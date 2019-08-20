في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة

تتمثل إحدى الطرق لتجنب لدغة البعوض في استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، يمكن أيضًا قتل البعوض عن طريق طلاء الجدران والأسطح بالمبيدات الحشرية
يتم الاحتفال باليوم العالمي للبعوض في 20 أغسطس من كل عام، لزيادة الوعي حول الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض وكيفية الوقاية منها.
أعلن تقرير منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن البعوض في جميع أنحاء العالم سنويًّا، حيث تجاوز 500 مليون شخص بسبب أمراض البعوض.
تعد تلك الأمراض أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تقتل طفلا كل 30 ثانية و3 الآف طفل يوميًّا.
وفقًا لتقرير اليونيسف، يقيم نحو 40% من سكان العالم في المناطق التي يزيد فيها خطر الإصابة بالملاريا التي تنقل عبر البعوض.
تعتبر الرياح الموسمية هي الرياح المسببة لتكاثر للبعوض، لذا، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التي ينقلها البعوض في كل عام.
تاريخ اليوم العالمي للبعوض
في عام 1987، اكتشف طبيب بريطاني يدعى رونالد روس وجود صلة وثيقة بين البعوض والمرض الفتاك دائمًا وأبدًا، المسمى بالملاريا، حيث وجد أن إناث البعوض
تعتبر الرياح الموسمية هي الرياح المسببة لتكاثر للبعوض، لذا، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التي ينقلها البعوض في كل عام.
تاريخ اليوم العالمي للبعوض
في عام 1987، اكتشف طبيب بريطاني يدعى رونالد روس وجود صلة وثيقة بين البعوض والمرض الفتاك دائمًا وأبدًا، المسمى بالملاريا، حيث وجد أن إناث البعوض هي المسؤولة عن انتقال طفيليات الملاريا في البشر عبر اللدغة.
امتنانًا لمجهود الطبيب البريطاني وفريقه، أعلنت كلية لندن لعلم الصحة والطب الاستوائي، الاحتفال السنوي بهذا اليوم "اليوم العالمي للبعوض" لرفع مستوى الوعي من خلال الحملة والوقاية من هذا المرض الأكثر قتلا بين سكان العالم.
يهدف هذا اليوم أيضًا إلى جمع التبرعات حتى يتسنى إجراء مزيد من البحوث لعلاجه.
نوع البعوض والأمراض التي يسببها
الزاعجة
يتميز هذا النوع من البعوض ببقع سوداء وبيضاء على الجسم، يسبب ذلك النوع أمراضًا مثل حمى الضنك وحمى الوادي المتصدع والزيكا والحمى الصفراء والشيكونغونيا.
الأنوفيلة الغامبية
تتميز هذه البعوضة بعلامات شاحبة أو داكنة على الأجنحة، وتسبب أمراضًا مثل الملاريا وداء الفيلاريات اللمفي (المعروف أيضا باسم داء الفيل).
الكيولكس
يتميز هذا البعوض بعلامات بنية على الجسم، كما تسبب أمراضًا مثل داء الفيل وفيروس غرب النيل.
كيف يمكن الوقاية من الأمراض التي ينقلها البعوض أثناء الرياح الموسمية؟
رش المبيدات لمنع البعوض من التكاثر.
الحفاظ على النوافذ والأبواب مغلقة بإحكام.
الاستحمام يوميًّا، والاهتمام بالنظافة الشخصية، حيث ينجذب البعوض عن طريق العرق في الجسم.
النوم تحت الناموسية.
ارتداء ملابس فاتحة اللون.
استخدام طارد البعوض الطبيعي.
الحفاظ على سلة المهملات مغطاة في كل مرة.
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حقائق لا تعرفها عن البعوض
يوجد نحو 40 نوعًا من بعوض أنوفيلس المسؤول عن إصابة الملايين بمرض الملاريا.
تكون لدغات البعوض في الغالب عند الفجر أو في الصباح الباكر.
الزاعجة المصرية نوع من البعوض، يمكنها العيش بدون ماء لأكثر من عام.
تتمثل إحدى الطرق لتجنب لدغة البعوض في استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، يمكن أيضًا قتل البعوض عن طريق طلاء الجدران والأسطح بالمبيدات الحشرية القاتلة لتلك الأنواع.
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إناث البعوض هي التي تعض، لأنها تحتاج إلى دم لإنتاج البيض بينما يتغذى البعوض الذكور على رحيق الزهور أو مصادر السكر.
حسب منظمة الصحة العالمية، تتكاثر طفيليات الملاريا بسرعة في الكبد وبعدها في كرات الدم الحمراء.
تبدأ الأعراض الأولى بالظهور، والتي تشمل: حمى وصداعا وقيئًا.
إذا لم يتم علاج الملاريا بسرعة حال ظهور تلك الأعراض، سيموت المريض على الفور، وذلك عن طريق إصابة كرات الدم الحمراء بالعدوى وإتلافها وعن طريق سد الشعيرات التي تحمل الدم إلى الدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.
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