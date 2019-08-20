حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة

تتمثل إحدى الطرق لتجنب لدغة البعوض في استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، يمكن أيضًا قتل البعوض عن طريق طلاء الجدران والأسطح بالمبيدات الحشرية
تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
بعوض
بعوض
يتم الاحتفال باليوم العالمي للبعوض في 20 أغسطس من كل عام، لزيادة الوعي حول الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض وكيفية الوقاية منها. أعلن تقرير منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن البعوض في جميع أنحاء العالم سنويًّا، حيث تجاوز 500 مليون شخص بسبب أمراض البعوض. تعد تلك الأمراض أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تقتل طفلا كل 30 ثانية و3 الآف طفل يوميًّا. وفقًا لتقرير اليونيسف، يقيم نحو 40% من سكان العالم في المناطق التي يزيد فيها خطر الإصابة بالملاريا التي تنقل عبر البعوض.
تعتبر الرياح الموسمية هي الرياح المسببة لتكاثر للبعوض، لذا، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التي ينقلها البعوض في كل عام. تاريخ اليوم العالمي للبعوض في عام 1987، اكتشف طبيب بريطاني يدعى رونالد روس وجود صلة وثيقة بين البعوض والمرض الفتاك دائمًا وأبدًا، المسمى بالملاريا، حيث وجد أن إناث البعوض
اقرأ المزيد
الاحتلال الإنجليزي

مثل هذا اليوم.. احتل الإنجليز بورسعيد والإسماعيلية

في مثل هذا اليوم 20 أغسطس، وقعت العديد من الأحداث الهامة على المستويين المحلي والعالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد عدد من المشاهير، وأيضا وفاة آخرين في مختلف المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء في مثل هذا اليوم: في عام 1882: الإنجليز يحتلون بورسعيد والإسماعيلية وذلك في بداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. وفي عام 1914: ألمانيا تحتل بروكسل في الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1940: الزعيم الشيوعي ليون تروتسكي يتعرض لعملية اغتيال في المكسيك أدت إلى وفاته بعد يوم. وفي عام 1960: استقلال السنغال. وفي عام 1975: ناسا تطلق المستكشف فيكنج 1 باتجاه المريخ.
تغيير-الملابس-الداخلية

«طفح جلدي».. احذر إهمال تغيير ملابسك الداخلية يوميا

النظافة الشخصية أمر يستحق الاهتمام كثيرا، تخيل ألا تستحم لأيام أو لا تغير ملابسك الغارقة في العرق لفترات طويلة، إذن ستفوح منك رائحة كريهة تؤذي بها غيرك ونفسك من خلال تراكم البكتيريا في بعض المناطق بجسمك. وفي بحث جديد أجرته شركة Tommy John لصناعة الملابس الداخلية، اكتشفت أن عددا كبيرا من الأشخاص لا يغيرون ملابسهم الداخلية بشكل يومي، كما اعترف بعض الأشخاص بارتداء نفس زوج من الكلسون أو البنطلون لمدة أسبوع كامل، وذلك حسبما ذكر موقع «ميرور» البريطاني.
ملح

الماء المالح مفيد.. يعالج القشرة وانتفاخ العيون

يعتبر الملح -وهو العنصر الأكثر شيوعًا الموجود في كل مطبخ- بمثابة مُحسِّن الذوق الرئيس في أي نوع من الأطباق أو المأكولات. يحتوي هذا المعدن الطبيعي أيضًا على العديد من الفوائد الصحية؛ تعزيز فقدان الوزن، الهضم بشكل سليم؛ حيث يزيد ملح البحر سرعة الهضم في الجسم، ويحمي الجسم من الإصابة بمشكلة الإمساك. كما يعالج الملح من مشاكل الجهاز التنفسي؛ يساهم أيضًا في تخفيف مشاكل الجهاز التنفسي، مثل: التهاب الشعب الهوائية، والربو، ويقلل الالتهابات والبلغم، لتسهيل عملية التنفس بشكل مريح، حسب صحيفة بولد سكاي الأمريكية.
اقرأ المزيد من الأخبار
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org