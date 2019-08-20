جريمة

مقتل 11 إرهابيا في اشتباكات مع الشرطة بالعريش

تحرير:محمد عبدالجليل ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٤:٢٩ م
جثة إرهابي
جثة إرهابي
قُتل 11 من العناصر الإرهابية في مداهمة لقوات الشرطة لوكر تتخده تلك العناصر ملاذا لهم وانطلاقا لتنفيذ العمليات الإرهابية، في دائرة قسم العريش، وعثر بحوزتهم على أسلحة آلية وعبوات متفجرة، وقامت القوات بتمشيط المنطقة واتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار نيابة أمن الدولة لمباشرة التحقيقات. وقالت الداخلية إن معلومات توافرت لقطاع الأمن الوطنى حول اتخاذ مجموعة من العناصر الإرهابية من إحدى المزارع الكائنة بمنطقة العبور (دائرة قسم شرطة أول العريش) وكرًا لهم ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية.
وأضافت الوزارة في بيان لها أنه تم على الفور التعامل مع تلك المعلومات ومُداهمة الوكر المشار إليه، إلا أنه حال استشعار هذه العناصر باقتراب القوات بادروا بإطلاق النيران بكثافة تجاهها؛ مما دفع القوات للتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع 11 عنصرا، عثر بحوزتهم على عدد (5 بندقية FN –2 بندقية آلية– 1
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نيابة الباجور تحقق في واقعة بتر يد رضيع داخل حضانة

تباشر نيابة الباجور، التحقيقات في المحضر رقم 5689/ 2019 إداري الباجور، الخاص بواقعة بتر يد رضيع نتيجة الإهمال الطبي داخل إحدى الحضانات، نتيجة حقنة بطريقة خاطئة، وعقب تحرير والده محضرا يثبت فيه الواقعة، مطالبا بالتحقيق مع مسؤولي الحضانة المتسببة في الواقعة. وكشف محمود سلامة على، والد الطفل مالك، أنه تم إجراء عملية بتر لذراع نجله، الإثنين، بمستشفى شبين الكوم الجامعي، وأخبره الطبيب بأن الرئة غير مكتملة وأنه يحتاج لحضانة تنفس صناعي، وبعد بحث توجه إلى حضانة المستشفى الخاص.
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ترحيل أحمد سليم لجهة غير معلومة للتحقيق معه في الرشوة

قامت جهات التحقيق المسؤولة بترحيل أحمدسليم، أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جهة غير معلومة، في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، لبدء التحقيق معه في قضية الرشوة المتهم فيها بطلب مقابل مادي نظير إنهاء تراخيص خاصة بإحدى القنوات الفضائية. وقال الإعلامي مصطفى بكري، على موقع التواصل «تويتر» إن أحمد سليم ألقى القبض عليه متلبسا بعد فترة طويلة من المتابعة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة للتحقيق معه، وقال إن جهازا رقابيا رفيع المستوى كان يتابع القضية منذ فترة ويمتلك الأدلة والتسجيلات.
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مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

لقيت سيدة وشخص مجهول الهوية مصرعهما، وأُصيب 9 آخرون، جميعهم من أبناء مركز بني مزار، شمال محافظة المنيا، إثر وقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بالقرب من نقطة منطقة تفتيش تابعة لمركز سمالوط، اليوم الثلاثاء، وجرى نقل المتوفين إلى مشرحة مستشفى عرب الزينة، والمصابين إلى المستشفى العام، وتلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بوصول جثتين و 9 مصابين لمستشفى سمالوط وعرب الزينة، إثر حادث سير بالطريق الزراعي بزمام قرية قلوصنا التابعه للمركز.
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المشدد وغرامة مليون جنيه لشقيقين نقبا عن الآثار بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى علي عبد الواحد ووائل شعبان حافظ، وأمانة سر أمجد سمير ومحمد مصطفى هارون ومحمود حسين، اليوم الثلاثاء، بالسجن المُشدد خمسة عشر عاما، وغرامة مالية قدرها مليون جنيه، على شقيقين؛ لقيامهما بالحفر والتنقيب عن آثار بقرية سلاقوس بمركز العدوة، حيث قضت المحكمة في الجناية رقم 3722 لسنة 2019 جنايات العدوة والمقيدة برقم 402 لسنة 2019 كلي شمال المنيا، بمعاقبة كل من "سعيد-ب" 48 عاما، وشقيقه منصور 43 عاما.
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سرقة

حرية لم تدم طويلا.. ضبط مسجل خطر تزعم عصابة للسرقة

لم يكتف مسجل خطر بسجله الإجرامي الذي يضم قضيتي سرقة متنوعة، أقدم على زيادة رصيده من الأفعال غير المشروعة التي يُعاقب عليها القانون، قاده تفكيره الشيطاني إلى استغلال مهارته في السرقة لتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المحلات التجارية والشركات، مستعينا بأربعة أشخاص آخرين، وراحوا ينفذون الواقعة تلو الأخرى بنجاح دون كشف أمرهم، حتى إن زعيم التشكيل استبعد احتمالية سقوطه معتبرا الأمر دربا من الخيال إلا أن مباحث قسم شرطة النزهة زجت به وأعوانه خلف القضبان.
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31 يوما مطاردات| رحلة الشرطة لفرض سيطرتها بالجمهورية

حملات أمنية مكبرة، مداهمات لبؤر إجرامية، مطاردات وملاحقات شرطية لعناصر إجرامية، وسيطرة على الأسواق.. تلخص هذه الكلمات توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق لمساعديه والتي تُرجمت على أرض الواقع من خلال مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية بتوجيه حملات بكل المحافظات، كلٌّ فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي طوال شهر يوليو الماضي.
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إزالة تعديات على نهر النيل وأراضي الدولة بـ13 محافظة

لا تدخر الأجهزة الأمنية بوزارة الجهد لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون والتصدي لحالات التعدي على أراضي الدولة ونهر النيل، إذ إن أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن تواصل جهودها فى تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ونهر النيل ومنافع الرى والصرف في ضوء إستراتيجية الوزارة الرامية إلى تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزا لمبدأ سيادة القانون.
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رحلة الشرطة لإزالة تعديات بحيرة المنزلة في 3 محافظات

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما يخل بالأمن العام وإزالة التعديات الواقعة على بحيرة المنزلة بنطاق مديريات أمن "بورسعيد، الدقهلية، دمياط في ضوء استراتيجية الوزارة الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ونهر النيل والمجارى المائية، والبحث عن فرض السيطرة الأمنية الكاملة، وضبط كل ما يشكل إخلالا بالنظام والأمن العام.
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