالته من منصبه وزيرا للخارجية في حكومة رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، ويرفض بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا الحالي، اتفاق الخروج الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي. وتعهد جونسون في أكثر من مناسبة، بتحقيق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موعده المحدد في 31 أكتوبر المقبل، حتى وإن كان ذلك دون اتفاق. إلا أن وثيقة جديدة مسربة، من عملية "المطرقة الصفراء" تشير إلى أن بريطانيا في انتظار عواقب وخيمة، حال خروجها من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
بوريس-جونسون (2)

لماذا لا يخشى الاتحاد الأوروبي تهديدات جونسون؟

منذ أن بدأت بريطانيا في التفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول "البريكست، ويحاول رئيس وزرائها بوريس جونسون، تخويف أوروبا لمنحه اتفاقا أفضل. لكنه لم يكن بارعا في ذلك، فخلال حملته الانتخابية للحصول على مقعد تيريزا ماي، قال جونسون إنه إذا فاز، فسوف يكثف الاستعدادات لمغادرة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. ويعتمد جونسون في هذه الاستراتيجية على فكرة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق سيثير الفوضى ليس فقط في بريطانيا ولكن في الدول الأوروبية أيضا، وهو ما قد يدفع أوروبا للتراجع في نهاية المطاف وتعيد التفاوض بشأن الاتفاق الذي أبرمته مع ماي العام الماضي.
بوريس جونسون

حكومة البريكست.. جونسون يختار الوزراء الجدد

حتى اللحظة التي فاز فيها في انتخابات حزب المحافظين البريطاني يوم الثلاثاء الماضي، كان من الصعب التنبؤ بتوجهات رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. قد يبدو من الغريب وصف جونسون بأنه شخصية غير معروفة، حيث إنه وصل لمناصب عدة مثل عمدة بلدية لندن ووزير الخارجية البريطاني، بالإضافة إلى عمله كصحفي ومقدم برامج، وكذلك المديح الذي تلقاه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لذلك جونسون ليس جديدًا على الساحة السياسية، ولكن بوريس جونسون ارتدى العديد من الوجوه على مدار حياته السياسية.
بوريس جونسون

مظاهرة وهجوم ووعود.. أول يوم لجونسون في رئاسة حكومة بريطانيا

قال بوريس جونسون، في أول خطاب له بعد تولي مهامه رسميا كرئيس للحكومة البريطانية، إنه سينفذ "الوعود المتكررة للبرلمان والناس، بالخروج من الاتحاد الأوروبي في الموعد المحدد يوم 31 أكتوبر، بدون أي حجج أو مبررات"، مؤكدا للصحفيين أمام مقر الحكومة البريطانية "دواننج ستريت"، إنه سيسعى من خلال منصبه لبناء شراكة قوية مع الأوروبيين، وسيتم إبرام اتفاقا جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي، لكنه أبدى تشككا من موقف بروكسل في التفاوض مجددا، مشيرا إلى احتمالية رفضها والخروج بدون اتفاق.
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