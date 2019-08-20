«مبادرة شباب الإخوان».. مراجعة أم مناورة؟

مبادرة جديدة لشباب الإخوان في السجون.. العفو ودفع مبلغ مقابل اعتزال السياسة.. وطارق فهمي لـ«التحرير»: الجماعة تدفع بشبابها هذه المرة لجس نبض الشارع

تحرير:باهر القاضي ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م

فى خطوة جاءت تأكيدا على فشل جماعة الإخوان المحظورة بحكم قضائي، فى التعامل مع المشهد السياسى فى مصر عقب نشوب ثورة الثلاثين من يونيو، أرسل 1350 من شباب الجماعة في السجون، برسالة إلى المسؤولين في الدولة يطلبون العفو، معلنين رغبتهم في مراجعة أفكارهم التي اعتنقوها خلال انضمامهم للجماعة، ومعربين عن استعدادهم التام للتخلي عنها، وعن العنف وعن ولائهم للجماعة وقياداتها. رسالة شباب الجماعة، مفادها أن عددا كبيرا جدا من الشباب قد وَعَوْا الدرس، وأدركوا في ظلمات السجون ما لم يدركوه وهم خارج أسوارها، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد لمراجعة مواقفهم.

شباب الجماعة أدركوا، أيضا، أنهم لن يكون لهم في المستقبل أي تدخل في الشأن العام نهائيا، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء. اعتزال السياسة وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية

شباب الجماعة أدركوا، أيضا، أنهم لن يكون لهم في المستقبل أي تدخل في الشأن العام نهائيا، مؤكدين أنهم طرحوا بعض المقترحات على المسؤولين بالجهات الرسمية المعنية، حرصوا فيها على معالجة المخاوف الأمنية والتحفظات السياسية التي تحول دون الإفراج عن السجناء.

اعتزال السياسة

وتعهد شباب الجماعة بعدم المشاركة السياسية مطلقا، واعتزال كل أشكال العمل العام بما فيها الدعوي والخيري، على أن يقتصر نشاط كل شاب منهم على استعادة حياته الشخصية والأسرية، مطالبين الأجهزة الأمنية باتخاذ التدابير الاحترازية التي تراها مناسبة لضمان ذلك، بما لا يخل بحريتهم، ويحفظ لهم كرامتهم.

دفع مبلغ مالي

ومن ضمن ما تعهد به شباب الجماعة، استعدادهم لدفع مبلغ مالي تحت المسمى الذي يتم التوافق عليه سواء، كفالة أو فدية أو تبرع لصندوق تحيا مصر بالعملة الأجنبية، دعما للاقتصاد المصري، موضحين أنه وعلى سبيل المثال يمكن أن يكون المبلغ نحو خمسة آلاف دولار لكل فرد، ما سيوفر للدولة مبالغ تزيد عن خمسة مليارات جنيه، على أقل تقدير.

ودعوا جميع قيادات الجماعة داخل وخارج سجون وحدود مصر، أن يتحركوا بكل ما أوتوا من قوة تجاه حل أزمتهم مع النظام في مصر، وألا يترددوا في أخذ خطوة للوراء تحفظ لهم ما تبقى من بقايا جماعة وتحفظ عليهم القليل ممن تبقى من شبابهم.

مناورة وليست مراجعة

من جهته، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن مسألة مراجعة الجماعة لمواقفها وتوجهاتها أمر لا يقتصر على مبادرة من الشباب فحسب، بل يتعين على التنظيم نفسه أن يتبنى هذه الفكرة، تبنيا جادا وفعالا وليس من أجل تحقيق مكاسب سياسية، أسوة بتجربة مبادرة الجماعة الإسلامية.

هذه المبادرة ليست الأولى، بل سبقها مبادرات عديدة وباءت جميعها بالفشل الذريع، هكذ قال فهمي في تصريحات صحفية، مرجعا ذلك إلى عدم توافر أي فرص لنجاحها.

والقضية -بحسب "فهمي"- تحتاج إلى أمور، منها: معرفة موقف القطبيين داخل الجماعة من تلك المبادرة، وبخاصة أنهم ما زالوا يسيطرون على قطاع عريض من شباب الجماعة، فضلا عن وجود خلافات وانشقاقات داخل صفوف قيادات الجماعة، الأمر الذى يجعل من تلك المبادرات تفتقر للالتفاف حولها من الجماعة نفسها، وذلك لعدم توافر أى فرص لنجاحها.



وعن مسألة ما إذا كانت تلك المبادرة المطروحة من شباب الجماعة بالسجون مراجعة أم مناورة، علق فهمي، قائلا: قناعاتى بأن هذه المبادرة ليست من قبل المراجعة، بل مناورة لجس نبض الدولة والمجتمع ذاته من فكرة المصالحة مع الإخوان، فالجماعة دفعت هذه المرة بشبابها من أجل معرفة ردود الفعل، فإذ نجحت المبادرة وخرجت للنور وتعاطف معها الشعب تبنتها الجماعة، أما إذا باءت بالفشل الذريع، تخلت عنها الجماعة وخرجت البيانات تؤكد أن الجماعة لم تطرح بمبادرت، بل هي من قبل أنصار قلة من شباب الجماعة، هكذا تدور الأذهان داخل صفوف قيادات الجماعة.

الجماعة لا عهد لها

أما الدكتور ثروت الخرباوي، القيادى الإخوانى المنشق، فقال: إن مبادرة شباب الإخوان للتصالح مع الدولة وإعلانهم التبرع بـ5 آلاف دولار لصندوق "تحيا مصر" واعتزال العمل السياسي، ما هي إلا محاولة لإعادة بناء التنظيم الإرهابي مرة أخرى.

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، على قناة "mbc مصر" أوضح أن تنظيم الإخوان في حالة من الضعف، ويحاولون تجنيد المواطنين داخل السجن، كما أن المبادرة تمهد لعودتهم للعمل السري، الذي يشكل خطرًا داهمًا على الأمن القومي.

الخرباوي، أكد أن الجماعة الإرهابية لا عهد لها، مدللا على ذلك بحادثة اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات عقب خروجهم من السجون.

وأوضح المفكر السياسي، أن جماعة الإخوان تسعى من جديد للانقلاب على المجتمع وإعادة تصدير مفاهيم سيد قطب، كما أن شبابها الذين قدموا مبادرة المصالحة هم أنفسهم من يجندون العناصر داخل السجن حاليا.

كما وصف الخرباوي، مبادرة الإخوان للتصالح مع الدولة مقابل دفع 5 آلاف دولار عن الفرد بـ"الوضيعة"، ساخرًا: "الإخوان الموجودون في السجن هم أسرى حرب مثلا عشان يدفعوا فلوس؟ دول ارتكبوا جرائم وفيها دم"، موضحًا أن كل من في عقله ذرة من الفهم لا يمكن أن يوافق على هذه المبادرة، التي وصفها بـ"الكلام الرخيص".

وعن الانتماء لتنظيم الإخوان الإرهابي، أكد أنه يٌعد في حد ذاته جريمة، لذلك ينبغي أن تعلن الجماعة حل نفسها لأن بقاءها يُعد جريمة، مضيفًا: "الجماعة ليس لها وطن، ووطنهم الحقيقي التنظيم الإرهابي".

فقدان الثقة فى القيادات.. كلمة السر

من جهته، كشف عمرو فاروق الباحث في شؤون الحركات والجماعات الإسلامية، أن شباب الإخوان طالبوا خلال الرسالة قيادات الجماعة داخل السجون وخارجها، بترك سلطة التنظيم لمن هم الأجدر على قيادة شؤون الجماعة، واتخاذ قرارات حاسمة من شأنها الدفع للوساطة مع النظام السياسي المصري، والإفراج عن شباب الإخوان.

فاروق أشار فى تصريحات له، إلى أن شباب الإخوان في السجون أكدوا أن الرسالة الموجهة لقيادات ومشايخ الإخوان سواء داخل السجون وخارجها، موقعة من 350 من شباب الجماعة، معظمهم من سجن واحد، إضافة لأكثر من 1000 إخواني في سجون أخرى، وافقوا على مضمونها ومحتواها دون الاطلاع على صيغتها ونصها النهائي، بسبب صعوبة التواصل كثيرا مع السجون الأخرى، موضحين أن أوضاعهم باتت مأساوية بينما يتصارع قيادات الجماعة في الخارج على المناصب والأموال ما أفقدهم الثقة فيهم.