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«مبادرة شباب الإخوان».. مراجعة أم مناورة؟

مبادرة جديدة لشباب الإخوان في السجون.. العفو ودفع مبلغ مقابل اعتزال السياسة.. وطارق فهمي لـ«التحرير»: الجماعة تدفع بشبابها هذه المرة لجس نبض الشارع
تحرير:باهر القاضي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
محاكمة الإخوان - صورة أرشيفية
محاكمة الإخوان - صورة أرشيفية
فى خطوة جاءت تأكيدا على فشل جماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي، فى التعامل مع المشهد السياسى فى مصر عقب نشوب ثورة الثلاثين من يونيو، أرسل 1350 من شباب الجماعة في السجون، برسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها. رسالة شباب الجماعة، مفادها أن عددا كبيرا جدا من الشباب قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم.
شباب الجماعة أدركوا، أيضا، أنهم لن يكون لهم في المستقبل أي تدخل في الشأن العام نهائيا، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء. اعتزال السياسة وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية
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شاطئ الاسكندرية

تحاليل أولية.. مخلفات الذبح سبب ديدان شاطئ الدخيلة

قال اللواء محمود نافع رئيس هيئة الصرف الصحي بالإسكندرية، إن التحاليل الأولية لعينات المياه التي أخذت من شاطئ الدخيلة العام الذي انتشرت عليه ديدان، كشفت عن أن سببها مخلفات الذبح وجلود الحيوانات التي ألقيت خلال الفترة الماضية على الشاطئ. وأضاف نافع لـ"التحرير" أن تلك الديدان كانت في الأماكن شديدة العفونة المتواجد بها المخلفات التي تظهر في المياه الراكدة والقمامة والمخلفات الصلبة وتواجدها كان على مسافة من 10 إلى 15 مترا وتم عمل مسح لمكان تجمع الديدان بالكامل.
الرئيس-السيسى

السيسي: استمرار نظام التقييم الجديد بالثانوية العامة

وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في تطبيق نظام التعليم الجديد، الذي بدأ تفعيله في مرحلة رياض الأطفال منذ سبتمبر 2018، وصولاً لتحقيق أهدافه وتعميم الاستفادة منه على أكبر عدد من الطلاب على مستوى الجمهورية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني. وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد.
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السيسي يبحث آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم

صرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم. وتناول الاجتماع آخر تطورات المشروع القومي لتطوير التعليم في مصر، وكذلك استعدادات العام الدراسي الجديد، وأكد الرئيس السيسي، أهمية عملية صياغة ثقافة تطوير التعليم في إطار النهج الاستراتيجي لبناء الإنسان المصري. ووجه السيسي، بالتوسع في دور بنك المعرفة، واستخدامه كمنصة قومية للعلم والمعرفة والبحث العلمي، وعرض وزير التعليم الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية لمنظومة التعليم الجديدة.
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منح أبطال منتخب اليد للناشئين وسام الرياضة من الدرجة الأولى

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، لأعضاء المنتخب الوطني لناشئين كرة اليد، مشيدا بما حققوه وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، بعدما استقبلهم الرئيس، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري،
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الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
صندوق-النقد-الدولي

نائب يعلق على صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد

وصف عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار بأنها شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، قائلا إن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي.
السيسي-يوقع

السيسي يوافق على اتفاقية التعاون الاقتصادي مع الصين

وافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار رقم 498 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الاقتصادى والفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، الموقعة في الصين بتاريخ 1 سبتمبر 2018، ووفقا للاتفاقية تقدم الصين لمصر منحة لا ترد بقيمة 100 مليون يوان صينى، لتنفيذ مشروعات يتم الاتفاق عليها لاحقا، وتأتي الاتفاقية في إطار التفاهمات السياسية بين القاهرة والصين، والتي تتجسد في الزيارات المتبادلة بين السيسي ورئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: انقلاب في السودان.. وماي تغادر بالدموع

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الخميس، الضوء على الانقلاب الفاشل الذي شهده السودان، كما تناولت تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستعرضت العديد من القضايا الأخرى. حيث أفادت صحيفة "الاتحاد" بأن القوات المسلحة السودانية، أعلنت أمس، إحباط محاولة انقلابية شارك فيها رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد، وعدد من ضباط القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني، برتب رفيعة بجانب قيادات من الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المخلوع الذي كان يقوده عمر البشير، وقد تم التحفظ عليهم ويجري التحقيق معهم لمحاكمتهم.
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