سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

منح أبطال منتخب اليد للناشئين وسام الرياضة من الدرجة الأولى

٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٣ م
السيسي يكرم أبطال منتخب اليد للناشئين
السيسي يكرم أبطال منتخب اليد للناشئين
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، لأعضاء المنتخب الوطني لناشئين كرة اليد، مشيدا بما حققوه وإسهامهم في تعزيز مكانة مصر، موجها بتوفير الإمكانات اللازمة لكافة الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين في كرة اليد، بعدما استقبلهم الرئيس، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري،
وأصبح ناشئو اليد، أول منتخب غير أوروبي يفوز بالبطولة، كما حصد لاعبينا أحمد هشام "دودو" لقب أحسن لاعب في البطولة، وعبد الرحمن حميد لقب أحسن حارس، وحسن وليد لقب الهداف بـ51 هدفا. واحتشد الآلاف من الجماهير المصرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمطار القاهرة الدولى، لاستقبال أبطال العالم،
اقرأ المزيد
.الحجاج (1)

الصحة: الكشف على 70 ألف حاج بمكة والمدينة

قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد مجاهد، في بيان له، إن عيادات البعثة الطبية المصرية للحج استقبلت حتى صباح اليوم الثلاثاء، 70 ألفا و414 حالة مرضية إذ تم الكشف عليها وصرف العلاج اللازم لها من بينها 65 ألفا و482 حالة مرضية بمكة المكرمة، و4 آلاف و932 حالة في المدينة المنورة، مضيفا أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تتابع أعمال البعثة يومياً؛ للتأكد من استمرار تقديم أفضل خدمة طبية للحجاج المصريين.
حوار-مكرم-محمد-احمد-رئيس-المجلس-الاعلى-لتنظيم-الاعلام-صورة-أرشيفية (4)

أول تحرك رسمي من «الأعلى للإعلام» على رشوة الأمين العام

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنه سيتم اختيار أمين عام جديد للمجلس عقب القبض على أحمد سليم الأمين العام للمجلس من قبل الرقابة الإدارية بتهمة تلقيه رشوة، بشكل سريع، مضيفا أنه سيتم دعوة أعضاء المجلس لاجتماع طارئ في الساعة الثانية عشر من ظهر غدا الأربعاء لاختيار أمين عام جديد للمجلس، وأن يستحسن أن يكون في المرشح لمنصب الأمين العام دراية بهذا العمل. وكشف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري عن تفاصيل القبض على سليم بتهمة تقاضي رشوة.
محو-الامية

لماذا فشل مشروع محو الأمية في تعليم 18 مليون مواطن؟

الخطوات التي تقدم عليها الدولة حاليا، أملًا في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، ومن ثم النهوض بحياتهم، وإن لم تكن لها آثار مباشرة حاليا، إلا أنها -حسب رؤية الدولة- ستكون ثمارها قريبًا وخلال سنوات قليلة مقبلة، ومصر تعد في مقدمة دول العالم من حيث "تفشي" نسبة الأمية، والقضاء عليها من أهم الركائز التي تنهض بحياة المواطن، فمن لم يقدر على القراءة والكتابة من الصعب أن يدرك أو ينعم بأي تغيير تحقق أو سيتحقق، ورغم كل الجهود وتعديلات القوانين لمكافحة الأمية، فإن الحديث عن "محو الأمية" يعود بنا دائمًا إلى المربع صفر.
دكتورة-هالة زايد-وزيرة-الصحة-تصوير-خالد-مشعل

ضد قرار الرئيس..البرلمان يثورعلى رسوم قوائم الانتظار

أثار قرار وزارة الصحة بشأن تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات التى تجري للمرضى المدرجين على قوائم الانتظار فى الحالات الحرجة والعاجلة، جدلا واسعا فى الشارع المصري، والذى صدر لكل الهيئات التابعة لها منها أمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المعاهد التعليمية والمؤسسة العلاجية، ومديريات الصحة بالمحافظات، والتأمين الصحى والمستشفيات الجامعية، الأمر الذى دفع بعض النواب إلى التقدم بطلبات إحاطة فى هذا الشأن، مما يطرح تساؤلا: هل أخطأت الحكومة بفرض «رسوم» على قوائم الانتظار؟
اقرأ المزيد من الأخبار
وزير الشباب والرياضة فى استقبال أبطال اليد 1

السيسي يستقبل أبطال منتخب اليد للناشئين

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، أبطال منتخب اليد للناشئين، وذلك في مقر إقامته بقصر القبة في مصر الجديدة، بعد تحقيقهم إنجازا عالميا قبل يومين، إذ فازوا ببطولة كأس العالم لكرة اليد للنائشئين 19 عاما، التي أقيمت في دولة مقدونيا خلال الفترة من 6 إلى 18 أغسطس الجاري، ليصبحوا بذلك أول منتخب غير أوروبي يفوز بالبطولة، كما حصد لاعبينا أحمد هشام "دودو" لقب أحسن لاعب في البطولة، وعبد الرحمن حميد لقب أحسن حارس، وحسن وليد لقب الهداف بـ51 هدفا.
عبد الفتاح السيسى (4)

جسدوا نموذجا لقوة العزيمة.. السيسي يهنئ شباب اليد

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمستوى الذي قدمه المنتخب الوطني لكرة اليد في بطولة العالم للشباب تحت 21 سنة المقامة حاليا في إسبانيا، وحصوله اليوم الأحد، على المركز الثالث والميدالية البرونزية، مقدما التهنئة للاعبين والجهاز الفني على هذا الإنجاز، وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أشاد بالأداء الرفيع لكافة أعضاء المنتخب بقيادة جهاز فني وطني، وليجسدوا نموذجاً لقوة عزيمة هذا الجيل من شباب الوطن وقدرته على تحقيق الإنجازات.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: الخدمات الصحية على أجندة أولويات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org