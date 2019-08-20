في اليوم العالمي للبعوض.. حقائق مثيرة عن تلك الحشرة

تتمثل إحدى الطرق لتجنب لدغة البعوض في استخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات الحشرات، يمكن أيضًا قتل البعوض عن طريق طلاء الجدران والأسطح بالمبيدات الحشرية

تحرير:مي فؤاد ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م

بعوض

يتم الاحتفال باليوم العالمي للبعوض في 20 أغسطس من كل عام، لزيادة الوعي حول الأمراض التي تنتقل عن طريق البعوض وكيفية الوقاية منها. أعلن تقرير منظمة الصحة العالمية عدد الوفيات الناجمة عن البعوض في جميع أنحاء العالم سنويًّا، حيث تجاوز 500 مليون شخص بسبب أمراض البعوض. تعد تلك الأمراض أحد أخطر الأمراض التي تصيب الأطفال والتي تقتل طفلا كل 30 ثانية و3 الآف طفل يوميًّا. وفقًا لتقرير اليونيسف، يقيم نحو 40% من سكان العالم في المناطق التي يزيد فيها خطر الإصابة بالملاريا التي تنقل عبر البعوض.

تعتبر الرياح الموسمية هي الرياح المسببة لتكاثر للبعوض، لذا، ازداد عدد الأشخاص الذين يعانون من الأمراض التي ينقلها البعوض في كل عام. تاريخ اليوم العالمي للبعوض في عام 1987، اكتشف طبيب بريطاني يدعى رونالد روس وجود صلة وثيقة بين البعوض والمرض الفتاك دائمًا وأبدًا، المسمى بالملاريا، حيث وجد أن إناث البعوض