منح أبطال منتخب اليد للناشئين وسام الرياضة من الدرجة الأولى

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م

السيسي يكرم أبطال منتخب اليد للناشئين

منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، لأعضاء المنتخب الوطني لناشئين كرة اليد، مشيدا بما حققوه وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، بعدما استقبلهم الرئيس، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري،

وأصبح ناشئو اليد، أول منتخب غير أوروبي يفوز بالبطولة، كما حصد لاعبينا أحمد هشام "دودو" لقب أحسن لاعب في البطولة، وعبد الرحمن حميد لقب أحسن حارس، وحسن وليد لقب الهداف بـ51 هدفا. واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم،