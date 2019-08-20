مقتل 11 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة بالعريش

تحرير:محمد عبدالجليل ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م

جثة إرهابي

قُتل 11 من العناصر الإرهابية في مداهمة لقوات الشرطة لوكر تتخده تلك العناصر ملاذا لهم وانطلاقا لتنفيذ العمليات الإرهابية، في دائرة قسم العريش، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة، وقامت القوات بتمشيط المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات. وقالت الداخلية إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرًا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.

وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها؛ مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا، عثر بحوزتهم على عدد (5 بندقية FN –2 بندقية آلية– 1